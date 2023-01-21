Жуткое падение на Кубке Первого канала! Зинина не смогла подняться — её увели врачи

Кошмар! Другого слова для того, чтобы описать то, что случилось на Кубке Первого канала, и не подберёшь. Анастасия Зинина внезапно упала с лёгкого прыжка и не смогла продолжить выступление. С катка она уходила в компании врачей.
Команда Камилы Валиевой понесла огромные потери! Меж тем смотреть на страдания юной талантливой фигуристки было невыносимо больно.
Команде синих на Кубке Первого канала откровенно не везёт. Даже выдающийся прокат Андрея Мозалёва не смог обеспечить долгосрочное лидерство коллективу Камилы Валиевой. Очень скоро сборная с говорящим именем «Нас не догонят» снова оказалась в роли догоняющих. Вся надежда была на выступления девушек, однако и там спортсменов ждали неприятности.
Анастасия Зинина могла стать ключом к успеху для синих, но, увы, всё обернулось иначе. Драматически закончился заход на один из прыжков — фигуристка упала плашмя на лёд, сильно ударившись бедром. Была надежда, что она поднимется, но этого не произошло. Эпизод очень уж напомнил жуткое падение Дарьи Усачёвой на Гран-при Японии. Зинина тоже не смогла встать самостоятельно. Несколько минут ей пришлось ждать, пока шокированные тренеры подбегут к бортику и потребуют, чтобы врачи вышли на каток.
Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.
Уходила Настя со льда в компании медицинской бригады. Смотреть на её страдания было невыносимо. Как стало известно позднее, спортсменка сразу же снялась с турнира и отправилась в больницу на обследование. Об этом сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина:
«Спортсменку отправят на обследование. После этого станет известен диагноз», — сказала она.
Больше деталей поступило от тренера спортсменки Алексея Василевского:
«Настю сейчас увезли на скорой в больницу, с ними поехала её мама и моя супруга. Она ударилась (левым) бедром. Будут делать рентген, после глубокого обследования прояснится ситуация. Это правда, что у неё до этого были проблемы с бедром, но там травма другого характера: у неё был надрыв связки. Завтра в любом случае она не сможет выступить».
Зинину поддержал весь зал — болельщики скандировали имя фигуристки, а специалисты желали ей здоровья в прямом эфире. Не сдержал эмоций и Даниил Глейхенгауз, сопровождавший Аделию Петросян — члена красной команды. Хореограф «Хрустального» предложил организаторам решить проблему неравенства между сборными, потому что хотел честной борьбы. Даниил думал о замене спортсменки, но чиновники нашли другой, не самый удачный выход — они вычли наименьшую сумму баллов у лидеров, чем вызвали гнев Алины Загитовой.
Капитан «Красной Машины» по-прежнему сочувствовала Насте, но и чувствовала обиду за Веронику Яметову, результат которой не учли, несмотря на её старания.
«На самом деле я чуть-чуть не согласна с этим решением, потому что мой спортсмен, который катается в моей команде, старался, выкладывался. Жалко, конечно, что такие ситуации бывают, мы желаем здоровья каждому спортсмену», — отметила она.
Вот так трагическое падение Зининой обернулось драмой и для другой фигуристки.
Очень хочется, чтобы они обе пришли в себя и забыли всё произошедшее в тот день, а Насте дополнительно пожелать здоровья и чтобы этот прокат не стал последним в её карьере.
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