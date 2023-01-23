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Алина Загитова разграничивает спорт и шоу: скандал на Кубке Первого канала из-за травмы Зининой, отмена баллов Яметовой

Загитова чётко разграничивает спорт и шоу. Это триггер, приобретённый после победы на ОИ
Валерия Кукалева
Алина Загитова
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Разбираемся, почему Алина вспыхнула на Кубке Первого канала.

Про Алину Загитову можно думать и высказываться по-разному. Огромная армия фанатов олимпийской чемпионки считает её идеальной вообще во всём: мол, за что бы Алина ни взялась, это будет сделано великолепно, на все сто процентов.

Это, конечно, не совсем так. Вполне можно говорить, что Загитова – не самая лучшая ведущая, а её прогресс нужно искать с помощью увеличительного стекла. Алина стала дерзко отвечать журналистам – но минус ли это? И у неё наверняка есть другие недостатки – как и у других людей.

На Кубке Первого канала — 2023 Загитову снова критиковали – и любители фигурного катания, и специалисты.

Алина не согласилась с решением организаторов вычесть баллы Вероники Яметовой – спортсменки, которая представляла её команду под названием «Красная машина». На такой шаг пошли из-за травмы Анастасии Зининой – участницы противоборствующей команды, которая не смогла закончить прокат.

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Таким образом оргкомитет попытался уравнять шансы и сохранить интригу, но Алина прежде всего подумала о защите своей фигуристки. Хотя, возможно, поддержка в тот момент больше требовалась не Яметовой, а Зининой.

Однако это абсолютно объяснимо и следует из биографического бэкграунда Загитовой.

Возможно, дело в том, что Алина чётко разграничивает соревнования и шоу. И это не недостаток – это то, что было приобретено после олимпийской победы в 2018 году и стало своеобразным триггером. Загитова тогда выиграла у Евгении Медведевой – «на ленточке», где-то спорно, но всё же полностью по правилам.

Евгения Медведева и Алина Загитова на Олимпиаде в 2018 году

Евгения Медведева и Алина Загитова на Олимпиаде в 2018 году

Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

То, что началось потом, никак не могло не сказаться на психике 15-летней фигуристки. Ну, помните же? «Обе золотые» и «Не называйте её олимпийской чемпионкой», «Папаша, мы вообще-то за Женю болели»… Можно не любить нынешнюю Загитову-ведущую, но глупо не признавать, что главную победу в её жизни пытались обесценить.

Похожее было и на первом в истории Кубке Первого канала два года назад. «Красная машина» Загитовой одержала победу над «Временем первых» Медведевой, а потом капитаны сошлись на пресс-конференции в трэш-токе, достойном других, более «грубых» видов спорта.

Пресс-атташе ФФККР пыталась сгладить обстановку, говоря, что на Кубке Первого канала победили обе команды, но Загитова решительно пресекла такую риторику. И напомнила, что выиграла только одна команда, и это её «Красная машина».

Так и сейчас, спустя два года. Травма Зининой – трагедия для самой Насти, но спорт есть спорт. Алина Загитова видит, что судьи выставляют баллы, идёт соревнование двух команд, прокаты оцениваются по международной системе ISU, а не как пожелает чья-нибудь левая пятка – а значит, нужно забыть о шоу и рейтингах. Значит, это спорт, и всё нужно делать, следуя спортивным принципам.

И в этом правда Алины Загитовой.

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