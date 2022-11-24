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«The Beatles репортажа». Губерниев рассказал, с кем прокомментировал бы фигурное катание

«The Beatles репортажа». Губерниев рассказал, с кем прокомментировал бы фигурное катание
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова фигуриста Матвея Ветлугина, пожелавшего услышать от «голоса биатлона» комментарий фигурного катания.

«Мне приятна высокая оценка юного дарования Ветлугина. Думаю, наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание. Мы это сделаем вчетвером вместе с Медведевой, Загитовой и Щербаковой. Это будет великолепная четвёрка мирового фигурного комментирования. Мы будем The Beatles мирового фигурного репортажа. Вчетвером сделаем блистательный комментарий», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что дедушка Ветлугина – двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков. Матвей также рассказал, что активно следит за сборной России по биатлону.

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