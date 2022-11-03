«Я не из тех, кто жалеет». Интервью с победителем ЮЧМ, который уже тренирует

Меньше года назад Кирилл Алёшин в паре с Анастасией Скопцовой боролся за третью квоту на предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге. В ноябре 2022-го Кирилл Алёшин – тренер, причём сразу в двух питерских группах.
В команде Алексея Мишина он занимается скольжением и передаёт свой опыт топам одиночного катания. Он младше Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды, но в плане катания ему действительно есть чем поделиться даже с признанными мастерами. В группе Елены Соколовой Алёшин когда-то тренировался сам, а теперь помогает с молодой порослью и поднимает вместе со всем штабом петербургские танцы.
В интервью «Чемпионату» Кирилл рассказал, как он за полгода освоился в новой профессии, жалеет ли о завершении спортивной карьеры, а также поделился мнением, что происходит с танцами на льду – кажется, это совсем не кризис.
– Вы уже полгода в роли тренера. Психологический переход от одной карьеры к другой произошёл?
– Могу сказать, что да, свершился. Полноценным тренером – не уверен, но тренером начальной подготовки – да, чувствую себя.
– Елена Николаевна [Соколова] подчеркнула, что с младшей группой танцоров вы широко развернулись – и над постановками работаете, и по технике. С кем удобнее – с подрастающим поколением или с более опытными спортсменами?
– Со взрослыми мне проще. Объяснять легче, потому что сам недавно был спортсменом. Какими-то своими способами исполнения элементов, подходом к работе могу поделиться, опытом. Даже когда был спортсменом, мог младшей группе или ребятам, которые только перешли в твой разряд, как-то подсказать своими ощущениями, что и как сделать. Поделиться опытом.
– Как сейчас работается в большой связке с другими специалистами? У вас на льду даже специалист по бальным танцам присутствует…
– Думаю, любой тренерский штаб можно назвать большой связкой, большой упряжкой, в которую входят ещё и спортсмены. Все вместе идут к результату.
– Как вообще вы оказались в группе Елены Николаевны? Это была её инициатива?
– Я всегда поддерживал связь с ней. И вот – закончил, пришёл покататься. Сложно сказать, чьё было предложение. Как-то само всё получилось.
– Утром, получается, у вас одиночники группы Мишина, а вечером – танцоры? Возможно, есть ещё какие-то планы по сотрудничеству?
– Далеко загадывать сложно, не могу точно сказать, что дальше по планам. На данный момент живу сегодняшним днём и получаю навыки. Навыки есть у кого и где брать (улыбается). Получить образование мало, нужно и опыт приобрести, поработать со знающими людьми, которые в этом уже не один год варятся. Естественно, у всех есть что почерпнуть.
– Специфика работы с танцорами и с одиночниками сильно разнится? С кем интереснее?
– Абсолютно точно могу сказать, что отличается капитально. С одиночниками для меня всё ново, а новое всегда интересно. Танцы – это уже своё, родное, сколько лет в них сам провёл.
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
– В группе Алексея Николаевича приходится работать в том числе с ребятами старше, уже с совсем опытными спортсменами. Есть чему их научить?
– Всегда есть что совершенствовать. Ребята все интеллигентные, интересные, образованные, ещё и активные. Всегда хотят открыть себя с новой стороны. Нельзя сказать, что кто-то уже сделал всё, что можно, всегда есть что-то ещё. Всем безоговорочно ещё есть к чему стремиться. Они все крутые ребята, штаб прекрасный.
– Каким было первое впечатление об Алексее Николаевиче уже в рабочем формате?
– Было волнительно. Алексей Николаевич – это такой человек, который располагает к себе. Но всё равно было волнительно, всё-таки открытие себя с новой стороны. Сейчас уже работаю более-менее спокойно, пытаюсь какие-то свои вещи потихоньку продвигать.
– Сейчас основной парой группы является дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко. Могли бы поделиться впечатлениями от работы с ними? За несколько лет они добрались до контрольных прокатов сборной России.
– Не возьмусь оценивать, понимаю, что много над чем нужно работать.
– А кто-то ещё запомнился с прокатов? Возможно, чья-то постановка приглянулась?
– В целом приятное впечатление от контрольных прокатов осталось. То, как их организовали, вот эти представления спортсменов – меня это в восторг привело! (Улыбается.)
– Хотелось самому оказаться на льду в такой атмосфере?
– Если бы хотелось, то я бы, наверное, продолжал и дальше быть спортсменом. А я свой выбор сделал.
– И не жалеете?
– Я не из тех людей, кто считает, что нужно жалеть о свершённом.
– Поддерживаете связь с Настей Скопцовой?
– А как вы думаете? Десять лет семейной жизни (смеётся). Можно сказать, её демоверсия, большое количество времени проводили друг с другом. Всё равно связь поддерживаем, безусловно.
Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
– Следите за её успехами на новом поприще? Фильм о расстройствах пищевого поведения получился очень пронзительным.
– Конечно, слежу, фильм смотрел. Ну как смотрел, я всё-таки работал с этим человеком, поэтому со всем знаком. Могу сказать, что журналистика – это точно её, она к этому предрасположена была всегда. Любительница поговорить, что-то узнать, передать информацию.
– За международными стартами в танцах продолжаете следить?
– Работа такая. Да и некоторых ребят знаю, всегда интересно посмотреть, кто как откатался.
– Могли бы уже выделить кого-то по текущему сезону? В танцах в это межсезонье много переворотов случилось, многие поменяли партнёров, лидеры ушли…
– Это новая страница в танцах на льду, неизвестно, какой она будет.
– О российской сборной примерно такое же мнение у всех, некоторые даже говорят о кризисе у нас в национальной команде. Разделяете эту позицию?
– Не разделяю мнение, что это кризис. После олимпийского сезона всегда много пар уходило. Так было, есть и будет, скорее всего. Нельзя назвать это кризисом, это новая страница. Я считаю, что она всё равно будет хорошей, будет развитие. Очень много специалистов высочайшего уровня в стране. Ничего плохого с танцами на льду не будет, верю в это.
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