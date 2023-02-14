Суперъюниор Тутберидзе не даст шансов ученикам Плющенко? Чего ждать от первенства России

Яркое противостояние двух тренеров перенесётся в Пермь, но теперь в игру вступит Светлана Соколовская. Она спутает карты Этери и Евгению?

С 15 по 18 февраля в Перми состоится чемпионат России среди юниоров: молодое поколение наконец сможет испытать себя на прочность, показав зрителям и судьям, чему они научились за год.

Вопреки ожиданиям, самый большой накал страстей ожидается у юношей, где за медаль высшего достоинства поборются с десяток талантливых фигуристов. Суперъюниор Этери Тутберидзе даст бой ученикам Евгения Плющенко и Светланы Соколовской — это противостояние будет легендарным!

Список участников

Перед стартом турнира в группе Этери Тутберидзе случилась большая потеря: Алиса Двоеглазова пропустит первенство из-за травмы колена. Вместо неё честь «Хрустального» будет отстаивать Дарья Садкова, а конкуренцию ей составят ученицы Евгения Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова, Любовь Рубцова, Алина Горбачёва и Мария Гордеева. Все спортсменки владеют элементами ультра-си, так что в такой компании Дарье будет очень непросто.

Зато у лучшего тренера мира есть козырь в мужском одиночном катании: Арсений Федотов — суперъюниор Тутберидзе, который даст бой воспитанникам Плющенко — братьям Кириллу и Никите Сарновским. Правда, в этот раз противостояние двух тренеров пройдёт не без вмешательства: Светлана Соколовская выведет на лёд Григория Фёдорова и Эдуарда Карартыняна, которые также будут претендовать на медали.

Григорий Фёдоров Фото: РИА Новости

Юноши: Николай Угожаев, Андрей Кутовой, Фёдор Зонов, Семён Соловьёв, Николай Логинов, Владислав Дикиджи, Кирилл Андрусик, Кирилл Сарновский, Тимофей Столяренко, Никита Сарновский, Арсений Димитриев, Максим Автушенко, Эдуард Карартынян, Михаил Полянский, Григорий Фёдоров, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Александр Голубев.

Девушки: Елизавета Куликова, Алина Горбачёва, Елизавета Лабутина, Любовь Рубцова, Мария Агаева, Дарья Садкова, Виктория Морозова, Алиса Юрова, Таисия Щербинина, Вероника Жилина, Лидия Плескачëва, Софья Титова, Надежда Понтелеенко, Агата Петрова, Мария Гордеева, Дина Хуснутдинова, Милана Лебедева, Анастасия Марасанова.

Спортивные пары: Анастасия Егорова/Родион Маринский, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, София Хисамутдинова/Лев Цеханович, Майя Шегай/Игорь Шамшуров, Анна Москалёва/Максим Ложкин, Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев, Ева Хмелькова/Андрей Рудь, Елизавета Романова/Валерий Назаров, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Танцы на льду: София Алексова/Илья Владимиров, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ульяна Ермакова/Артём Крылов, Анна Румак/Глеб Гончаров, Анна Коломенская/Артём Фролов, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, Мария Сорокина/Арсений Антропов, Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов, Арина Горшенина/Илья Макаров, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Варвара Курносенко/Фёдор Варламов.

Расписание

(по московскому времени)

15 февраля, среда

Юноши, короткая программа — 12:00.

Девушки, короткая программа — 15:10.

Танцы на льду, ритм-танец — 17:45.

16 февраля, четверг

Юноши, произвольная программа — 11:15.

Пары, короткая программа — 14:15.

Девушки, произвольная программа — 16:15.

17 февраля, пятница

Танцы на льду, произвольный танец — 10:00.

Пары, произвольная программа — 12:40.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.