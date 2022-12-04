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Фигурное катание, чемпионат России по прыжкам, 4 декабря, командный и личный турниры, Туктамышева, Валиева

Туктамышева готовит свой первый четверной! Следим за прыжковым турниром. LIVE
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
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Елизавета Туктамышева
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Начинаем с командного турнира: там сразятся команды Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

Предварительный раунд и жеребьёвка состоялись, теперь любителей фигурного катания ждёт финальный и самый главный день чемпионата России по прыжкам.

Всё начнётся с командного турнира, где сразятся команды Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

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Затем мы увидим личные турниры одиночниц и одиночников.

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Будет очень интересно! А пока — примите участие в опросе «Чемпионата».

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