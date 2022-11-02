«О деньгах нужно думать в последнюю очередь». Интервью с фигуристами Мироновой и Устенко

Скользить под Мэрилина Мэнсона или саундтрек к «Голодным играм»? Выигрывать медали, несмотря на очень маленькое количество льда? Уходить с тренировок к полуночи, заставляя оставаться весь персонал катка на лишние полчаса? Всё это – о петербургских танцорах.

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Этот вид фигурного катания в Северной столице не жаловали, но с каждым месяцем ситуация становится лучше. Нынешними лидерами петербургских танцев на льду являются Екатерина Миронова и Евгений Устенко, подопечные Елены Соколовой.



Незадолго до выступления на этапе Гран-при России в Казани Екатерина и Евгений рассказали «Чемпионату», как на практике улучшились условия для танцоров в Петербурге, за что им важно бороться в серии Гран-при (спойлер: это совсем не деньги), а также о том, почему переезд в Москву даже не планируется, хотя именно в этом городе работают топ-тренеры в танцах.

«Целей уровня «выиграть Олимпиаду» в этом сезоне нет»

– Можете немного рассказать про эмоции от выступлений на первых контрольных прокатах сборной России? Не было ли страшно выходить на лёд?

Екатерина: Да нет, мы со всеми знакомы достаточно давно. Очень приятная компания.



Евгений: Одни положительные эмоции были: приехали, потренировались, выступили, получили поддержку публики и судей. Уехали на весёлой ноте.

– На сборах в Новогорске ваши прокаты смотрела Татьяна Анатольевна Тарасова. Какие впечатления от общения остались?

Екатерина: Она подошла к нам после тренировочного дня и сказала очень положительные вещи. Была довольна (улыбается).



Евгений: Она присутствовала на тренировке и, естественно, не только нам давала свои комментарии. Посчастливилось её застать после занятия.



– Как можете описать свой настрой на текущий сезон? Есть ли какие-то цели, которые со штабом хотели бы выполнить?

Евгений: Настрой боевой. Нужно проделать работу и достойно показать себя на соревнованиях. Огромное спасибо за возможность поучаствовать в контрольных прокатах, это было очень воодушевляющее событие для нас. Хотим показать, что мы стали лучше по сравнению с прокатами, с каждым стартом показывать всё больше и больше – как и все спортсмены, я думаю. А целей уровня «выиграть Олимпиаду» в этом сезоне нет.

– Повлияло ли как-то на вашу мотивацию введение призовых в серии Гран-при и на других крупных российских турнирах?

Екатерина: Лично для меня – нет. Я не сторонник таких манипуляций, на самом деле. В этой системе есть свои плюсы и минусы. Естественно, федерация делает всё возможное, чтобы спортсмены катались и были заинтересованы не заканчивать карьеру. С их стороны это был хороший шаг. Но о деньгах нужно думать в последнюю очередь.



Евгений: Сначала нужно сделать работу. Поворотного момента не было: «Будут платить призовые? Всё, мы рвём, мы мечем, носимся!». Да, это будет приятный бонус, но бонус к работе, которая была бы проделана вне зависимости от призовых. Какой-то сильной дополнительной мотивации для нашей пары это не несло.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– В вашей новой произвольной программе «Дюна» Евгений изображает главного героя истории Пола Атрейдеса, а какова роль Кати?

Евгений: Екатерина изображает Зендею (смеётся).



Екатерина: Фильм сам по себе странный, долгий и непонятный. Книгу мало кто читал, поэтому мы для себя решили, что возьмём какие-то базовые вещи, которые зрителю будет легче понять. Я пытаюсь отыграть девушку по имени Чани (в исполнении актрисы Зендеи. — Прим. «Чемпионата»). Хотелось показать разницу между двумя народами: он представляет свою династию, я – свою. Мы показываем разницу между двумя людьми и взаимоотношения между ними.



Евгений: В фильме это разные этнические группы, и мы хотели показать, что Катя – это одна природа, а у меня персонаж другой природы. Хотели воплотить взаимоотношения, которые передает фильм, потому что мало кто будет читать книгу.

– Получается, для подготовки танца вы знакомились и с фильмом, и с книгой?

Екатерина: Да, с аудиокнигой, слушали различные подкасты…



Евгений: Разборы фильма, разборы книги, да.

«Уходим со льда в 11 вечера, но это хотя бы не два часа ночи»

– Уже который сезон вы берёте для произвольного танца достаточно свежую, незаезженную музыку – Мэрилин Мэнсон, саундтреки к «Голодным играм» и «Дюне». Так просто совпало или вы с тренером выбрали такой вектор – идти за чем-то современным?

Евгений: В первую очередь не хочется брать заезженную популярную музыку, чтобы не повторяться: не только с другими танцевальными парами, но и со спортивными, с одиночниками. Очень много одиночников, особенно мужчины, берут довольно популярную классическую музыку. И нам не очень хочется катать похожее на кого-то другого.



Екатерина: Мы не определяли вектор – например, только новая музыка, только саундтреки и так далее. Мы опираемся на зрителей и на судей: скорее всего, приятнее видеть и слышать какие-то новые композиции. Пока складывается так, а что будет в будущем — посмотрим. Может, возьмём какие-нибудь нафталиновые классические произведения.

– Что-нибудь из разряда «Кармен»?

Екатерина: Посмотрим (улыбается).



Евгений: Музыка выбирается не только потому, что надо катать именно это и ничего больше…



Екатерина: Она должна подходить.



Евгений: Мы слушаем очень много музыки на льду. Начинается межсезонье – сразу есть множество вариантов. Как это всё звучит на льду? Одна музыка в наушниках звучит просто конфеткой, а приходишь на лёд – половину не слышно, вторая половина – грязная, и понимаешь, что кататься невозможно. А чистить и тратить время, чтобы потом её поменять, не очень хочется.

Евгений Устенко и специалист по бальным танцам Герман Зернов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Раньше ваш тренер отмечала, что в Петербурге танцам на льду очень сложно: лёд достаётся по остаточному принципу, часов тренировок не хватает, и буквально приходится заниматься по ночам. Изменилась ли как-то эта ситуация с тех пор?

Екатерина: Стало лучше, это бесспорно. Конечно, остаются какие-то незакрытые вопросы, но за один день всё не делается. Мы очень благодарны за это! Смотрите, сколько сейчас времени нам выделили? Пять часов?

Евгений: Два часа льда сейчас, потом перерыв и ещё почти два часа. Это очень хороший показатель. Нет предела совершенству, и всегда хочется чего-то большего и чего-то лучшего.



Екатерина: По-прежнему уходим со льда в 11 вечера, но это всё же не два часа ночи.



– Действительно, есть движение к лучшему!

Евгений: При этом, если нам не хватает льда, мы можем остаться.



Екатерина: Огромное спасибо управлению академии, что разрешают это делать.



Евгений: Здесь приходится оставаться и администратору, и заливщикам льда, и медперсоналу, который, конечно, несёт ответственность всегда – если мы просто захотели покататься лишние полчаса. Огромное спасибо, что идут нам на уступки!

– Елена Николаевна отмечала, что в прошлых сезонах вы работали с иностранными специалистами, ездили в Европу на сборы. В нынешних условиях всё это стало невозможным?

Екатерина: Не один раз ездили на сборы в Оберстдорф, с Маурицио Маргальо работали в Финляндии. Везде, где можно было быть, мы были. Много было планов на это лето, но, к сожалению, всё как есть. Работали с Маттео Занни по видеосвязи в этом сезоне.



– Тяжело было тренироваться через экран?

Екатерина: Тяжело.



Евгений: Это было и для нас в новинку, и для Маттео.



Екатерина: Сложно было состыковаться.



Евгений: Мы находимся в разных странах, не через 10 километров друг от друга, а через две тысячи. У него одно расписание, у нас — другое, сложно было состыковаться, но опыт есть опыт. Теперь мы знаем, что возможно в трудной ситуации работать вот так, и это не будет для нас в новинку.

«Мысли бывают разные, но переезд в Москву – точно нет»

– С этого года к вашей группе присоединился Кирилл Алёшин в качестве второго тренера. Каким образом строится ваша совместная работа?

Екатерина: Да всё делаем – и технику, и какие-то кусочки танцев правим, и гоняет он нас. Как любой хороший тренер, он многозадачный.



Евгений: Пытаемся выжать весь потенциал из Кирилла.



Екатерина: Нам, правда, очень повезло, мы рады, что он приехал.



Евгений: Для нас это огромный плюс, потому что легче справляться на тренировках, когда не один специалист в команде. Один берёт одну пару, другой – вторую… Плюс у каждого тренера свой взгляд на определённые вещи: хочется услышать мнение одного, мнение второго, мнение третьего. Как на соревнованиях – судья номер один, номер два, номер три – кому что нравится, кому что не нравится…

Екатерина Миронова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– А думали ли когда-нибудь о том, чтобы переехать в Москву и попробовать себя там?

Екатерина: На самом деле, вопрос достаточно лёгкий. Конечно, мысли были, но подумайте сами: мы сейчас единственная пара в Питере по мастерам. Мы хотим представлять свой регион, свой город, нас здесь поддерживают. Какой смысл нам уезжать в Москву? Это первая причина. Вторая причина: а кто нас ждёт в Москве? Понятно, что мы можем позвонить, попроситься и так далее, но…



Евгений: Одно дело, когда ты сам проявляешь инициативу, другое дело, когда тебя к себе зовут.



Екатерина: Нас здесь всё устраивает, с нами работает не один специалист, условия очень даже хорошие. Может быть, получше, чем где-то в Москве. По крайней мере, сейчас всё развивается. Мысли бывают разные, но переезд в Москву – точно нет.



Евгений: Я говорил – нет предела совершенству, всегда хочется чего-то большего, но, например, можно воспользоваться возможностью приехать в Москву, покататься, набраться опыта и обратно – в культурную столицу.



– Как вам кажется, что ещё можно сделать, чтобы танцы на льду в Петербурге развивались стремительнее? Это зависит исключительно от побед?

Екатерина: Не могу сказать. Очень много спортсменов, которые не попадают на подиумы, но достаточно популярны и представляют свои регионы. Было бы здорово, если бы у нас была поддержка соцсетей и нас продвигали. Будем честны, соцсети сейчас играют очень значимую роль. Чтобы о нас говорили побольше там, наверху (смеётся). Не забывали про нас. Естественно, без результатов никуда.



Евгений: Но результатов не бывает без условий. Хотелось бы создать такие, при которых возможностей для танцев на льду в Питере станет больше. Здесь не так много специалистов по танцам, все в основном находятся в Москве. Исторически так сложилось.



Екатерина: Но многие приехали туда из Питера!



Евгений: В начале 90-х танцы в Питере закрылись, всё плавно перетекло в Москву. Но мы постараемся приложить все усилия для развития вида здесь. Однако это время, время и ещё раз время. И колоссальная работа. Пока есть возможности, она проделывается.