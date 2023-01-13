Трусова необходима Кубку Первого канала. Болельщики заждались легендарную фигуристку

Без Александры Трусовой Кубок Первого канала по фигурному катанию многое потеряет. В прошлом году отсутствие Русской ракеты отчасти компенсировали постолимпийский ажиотаж и несправедливое исключение россиян из числа участников чемпионата мира. К тому же командный шоу-турнир значился последним в соревновательном графике наших сильнейших фигуристов: хотелось напоследок проникнуться атмосферой борьбы перед длинным межсезоньем.

Сейчас же болельщики успели если не смириться, то привыкнуть к тому, что международные старты проходят без наших ребят. Вынужденный пропуск чемпионата Европы не вызывает удивления и громких эмоций.

Зато их вызывает неучастие Трусовой в очередном Кубке Первого канала. Фанаты соскучились по выдающейся спортсменке, ведь из-за болезни она не выступала на чемпионате России. Сашу с нетерпением ждут, и многие с удовольствием посмотрят любой старт, на котором она появится. Или, наоборот, бойкотируют, если там не предвидится любимой фигуристки.

Тем более Кубок Первого и так не стремится к полноценному турниру: танцы окончательно выставили из команд и отдали их места одиночному виду. Даже не парникам. Было бы не так обидно.

Не позвали первоклассную спортсменку?

Организаторы Кубка Первого канала уверяют, что состав участников на него формировался по спортивному принципу: пригласили первые восемь мест по результатам чемпионата России у мужчин-одиночников и женщин-одиночниц, а также первые четыре места у спортивных пар.

Всё так, не придерёшься. Александра Трусова в Красноярске не выступала, путёвку на шоу-турнир не заработала. Исключений уникальной спортсменке, серебряной медалистке Олимпиады, бронзовому призёру чемпионата мира и Европы делать не стали. Зачем? Подумаешь, она прыгает четверные лутцы и обладает невероятной поддержкой болельщиков. Первый канал решил не заботиться о рейтингах и дать шанс прославиться другим юным спортсменкам.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Это похвально, конечно, но без Саши соревнования заранее проседают. Её прокаты всегда держат трибуны и телезрителей в напряжении. Можно не сомневаться, что только ради неё куча людей обязательно выкроит время на просмотр трансляции или в последний момент сорвётся в ЦСКА, который в этом году станет площадкой командника. Но раз Русской ракеты не будет, то часть аудитории неизбежно потеряна. Возможно, немалая, особенно на фоне конфликта спортсменки с Первым каналом.

Вряд ли кто-то действительно питает иллюзии, что Сашу не позвали ради соблюдения спортивного принципа. Это коммерческий турнир в формате шоу, нет смысла приписывать ему столь серьёзное значение. Чемпионаты Европы и мира он никоим образом не заменит. Логично включать в состав в первую очередь наиболее именитых фигуристов.

Александра Трусова — первоклассная одиночница, которая, по сути, не нуждается в представлении при выходе на лёд. Фанаты ради неё уже на лёд выбегают, и неважно, сколько четверных она прыгает: пять, два, один. Саша — легенда. Какая разница, что она приболела и не выступила на чемпионате России?

Первый канал просто не хочет пускать на свои соревнования неугодную фигуристку. Комментировать её прокаты для них проблематично, хвалить — непосильная ноша, а если она приземлит четверной лутц в произвольной, то сделать комплимент, как ни крути, придётся. Проще откреститься от Саши и потерять в рейтингах, чем найти компромисс с её представителями.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Сама Саша от пропуска Кубка Первого канала не пострадает. Она продолжает соревноваться уж точно не ради призовых и в состоянии себя обеспечить. Пострадают организаторы и зрители. Скучно не будет, но без Саши — не та атмосфера.

Спортивный принцип работал не всегда

Не будет на Кубке Первого канала в этом году и двух сильнейших мужчин-одиночников: Михаила Коляды и Марка Кондратюка. Оба также не прошли отбор по спортивному принципу. Миша – потому что снялся с чемпионата России из-за обострения синусита. Марк откатал короткую программу, но решил не усугублять проблемы с больной спиной в произвольной. Их пропуск командных соревнований закономерен. Проблемы у обоих серьёзные, и тратить остатки здоровья — не лучшее решение. Нужно нормально восстановиться к финалу Гран-при России и там уже выдать шикарные прокаты.

Другое дело — Софья Самоделкина. Обладая одним из мощнейших контентов среди наших девушек, она не справилась с ним на чемпионате России и улетела на 11-е место. Обидно из-за этого не попасть в командник и не опробовать вновь супернабор в короткой программе: тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Соня добавила бы соревнованиям азарта и заставила понервничать и зрителей, и судей.

Софья Самоделкина Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Почему-то на первом и втором Кубках Первого канала не было проблемой пригласить сильных и ярких фигуристов, если они недостаточно себя проявили на чемпионате России. Так, в 2021-м спокойно взяли Дмитрия Алиева, который до этого переболел коронавирусом и снялся с главного старта страны. Взяли и Елизавету Туктамышеву, которая, хотя и рискнула выступать после ковида, добралась лишь до седьмого места (число участников у парней и девушек на Кубке Первого тогда ограничивалось шестью спортсменами). По спортивному принципу вместо Димы и Лизы брать нужно было Антона Шулепова и Елизавету Нугуманову. Последняя точно бы не отказалась.

В 2022-м также без проблем позвали Макара Игнатова, занявшего на чемпионате России 10-е место. А Петра Гуменника, ставшего пятым, мы почему-то увидели только в произвольной. Ну хоть сейчас в статусе вице-чемпиона России он откатает обе программы и искупается в давно заслуженной порции внимания.

Танцы в пролёте. Парни и девушки в центре внимания

Очевидно, что ставка на Кубке Первого канала — на одиночный вид. Выступят по восемь парней и девушек вместо шести, как было в предыдущие годы. А чтобы, видимо, не допустить перебора участников и не затягивать соревнования, организаторы решили отрезать танцоров. Не взяли в командник из них никого. Правда, позволили откататься вне конкурса чемпионам России Елизавете Худайбердиевой/Егору Базину и серебряным медалистам Елизавете Шанаевой/Павлу Дрозду.

Компенсация — так себе. Вместо состязаний отправили спортсменов на подтанцовку. Такова судьба непрыжкового вида. Может быть, изгнанием танцевальных дуэтов хотели добиться большей интриги. Всё-таки их расстановка по турнирной таблице обычно известна заранее, а спотыкания и падения не мешают побеждать тем, кто назначен лидерами сборной. Но ради «хлеба и зрелищ» игнорировать целый вид — всё равно что публично поставить на нём крест и отправить в забвенье.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Такими методами российские танцы никогда не выйдут из кризиса. Их будто намеренно в него загоняют. Кто мог подумать, что от шести танцевальных дуэтов на Кубке Первого канала – 2021 мы придём к нулю в 2023-м? Безжалостное тотальное сокращение! Да ещё в момент недопуска на международные старты. Где брать мотивацию спортсменам, если даже на Родине не дают соревноваться?

Спортивные пары, к счастью, не сократили. Оставили, как и прежде, те же четыре места. А могли бы расширить до шести. У нас столько молодых талантов, которые стремительно тянутся к уровню топов, а в итоге они вынуждены пребывать в тени. Лишь Ясмине Кадыровой/Валерию Колесову посчастливится блеснуть среди признанных звёзд. А ведь конкуренция у парников непредсказуема. Евгению Тарасову/Владимира Морозова в этом сезоне уже обходили Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, ставшие шестыми на чемпионате России. Чем они хуже представителей одиночного катания? За выбросами наблюдать не менее страшно, чем за четверными прыжками. Но болельщиков зачем-то убеждают в обратном.

Приоритеты по видам чётко расставлены. Неугодные изгнаны. Шоу готово начаться.