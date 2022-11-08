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ВАДА передало допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой в CAS — что это значит и что теперь будет? Объясняет юрист

Дело Валиевой передали в CAS — что это значит и что теперь будет? Объясняет юрист
Яна Левхина
Дело Валиевой передали в CAS
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Почему ВАДА не дало РУСАДА вынести свой вердикт и когда теперь ждать окончательного решения по судьбе фигуристки? Отвечает Анна Анцелиович.

Идёт уже девятый месяц с момента, когда мир узнал о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой на чемпионате России в декабре прошлого года, но решения по делу фигуристки всё ещё нет. Окончательный вердикт РУСАДА ожидался в октябре, но вместо этого агентство объявило, что не будет публиковать решение по делу 16-летней спортсменки, оставив всех в неведении насчёт того, вынесено ли вообще решение или нет.

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Заявление РУСАДА ожидаемо не нашло одобрения со стороны ВАДА — организация сообщила, что будет способствовать обнародованию информации.

А теперь, судя по всему, и вовсе решила ускорить процесс принятия решения по делу Валиевой, даже не дав РУСАДА вынести свой вердикт и сразу передав дело в CAS. Что это значит, что теперь будет и когда мы сможем узнать окончательное решение? Разобрали со спортивным юристом Анной Анцелиович.

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— ВАДА официально передало дело Камилы Валиевой в CAS. Что это значит?
— Была новость недели две-три назад, что ВАДА официально уведомило РУСАДА, что они хотят получить решение в течение определённого времени. По-видимому, время закончилось, либо они (ВАДА) видят, что дело не будет закончено в положенное время и, соответственно, передали дело в CAS, как если бы РУСАДА полностью оправдало спортсмена.

— Должно же было быть заседание ДАК РУСАДА. По действиям ВАДА мы можем сделать вывод, что его в итоге не было?
— Да. По заявлению президента ВАДА мы можем сделать вывод, что заседания не было и дело, соответственно, не завершено.

— Так как РУСАДА, получается, ещё не вынесло вердикт…
— Окончательный. Может быть, какой-то промежуточный был — этого мы не знаем. Но заседания, которое вынесло бы решение, да, его не было.

— Теперь окончательное решение будет за CAS?
— Да. Решение должен был выносить дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА. Теперь вместо ДАК будет принимать решение Спортивный арбитражный суд (CAS).

— Это хорошо для дела или плохо?
— Скажу честно: никак. О том, что это дело окажется в CAS, было понятно ещё в феврале 2022 года. В любом случае какая-то из сторон была бы недовольна вынесенным решением и, с учётом того, что речь идёт об олимпийской медали, подала бы в CAS. Все равно окончательное решение оставалось бы за CAS.

Анна Анцелиович

Анна Анцелиович

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

— Что может решить CAS?
— CAS будет рассматривать дело и, соответственно, может принять решение по санкции. Первый ответ будет на вопрос: было ли нарушение антидопинговых правил. Второй: если оно было, то какая должна быть применена санкция в зависимости от степени вины спортсменки. И дальше один из основных вопросов данного дела — вопрос аннулирования результатов после положительной пробы. Соответственно, вопрос по судьбе золотой олимпийской медали.

— Подскажите, на какие сроки можно ориентироваться?
— Вообще, CAS рассматривает дела очень долго. Это очень длительная процедура — около года. Но, я думаю, с учётом того, что с момента Олимпиады прошло около девяти месяцев, стороны договорятся на ускоренное слушание и, по-видимому, данное дело всё-таки не будет затянуто и его рассмотрят в ближайшее время. Но это займёт всё равно два-три месяца как минимум, я думаю.

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