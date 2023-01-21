Жуткое падение на Кубке Первого канала! Зинина не смогла подняться — её увели врачи

Кошмар! Другого слова для того, чтобы описать то, что случилось на Кубке Первого канала, и не подберёшь. Анастасия Зинина внезапно упала с лёгкого прыжка и не смогла продолжить выступление. С катка она уходила в компании врачей.

Команда Камилы Валиевой понесла огромные потери! Меж тем смотреть на страдания юной талантливой фигуристки было невыносимо больно.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko ! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.

Команде синих на Кубке Первого канала откровенно не везёт. Даже выдающийся прокат Андрея Мозалёва не смог обеспечить долгосрочное лидерство коллективу Камилы Валиевой. Очень скоро сборная с говорящим именем «Нас не догонят» снова оказалась в роли догоняющих. Вся надежда была на выступления девушек, однако и там спортсменов ждали неприятности.

Анастасия Зинина могла стать ключом к успеху для синих, но, увы, всё обернулось иначе. Драматически закончился заход на один из прыжков — фигуристка упала плашмя на лёд, сильно ударившись бедром. Была надежда, что она поднимется, но этого не произошло. Эпизод очень уж напомнил жуткое падение Дарьи Усачёвой на Гран-при Японии. Зинина тоже не смогла встать самостоятельно. Несколько минут ей пришлось ждать, пока шокированные тренеры подбегут к бортику и потребуют, чтобы врачи вышли на каток.

Трансляция Кубка Первого канала по фигурному катанию доступна в Okko.

Уходила Настя со льда в компании медицинской бригады. Смотреть на её страдания было невыносимо. Как стало известно позднее, спортсменка сразу же снялась с турнира и отправилась в больницу на обследование. Об этом сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина:

«Спортсменку отправят на обследование. После этого станет известен диагноз», — сказала она.

Больше деталей поступило от тренера спортсменки Алексея Василевского:

«Настю сейчас увезли на скорой в больницу, с ними поехала её мама и моя супруга. Она ударилась (левым) бедром. Будут делать рентген, после глубокого обследования прояснится ситуация. Это правда, что у неё до этого были проблемы с бедром, но там травма другого характера: у неё был надрыв связки. Завтра в любом случае она не сможет выступить».

Зинину поддержал весь зал — болельщики скандировали имя фигуристки, а специалисты желали ей здоровья в прямом эфире. Не сдержал эмоций и Даниил Глейхенгауз, сопровождавший Аделию Петросян — члена красной команды. Хореограф «Хрустального» предложил организаторам решить проблему неравенства между сборными, потому что хотел честной борьбы. Даниил думал о замене спортсменки, но чиновники нашли другой, не самый удачный выход — они вычли наименьшую сумму баллов у лидеров, чем вызвали гнев Алины Загитовой.

Капитан «Красной Машины» по-прежнему сочувствовала Насте, но и чувствовала обиду за Веронику Яметову, результат которой не учли, несмотря на её старания.

«На самом деле я чуть-чуть не согласна с этим решением, потому что мой спортсмен, который катается в моей команде, старался, выкладывался. Жалко, конечно, что такие ситуации бывают, мы желаем здоровья каждому спортсмену», — отметила она.

Вот так трагическое падение Зининой обернулось драмой и для другой фигуристки.

Очень хочется, чтобы они обе пришли в себя и забыли всё произошедшее в тот день, а Насте дополнительно пожелать здоровья и чтобы этот прокат не стал последним в её карьере.