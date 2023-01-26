33,86 балла за короткую программу! Разбираем прокат худшей фигуристки чемпионата Европы

После невероятных результатов наших фигуристок на соревнованиях болельщикам непривычно видеть, как участницы чемпионата Европы не перебираются порой даже за порог 50 баллов в короткой программе. Да и за 40 баллов перепрыгнуть удаётся не всем.

Но для греческой фигуристки Александры Минциду оценка в 33,86 балла — это неплохо. Более того — хорошо. Это наши девушки вовсю прыгают тройные аксели и квады, а для Минциду приземлить тройной прыжок с недокрутом — реальный повод для гордости. Потому что высокие достижения в большом спорте имеют разную меру. В нашем фигурном катании это элементы ультра-си и рекорды.

А для девушек из стран, где фигурное катание далеко от популярности, бесценен самый незначительный, на первый взгляд, прогресс.

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Кто такая Александра Минциду?

Фигуристке Александре Минциду 18 лет, родилась она в Болгарии и изначально каталась за эту страну. Однако в 15 лет сменила спортивное гражданство и перешла под флаг Греции. Представлять, правда, на соревнованиях новую сборную она смогла не сразу. Пришлось выждать один год, а уже с сезона-2020/2021 заново заявлять о себе на стартах. Громко это сделать, конечно, не получилось: в мире тогда вовсю царила пандемия коронавируса.

Но на одном турнире спортсменка всё-таки дебютировала как греческая одиночница. Произошло это на небольшом (хотя и международном) соревновании в родной для неё Софии. По итогам двух программ Александра набрала 101,25 балла и оказалась почти в середине таблицы — на 16-м месте из 29 участниц. Таково было начало её тернистого пути в другой сборной.

Не поехала на Олимпиаду

К Олимпийским играм в Пекине Александре исполнилось 17 лет, и этот возраст сыграл с ней злую шутку. Всем известный пубертат, судя по всему, накрыл девушку именно в самый ответственный сезон и помешал отобраться на Олимпиаду.

На этапе юниорского Гран-при в Куршевеле она неожиданно получила от судей всего 74,04 балла за два проката. 24,03 балла в короткой программе и 50,01 — в произвольной. Последнее, 23-е место. Кошмар любой фигуристки.

В короткой программе она не справилась ни с одним прыжковым элементом. Упала с тройного риттбергера из-за сильного недокрута и потеряла тем самым каскад. Повторила такое же падение с тройного флипа. А на акселе не скрутила ни одного оборота и не получила за него ни единого балла. Беда творилась и на вращениях: на третий уровень удалось выполнить лишь последнее. Но это её не спасло. Качество на всех элементах настолько хромало, что она не заработала ни одной плюсовой надбавки (GOE).

В произвольной Александра смотрелась несколько лучше. Смогла чисто сделать одинарный аксель и двойной лутц во второй половине. С горем пополам скрутила два каскада с недокрутами и огромными минусами от судей. Ещё один каскад потеряла и упала с трёх прыжков. Под конец проката умудрилась выполнить вращение третьего уровня без снижений. Но, естественно, радоваться всё равно было нечему.

Александра Минциду Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Логично, что после такого результата Александру не отправили на турнир в Оберстдорфе, чтобы добывать квоту на Олимпиаду в Пекине. Впрочем, другая греческая фигуристка тоже её не добыла и осталась без Игр. Александра спокойно пережила неудачный сезон и сделала всё, чтобы следующий четырёхлетний цикл начать на высокой ноте.

Стремительный прогресс

В сезоне-2022/2023 уже 18-летняя Александра на первом же старте продемонстрировала заметный прогресс. На турнире в Бухаресте набрала 105,61 балла. Больше, чем у неё было по юниорам! В короткой она снова дважды упала и потеряла каскад, но ей засчитали двойной аксель, пусть и с недокрутом. А ещё она круто выросла на вращениях: все три исполнила на четвёртый уровень и избежала снижений. Получила от судей 33,28 балла.

В произвольной упала вообще всего один раз на тройном риттбергере. Один каскад потеряла, другие сделала с двойными прыжками на минусы. Да и в целом на всех прыжках, кроме сольного двойного лутца, судьи заметно подрезали ей баллы. На качественные вращения в произвольной Александре не хватило сил, но по сравнению с прошлым сезоном они выглядели неплохо. Произвольную арбитры оценили в итоге на 72,33 балла. Появился отличный повод для радости, ведь меньше года назад она чуть больше получала сразу за оба проката.

Личная победа на чемпионате Европы

Чемпионат Европы — 2023 стал для Александры Минциду дебютным в карьере. И очень волнительным, ведь ей выпало открывать короткую программу одиночниц на столь крупном турнире. Возможно, именно из-за эмоционального перенапряжения ей не удалось предстать во всей красе и избежать ошибок. Но опять же — не заметить её личный прогресс было невозможно.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Александра бесстрашно зашла на каскад тройной риттбергер — двойной тулуп в начале программы и не упала. Недокрут на риттбергере, конечно, отнял у неё драгоценные баллы, но она доказала, что умеет бороться в самый сложный соревновательный момент. Устояла девушка и на тройном флипе, несмотря на недокрут. А вот на двойном акселе всё-таки встретилась со льдом. Было реально обидно. Так хотелось, чтобы сегодня у этой спортсменки не случилось падений.

Вращения греческая фигуристка продемонстрировала третьего уровня. За одно из них ей немного снизили GOE, за два других поставили небольшие плюсы. Дорожку второго уровня откатала слабо и также получила отрицательные GOE, но зато смогла выдохнуть, что почти докатала программу.

В итоге за короткую на чемпионате Европы Александра набрала 33,86 балла. 18,23 — за технику и 16,63 — за компоненты. Да, это мало, если вспомнить, какие космические баллы набирают российские фигуристки. Но для Александры, представляющей Грецию, это достойный результат. Она прогрессирует и постепенно поднимается на уровень выше.

Сегодня она последняя в турнирной таблице и не прошла в произвольную. Но для себя она победила. И это самое важное. Ведь главное для спортсмена — превзойти самого себя.