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Статистика четверных прыжков и тройных акселей фигуристок Жилиной, Муравьёвой, Титовой из академии «Ангелы Плющенко»

Взлёты и падения ангелов. Статистика ультра-си звёздных фигуристок академии Плющенко
Дарья Кирюхина
Статистика четверных прыжков и тройных акселей
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37 прыжков Жилиной, успехи Муравьёвой с трикселем, и как Титова следует примеру Александры Трусовой.

В «Ангелах Плющенко» вовсю растут квадистки и трикселистки. 16-летняя Софья Муравьёва выходит во взрослые, успешно испытав тройной аксель в прошлом сезоне, и метит на вступление в ряды квадисток.

Вероника Жилина радует четверными со времён, когда числилась в «Хрустальном», а теперь за её плечами богатая коллекция прокатов с трикселями, четверными тулупами и сальховами. Всего 37 попыток: для 14-летней спортсменки — крутой показатель!

А 13-летняя Софья Титова доказала, что проблемы с прыжками в начале спортивной карьеры не приговор. Когда-то она мучилась с двойным акселем, а сегодня достойно следует по пути прогресса за своим кумиром — Александрой Трусовой.

Жилина выучила четверной тулуп у Тутберидзе

Вероника Жилина — настоящий уникум в фигурном катании. Она начала вставлять четверные прыжки в произвольную программу, когда ей было лишь 11 с половиной лет! Дебютная попытка четверного тулупа состоялась в ноябре 2019 года на Мемориале Волкова. Ника упала, но в декабре продемонстрировала чистый квад на соревнованиях «Новый год 2020». Получилось эффектно, но радость за юную спортсменку испытали не все. Многие переживали, что столь раннее изучение квадов — прямая дорога к травмам и короткой карьере.

Эту теорию распаляло то, что Ника тогда тренировалась в «Хрустальном» и значилась фигуристкой Этери Тутберидзе, хотя каталась отдельно от старших девушек, а на старты её выводил Сергей Розанов. Между тем, кроме сольного четверного тулупа, других серьёзных усложнений в контенте спортсменки не последовало. А ведь Ника была способна на большее. Так, на первенстве Москвы среди младшего возраста в январе 2020-го она чисто исполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп в соревнованиях элементов, но в произвольной программе всё равно каталась только с одним сольным четверным тулупом.

Статистика четверных прыжков Вероники Жилиной

Статистика четверных прыжков Вероники Жилиной

Фото: «Чемпионат»

Курс на усложнение и эксперименты стартовал у Вероники Жилиной после перехода в «Ангелы Плющенко». На четвёртом этапе Кубка России среди юниоров она приземлила каскад четверной тулуп — двойной тулуп, а на пятом этапе сделала в короткой программе каскад тройной аксель — тройной тулуп. Новый элемент повышенной сложности мог вывести её в лидеры, но после удачной премьеры триксель постоянно её подводил. Да и в целом Ника не справлялась с несколькими ультра-си на турнирах, зато активно учила другие и с улыбкой показывала на видео с тренировок в «Ангелах Плющенко».

Статистика тройного акселя Вероники Жилиной

Статистика тройного акселя Вероники Жилиной

Фото: «Чемпионат»

В олимпийском сезоне к четверному тулупу у Ники добавился четверной сальхов. Он долго не желал ей покоряться, но в финале Кубка России среди юниоров-2022 она наконец-то чисто его приземлила, а уже в новом сезоне-2022/2023 дважды попробовала его в каскаде с двойным тулупом. Последняя попытка оказалась успешной: на Кубке Нижегородской области Вероника без проблем приземлила сложный каскад и обошла всех соперниц.

Вероника Жилина

Вероника Жилина

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Сейчас Веронике Жилиной всего 14 лет, но за её плечами три года исполнения квадов и два — тройного акселя. Прыжки в четыре оборота идут пока лучше: триксель спортсменка прыгает далеко не всегда, а из пяти попыток четыре закончились падениями. Однако и квады у неё не отличаются стабильностью. Больше всего набралось попыток четверных тулупов: 25 за три года, но процент успешности не дотягивает до 50%. На 12 чистых квад-тулупов приходится 10 падений и три приземления с ошибками. Четверной сальхов фигуристка вставляет в прокаты всего год, так что в будущем он может проявить себя лучше.

В любом случае девушка и её тренеры явно не намерены сдаваться и неуклонно следуют курсу четверных прыжков и тройных акселей.

Совокупная статистика четверных прыжков Вероники Жилиной

Совокупная статистика четверных прыжков Вероники Жилиной

Фото: «Чемпионат»

50% успеха на тройном акселе у Муравьёвой

До перехода в «Ангелы Плющенко» Софья Муравьёва не прыгала элементы ультра-си, поэтому заслуги её становления на путь прогресса по праву принадлежат тренерам молодой академии. Усложнение прыжкового набора фигуристка начала с добавления тройного акселя. На пятом этапе Кубка России в 2021 году она вставила его сразу в обе программы. В короткой он получился безупречно, в произвольной — с недокрутом в четверть оборота и помаркой на выезде. Тем не менее часть болельщиков быстро разглядела в фигуристке потенциал пойти по стопам Косторной. Разгрома соперниц подобно Алёне сезона-2019/2020 Соня в итоге не учинила, но доказала, что решительно настроена на борьбу и не даст спуска звёздочкам «Хрустального», ЦСКА и любых других школ.

Совокупная статистика ультра-си Софьи Муравьёвой

Совокупная статистика ультра-си Софьи Муравьёвой

Фото: «Чемпионат»

Сольный тройной аксель у Сони выходит в половине случаев, при этом она не допустила ни одного падения, максимум — степ-аут. Обе попытки каскада с двойным тулупом закончились чистым исполнением, и даже единственную на текущий момент попытку тройного акселя — тройного тулупа на первенстве России — 2022 она с ошибкой, но вытащила. Фигуристка едва не упала после тройного акселя, но мгновенно сориентировалась и добавила тройной тулуп. Вместо каскада, естественно, засчитали секвенцию, но, как известно, отныне это не беда.

Если подобная ошибка однажды вновь настигнет Соню, она больше не потеряет баллы в базовой стоимости элемента, ведь на летнем конгрессе ISU оценивание секвенций и каскадов уравняли. Впрочем, вряд ли целеустремлённая спортсменка рассчитывает на какие-то послабления. Как единственная взрослая одиночница «Ангелов Плющенко» она поддерживает статус главной надежды академии и не может расслабиться.

Софья Муравьёва

Софья Муравьёва

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Недаром Муравьёва активно тренирует четверной сальхов и уже пыталась сделать его на соревнованиях. Жаль, что две попытки — на третьем и пятом этапах Кубка России – 2021 — привели к падению, и позже на более важных стартах она от него отказалась. Но, возможно, в новом сезоне Соня всё-таки официально присоединится к клубу квадисток, ведь на тренировках она уже пробует четверной лутц. Премьера на стартах, должно быть, не за горами.

Титова в 13 лет освоила тройной аксель и четверной сальхов

13-летняя Софья Титова, как и Вероника Жилина, до перехода к Евгению Плющенко тренировалась в «Хрустальном», но никаких ультра-си изучать там не начинала. Напротив, не могла толком освоить двойной аксель и постоянно боролась с тройными прыжками. Никто бы не подумал, что через несколько лет эта девочка раскроет потенциал и о ней заговорят как о претендентке на участие в Олимпиаде.

Но в новом тренерском штабе Соня расцвела, а в 12 лет запрыгала тройной аксель и четверной сальхов на соревнованиях. Первым в арсенал прыжков фигуристки добавился тройной аксель. Его она чисто прыгнула в каскаде с двойным тулупом на первом этапе Кубка России – 2021. А на третьем этапе Кубка России удивила зрителей и судей каскадом четверной сальхов — двойной тулуп. Видимых ошибок Соня не совершила, хотя при желании можно придраться к недокруту в четверть оборота на кваде. Но это допустимо, поэтому элемент посчитали чистым.

К сожалению, покорив триксель и квад-сальхов с первой же попытки, да ещё и в каскадах, Соня не смогла на других стартах повторить успех. С сольного тройного акселя она трижды упала, а в каскаде с двойным тулупом превратила аксель в «бабочку», скрутив лишь один оборот вместо трёх. Четверной сальхов также пока удавался Соне лишь раз, хотя её попытка каскада четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов на турнире памяти С. Гринькова в марте 2022-го выглядела очень впечатляюще.

Статистика ультра-си Софьи Титовой

Статистика ультра-си Софьи Титовой

Фото: «Чемпионат»

Несмотря на отсутствие стабильности при исполнении ультра-си, Соне не нужно переживать. Ей 13 лет, и она только один сезон катается с тройным акселем и четверным сальховом. Успела по пять раз зайти на оба прыжка и едва ли на этом остановится.

Тем более если учесть, что кумир юной фигуристки — «королева квадов» Александра Трусова.

Почти 100 квадов за 33 проката. Космическая статистика четверных прыжков Трусовой Почти 100 квадов за 33 проката. Космическая статистика четверных прыжков Трусовой
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