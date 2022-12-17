Тутберидзе неправа — у нас отличные мальчики. Кто и как делает мужскую одиночку в России?

Бешеная конкуренция, непредсказуемость и разнообразие – вот три вещи, которые характеризуют мужское одиночное катание в России прямо сейчас. Угадать итоговую тройку на чемпионате России можно только в том случае, если ткнуть пальцем в небо. И это невероятно классно!

По интриге мужская одиночка начала опережать женскую, а в постолимпийском сезоне оказалось, что скамейка запасных у парней гораздо длиннее, чем у девчонок. Секрет подъёма вида – безусловно, в новом поколении спортсменов, но не меньшую роль играют их наставники и помощники.



Совершенно разные тренеры и хореографы, разнообразные взгляды на тренировочный процесс, подходы к работе и к личности спортсменов… Как воспитать одиночника-чемпиона – держать в ежовых рукавицах или беречь как зеницу ока? К каким выводам пришёл Евгений Плющенко после пяти лет работы в поле? И какую вещь предсказал на Олимпиаде в Пхёнчхане Алексей Мишин?

В этом гайде от «Чемпионата» – ответы на все эти вопросы, а также главная информация о тренерских штабах мужского одиночного катания в России и секретах их подготовки.

Москва

Тренерский штаб Светланы Соколовской

штаб Светланы Соколовской

Сейчас команда Светланы Соколовской – одна из самых представительных в мужском одиночном катании. Флагманы её коллектива – олимпийский чемпион в команде, чемпион России и Европы Марк Кондратюк, а также серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин. Совсем недавно заявил о себе Григорий Фёдоров – выиграл два этапа Гран-при России по юниорам и стал чемпионом России по прыжкам.



Подрастают у Светланы Владимировны те, кто способен успешно проявить себя в ближайшем будущем. Из группы Этери Тутберидзе в этом году к ней пришли подающие надежды Эдуард Карартынян и Николай Колесников.



В интервью Sport24 Соколовская рассуждала о своём походе к работе с одиночниками: «С девочками можно делать всё. Как тебе хочется, так их и лепишь. Они абсолютно не обижаются, у меня в группе все трудяги. Мальчики абсолютно другие, их надо беречь».

Тренерский штаб Виктории Буцаевой

штаб Виктории Буцаевой

СШОР «Москвич» уже полгода как называется отделением МАФКК «Легенда», и именно в этой школе тренируется одна из самых многочисленных групп по части мужского одиночного.



Чтобы уместить всех спортсменов Виктории Буцаевой в одну инфографику, потребуется немало места – под её руководством занимаются и «новисы», и юниоры, и взрослые спортсмены. Сначала Виктория Евгеньевна занималась с девочками-одиночницами, но постепенно команда стала тяготеть к мужскому катанию.



«Они все абсолютно разные», – отмечала Буцаева в интервью Первому каналу, рассказывая о ребятах своей группы. И действительно, в одном коллективе подобрались и чрезвычайно пластичные ребята, и те, кто больше заточен на технику и прыжки. Каждый имеет свои особенности и под руководством тренеров старается показать их с лучшей стороны.



Тренерский штаб Евгения Плющенко

штаб Евгения Плющенко

Взрослых спортсменов-одиночников в академии Евгения Плющенко нет, но зато подрастает несколько талантливых юниоров. Кирилл Сарновский в прошлом сезоне отобрался в финал Гран-при среди юниоров, его младший брат Никита обратил на себя внимание уже в этом сезоне – попал в призы на юниорском Гран-при России и выступил на ЧР по прыжкам в Петербурге.



В 2017 году Евгений Викторович очень резко высказывался о мужском одиночном («Парням нужно менять подгузники»), также отмечая, что 90% учеников в его академии – девочки. Поработав тренером несколько лет, Плющенко стал рассудительнее. «Мальчики дольше формируются, голова у них на место встаёт немного позже. Девочки — более ответственные, им нужен результат здесь и сейчас. В случае с парнями необходимо время», – отмечал тренер в интервью «Матч ТВ».



Тренерский штаб Александра Волкова

штаб Александра Волкова

Волкова нельзя назвать специалистом исключительно по мужскому одиночному, но одного талантливого спортсмена он тренирует аж с пяти лет и прошёл вместе с ним путь до медалей международных стартов и попадания в сборную России. Артём Ковалёв всю карьеру провёл под руководством Волкова: вместе с ним он уходил из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко», а затем и в собственную школу тренера.



И снова – разговоры о времени и о том, что к парням нужно иметь подход. Когда Артёму было 15 лет, Волков вот так комментировал его технический прогресс: «У него очень хорошие, красивые и ровные тройные прыжки, но для четверных пока ему не хватает физической силы. Годик-два и…» Сейчас Артём вырос до 190 сантиметров, прыгает четверные тулуп и сальхов (а на тренировках и риттбергер), и ему вполне по силам навязывать конкуренцию топам нашей сборной.

Тренерский штаб Сергея Давыдова

штаб Сергея Давыдова

Сергей Давыдов сам всю карьеру соревновался в мужском одиночном, а сейчас тренирует – пусть известных парней в его группе сейчас не так много. Не упомянуть эту тренерскую команду было бы неверно – хотя бы из-за юной звезды Льва Лазарева. Ему только исполнилось 13 лет, но уже в этом возрасте парень может вставлять в программы два четверных лутца (один из которых во второй половине) – и легко выезжать эти прыжки. На тренировках Лев освоил все квады и теперь хочет идти дальше – пробовать четверной аксель и пятерной лутц.



По мнению Давыдова, тенденция не гнать парней на сложные прыжки есть, но к каждому нужен свой подход: «Я не вижу смысла останавливать человека, который хочет сам идти вперёд, независимо от того, мальчик это или девочка. У каждого своё время исполнения, «дохода» до того или иного прыжка, понимания прыжков. И мы как тренеры это видим».



Тренерский штаб Этери Тутберидзе

штаб Этери Тутберидзе

Этери Георгиевна выводила в топ одну одиночницу за другой, но с парнями всегда было хуже. Адьян Питкеев из-за тяжёлых проблем со спиной закончил в 19, Алексей Ерохов ушёл перезапускать карьеру к Виктории Буцаевой, Владимира Самойлова преследовали травмы и нестабильность, Георгий Куница вообще отправился в парное – и это далеко не весь список тех, у кого не получилось с Тутберидзе.



В интервью Первому каналу год назад Этери Георгиевна эмоционально высказывалась о мужском одиночном: «Ну нет у нас мальчиков. Я не знаю. Не пойму, почему наши мальчики радуются каким-то странным результатам. Я сегодня смог первый раз наслаждаться своим катанием — это говорит спортсмен, который приземлился на пятое место. А все ждали, что он как минимум будет на пьедестале. Ну почему? Ты спроси себя больше, ты можешь! Или, может, тренер должен раздраконить и спросить. Вы сами себя так растите, что вы — слабый пол».

Но даже у самой Тутберидзе в обойме есть как минимум два перспективных молодых фигуриста. Арсений Федотов впервые заявил о себе ещё в 2018 году, когда стал победителем проекта «Ледниковый период. Дети». Сейчас он уверенно прошёлся по Гран-при России, а после победы на четвёртом этапе в Москве даже выругался в трансляции, ведь прокат получился не идеально чистым.



Даниил Самсонов в этом сезоне вернулся после травмы и очень долгого перерыва, пока он только начинает возвращать ультра-си. Но сложнейший период с двумя операциями и трудным восстановлением уже позади.

Санкт-Петербург

Тренерский штаб Алексея Мишина

штаб Алексея Мишина

Алексей Николаевич – давний спец по мужскому одиночному, который привёл к личному олимпийскому золоту двух фигуристов: Алексея Урманова и Евгения Плющенко. Хотя различий в подходе к мужчинам и женщинам у него нет – техника прыжка пола не имеет.



Пока в мужском одиночном было безвременье, Мишина часто спрашивали о том, что же будет с этим видом в России и есть ли свет в конце тоннеля. «Я вижу будущее нашего мужского одиночного катания в том, что появится когорта молодых спортсменов, которые составят конкуренцию нынешним», – отмечал Профессор в 2018 году.



В период от Пхёнчхана до Пекина в его группе собралось сразу несколько талантливых одиночников, которые прямо сейчас могут показывать крутой результат на уровне сборной и не только. Выросли и обрели сложный набор Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко, перебрались в команду компонентные Михаил Коляда и Матвей Ветлугин. Трое учеников Мишина выступят на грядущем чемпионате России в Красноярске, а могли бы четверо (Коляда, к сожалению, пропустит старт из-за обострения синусита). Так что тренер вполне ясно видел будущее – в том числе и в своей собственной группе.

Команда специалистов Мишина тоже заметно расширилась за последние годы: скольжением теперь занимается победитель ЮЧМ в танцах Кирилл Алёшин, к работе с хореографией подключилась специалист из Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская. Так что Профессор развивает своих учеников не только по части техники.

Тренерский штаб Евгения Рукавицына

штаб Евгения Рукавицына

Ещё один сильный штаб из Северной столицы, но уже из Академии фигурного катания на Туполевской. Наибольшего успеха Евгений Владимирович добился именно с мужчинами.



Наиболее титулованный ученик Рукавицына – чемпион России и Европы Дмитрий Алиев, вместе с тренером они прошли и резкие взлёты, и все провалы. Ещё одна звезда группы – серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов. В этом сезоне к команде Рукавицына присоединился и серебряный призёр Евро-2020 Артур Даниелян, проигравший тогда только Алиеву. Все трое выступят на чемпионате России в Красноярске.



Конкуренция в группе при этом не отменяет индивидуального подхода к каждому спортсмену. «Когда в группе есть лидеры, фигуристы высокого уровня, они требуют огромного внимания. Если же всей группе давать одинаковые задания по шаблону, это ни к чему не приведёт, не сработает», – отмечал Рукавицын.



Тренерский штаб Кирилла Давыденко

штаб Кирилла Давыденко

Более молодой, но не менее амбициозный штаб петербургской академии. Лидер группы – чемпион мира среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв. Именно с этим фигуристом Кирилл Анатольевич добился первых крупных успехов как тренер.



За ним уже идут ребята-юниоры из нового поколения, которым ещё расти и расти как в прямом смысле, так и в переносном. Специально одних мальчиков Давыденко не набирал, просто так сложилось – сейчас в старшей группе у него из девочек только Ксения Гущина.



«Наверное, девочки более обидчивые, с пацанами как-то попроще в плане жёсткости. Это же всё личности, это всё люди. Бывают и девчонки с пацанским характером, и пацаны-нытики. Я стараюсь со всеми находить общий язык, для меня главное, чтобы спортсмен любил то, что он делает, и трудился», – отмечал Давыденко в интервью Sport24.



Тренерский штаб Вероники Дайнеко

штаб Вероники Дайнеко

Казалось бы, как в спортивном клубе, изначально созданном для парного катания, может появиться сильная группа одиночников? Но так и случилось в школе Тамары Москвиной: сейчас группа Вероники Дайнеко представляет собой отличный мужской коллектив.



Главная звезда группы Дайнеко прямо сейчас – Пётр Гуменник, который в один момент покинул группу Алексея Мишина из-за отсутствия прогресса и недостатка внимания. У нового тренера Петя это внимание получил, прогресс возобновился. Сейчас это один из сильнейших одиночников нашей страны. Но не одним Гуменником сильна группа Дайнеко.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Уже давно в группе занимается Андрей Кутовой, не так давно к команде присоединились серебряный призёр первенства России Александр Голубев и экс-ученик Этери Тутберидзе Всеволод Князев. Николай Угожаев также тренируется в клубе Москвиной, но в большей степени работает с Дмитрием Хроминым.



И сама Вероника Дайнеко, и её ученики не раз отмечали роль самой Тамары Москвиной в работе с одиночниками, хоть, казалось бы, это совсем не её профиль. «Тамара Николаевна тактично не вмешивается в технику прыжков, но что касается подачи, идеи, отдельных моментов, выражения лица, поворота головы, взглядов на зрителей, судей – в этом она непревзойдённый мастер», – рассказывала тренер.