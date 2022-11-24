«The Beatles репортажа». Губерниев рассказал, с кем прокомментировал бы фигурное катание

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова фигуриста Матвея Ветлугина, пожелавшего услышать от «голоса биатлона» комментарий фигурного катания.

«Мне приятна высокая оценка юного дарования Ветлугина. Думаю, наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание. Мы это сделаем вчетвером вместе с Медведевой, Загитовой и Щербаковой. Это будет великолепная четвёрка мирового фигурного комментирования. Мы будем The Beatles мирового фигурного репортажа. Вчетвером сделаем блистательный комментарий», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что дедушка Ветлугина – двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. Матвей также рассказал, что активно следит за сборной России по биатлону.