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Худшая фигуристка чемпионата Европы — Александра Минциду из Греции: короткая программа на 33,86 балла, видео проката

33,86 балла за короткую программу! Разбираем прокат худшей фигуристки чемпионата Европы
Дарья Кирюхина
Разбираем прокат худшей фигуристки на Евро
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Пока россиянки прыгают квады, спортсменка из Греции может гордиться, что не упала с тройного.

После невероятных результатов наших фигуристок на соревнованиях болельщикам непривычно видеть, как участницы чемпионата Европы не перебираются порой даже за порог 50 баллов в короткой программе. Да и за 40 баллов перепрыгнуть удаётся не всем.

Но для греческой фигуристки Александры Минциду оценка в 33,86 балла — это неплохо. Более того — хорошо. Это наши девушки вовсю прыгают тройные аксели и квады, а для Минциду приземлить тройной прыжок с недокрутом — реальный повод для гордости. Потому что высокие достижения в большом спорте имеют разную меру. В нашем фигурном катании это элементы ультра-си и рекорды.

А для девушек из стран, где фигурное катание далеко от популярности, бесценен самый незначительный, на первый взгляд, прогресс.

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Кто такая Александра Минциду?

Фигуристке Александре Минциду 18 лет, родилась она в Болгарии и изначально каталась за эту страну. Однако в 15 лет сменила спортивное гражданство и перешла под флаг Греции. Представлять, правда, на соревнованиях новую сборную она смогла не сразу. Пришлось выждать один год, а уже с сезона-2020/2021 заново заявлять о себе на стартах. Громко это сделать, конечно, не получилось: в мире тогда вовсю царила пандемия коронавируса.

Но на одном турнире спортсменка всё-таки дебютировала как греческая одиночница. Произошло это на небольшом (хотя и международном) соревновании в родной для неё Софии. По итогам двух программ Александра набрала 101,25 балла и оказалась почти в середине таблицы — на 16-м месте из 29 участниц. Таково было начало её тернистого пути в другой сборной.

Не поехала на Олимпиаду

К Олимпийским играм в Пекине Александре исполнилось 17 лет, и этот возраст сыграл с ней злую шутку. Всем известный пубертат, судя по всему, накрыл девушку именно в самый ответственный сезон и помешал отобраться на Олимпиаду.

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На этапе юниорского Гран-при в Куршевеле она неожиданно получила от судей всего 74,04 балла за два проката. 24,03 балла в короткой программе и 50,01 — в произвольной. Последнее, 23-е место. Кошмар любой фигуристки.

В короткой программе она не справилась ни с одним прыжковым элементом. Упала с тройного риттбергера из-за сильного недокрута и потеряла тем самым каскад. Повторила такое же падение с тройного флипа. А на акселе не скрутила ни одного оборота и не получила за него ни единого балла. Беда творилась и на вращениях: на третий уровень удалось выполнить лишь последнее. Но это её не спасло. Качество на всех элементах настолько хромало, что она не заработала ни одной плюсовой надбавки (GOE).

В произвольной Александра смотрелась несколько лучше. Смогла чисто сделать одинарный аксель и двойной лутц во второй половине. С горем пополам скрутила два каскада с недокрутами и огромными минусами от судей. Ещё один каскад потеряла и упала с трёх прыжков. Под конец проката умудрилась выполнить вращение третьего уровня без снижений. Но, естественно, радоваться всё равно было нечему.

Александра Минциду

Александра Минциду

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Логично, что после такого результата Александру не отправили на турнир в Оберстдорфе, чтобы добывать квоту на Олимпиаду в Пекине. Впрочем, другая греческая фигуристка тоже её не добыла и осталась без Игр. Александра спокойно пережила неудачный сезон и сделала всё, чтобы следующий четырёхлетний цикл начать на высокой ноте.

Стремительный прогресс

В сезоне-2022/2023 уже 18-летняя Александра на первом же старте продемонстрировала заметный прогресс. На турнире в Бухаресте набрала 105,61 балла. Больше, чем у неё было по юниорам! В короткой она снова дважды упала и потеряла каскад, но ей засчитали двойной аксель, пусть и с недокрутом. А ещё она круто выросла на вращениях: все три исполнила на четвёртый уровень и избежала снижений. Получила от судей 33,28 балла.

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В произвольной упала вообще всего один раз на тройном риттбергере. Один каскад потеряла, другие сделала с двойными прыжками на минусы. Да и в целом на всех прыжках, кроме сольного двойного лутца, судьи заметно подрезали ей баллы. На качественные вращения в произвольной Александре не хватило сил, но по сравнению с прошлым сезоном они выглядели неплохо. Произвольную арбитры оценили в итоге на 72,33 балла. Появился отличный повод для радости, ведь меньше года назад она чуть больше получала сразу за оба проката.

Личная победа на чемпионате Европы

Чемпионат Европы — 2023 стал для Александры Минциду дебютным в карьере. И очень волнительным, ведь ей выпало открывать короткую программу одиночниц на столь крупном турнире. Возможно, именно из-за эмоционального перенапряжения ей не удалось предстать во всей красе и избежать ошибок. Но опять же — не заметить её личный прогресс было невозможно.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Александра бесстрашно зашла на каскад тройной риттбергер — двойной тулуп в начале программы и не упала. Недокрут на риттбергере, конечно, отнял у неё драгоценные баллы, но она доказала, что умеет бороться в самый сложный соревновательный момент. Устояла девушка и на тройном флипе, несмотря на недокрут. А вот на двойном акселе всё-таки встретилась со льдом. Было реально обидно. Так хотелось, чтобы сегодня у этой спортсменки не случилось падений.

Вращения греческая фигуристка продемонстрировала третьего уровня. За одно из них ей немного снизили GOE, за два других поставили небольшие плюсы. Дорожку второго уровня откатала слабо и также получила отрицательные GOE, но зато смогла выдохнуть, что почти докатала программу.

В итоге за короткую на чемпионате Европы Александра набрала 33,86 балла. 18,23 — за технику и 16,63 — за компоненты. Да, это мало, если вспомнить, какие космические баллы набирают российские фигуристки. Но для Александры, представляющей Грецию, это достойный результат. Она прогрессирует и постепенно поднимается на уровень выше.

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Сегодня она последняя в турнирной таблице и не прошла в произвольную. Но для себя она победила. И это самое важное. Ведь главное для спортсмена — превзойти самого себя.

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