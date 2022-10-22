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Всемирное антидопинговое агентство потребует от РУСАДА обнародовать детали дела Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство потребует от РУСАДА обнародовать детали дела Валиевой
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребует от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) раскрытия деталей дела фигуристки Камилы Валиевой из-за резонанса, который оно вызвало.

«В соответствии с положениями всемирного антидопингового кодекса РУСАДА не обязано публиковать детали антидопингового дела до его завершения, включая апелляции, которые могут быть поданы и рассмотрены. А в случае дела, касающегося защищённого лица, не требуется обязательного раскрытия информации на любой его стадии. На это есть очень понятные причины. Но так как это дело уже стало публичным, ВАДА призовёт РУСАДА сделать уместное обнародование с учётом обстоятельств этого дела», — цитирует пресс-службу ВАДА «РИА Новости Спорт».

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