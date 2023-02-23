Обе золотые. Какими стали Медведева и Загитова через пять лет после Олимпиады в Пхёнчхане?

Пять лет назад Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане, устроив для россиян двойной праздник. С тех пор 23 февраля прочно ассоциируется у болельщиков не только с Днём защитника Отечества, но и триумфом наших фигуристок. Впрочем, защитницами Алину и Женю тоже будет верно считать. Они отстояли честь Родины на главном турнире четырёхлетия и навсегда вписали свои имена в славную историю спорта.

Правда, едва ли можно было назвать праздником происходящее тогда на корейской арене. Слишком уж драматичной оказалась развязка в произвольной, где воспитанницы Тутберидзе показали одинаковый результат.

Из-за отставания в короткой от Алины на каких-то 1,31 балла Женя так и не выиграла олимпийское золото, к которому уверенно шла с 15 лет. Алина, напротив, в свои 15 примерила высший титул в фигурном катании и в один миг влюбила в себя целый мир. Жизни обеих в тот момент круто изменились. Изменилось и внутреннее их состояние.

А сейчас «стальных девочек» Пхёнчхана и вовсе не узнать. Какими они встречают юбилейную дату своего олимпийского финала и чем занимаются, покинув соревновательный лёд?

Медведева полюбила своё серебро и стала успешной леди

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Серебро вместо золота у Евгении Медведевой на Олимпиаде в моменте выглядело страшным разочарованием и несправедливостью судьбы по отношению к двукратной чемпионке мира и Европы. Нежданный стрессовый перелом ноги сначала вывел её из игры посреди самого ответственного сезона, а затем положил конец беспроигрышной серии. Боль поражения у Жени чувствовалась сквозь телеэкраны: увидев оценки, она зажмурилась и закрылась рукой. Публично расплакаться, как случилась после проката «Анны Карениной», на этот раз себе не позволила.

Но, чтобы понять её чувства, этого было и не нужно. Эмоции сочились сквозь расстояние, и люди, болевшие за Женю, роняли слёзы вместо неё.

«Я сделала всё, что могла. Можно было ещё что-то сделать? Сегодня — нет. Я хотела закончить Олимпиаду без сожаления и не буду смотреть назад. Ничего уже не вернёшь. Это бессмысленно. Впереди у меня огромная спортивная жизнь, в которой я собираюсь провести ещё много лет. Буду делать всё, что в моих силах, и оставлять всю себя на льду, не думая о прошлом», — делилась Медведева после произвольной с «Чемпионатом».

Женя не обманула. В последующие годы она действительно делала всё, чтобы продолжать соревноваться. Восстановилась, насколько возможно, от травм, попутно попробовав себя в качестве телеведущей «Ледникового периода. Дети», а потом смело отправилась в неизвестность — тренироваться у Брайана Орсера в Канаде.

Это решение фигуристки повергло всех в шок. Знаменитый тандем Тутберидзе с Медведевой распался, хотя сама девушка до последнего утверждала, что останется в «Хрустальном». По документам и правда осталась, но телом и душой переместилась за океан, где открыла новую захватывающую главу спортивной карьеры. Далеко не победоносную, но безумно интересную и вдохновляющую. Женя раскрылась совершенно в новых образах и продемонстрировала подлинное сочетание спорта и искусства. Её произвольная «Мемуары гейши» до сих пор вызывает мурашки по коже.

Евгения Медведева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К сожалению, добраться до Олимпиады в Пекине в статусе участницы у Жени не получилось. Подвели здоровье и закрытие границ из-за пандемии коронавируса. В разгар эпидемии фигуристка оказалась в Японии, а вернуться оттуда смогла лишь в Россию. Ради карьеры она в итоге даже вернулась к Тутберидзе, но обострившиеся травмы и ковид вынудили её забыть о стартах. Две прекрасные новые программы так и не увидел соревновательный лёд.

Зато мы узнали Евгению Медведеву как прекрасную парницу. В ледовом спектакле Ильи Авербуха она вместе с Александром Энбертом воплотила восхитительную историю любви и применила на максимум актёрские способности. Артистический талант пригодился ей и для съёмок в эпизоде сериала «Цепляясь за лёд», а также в «Ледниковом периоде», где она пробовала себя в самых разных ролях.

Евгения Медведева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сейчас Женя по-прежнему радует своим катанием, но уверенно развивается и в других направлениях. Комментирует и проводит соревнования, делает классные интервью с футболистами, поражает стильными фотосессиями и многое другое. О прошлом не жалеет и считает, что именно серебро Олимпиады помогло ей вырасти в личностном плане и стать успешной леди.

«Изменила ли бы я что-либо при подготовке к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане? Ничего не поменяла бы, результаты не поменяла бы. Вообще ничего не меняла бы», — говорила Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи».

Загитова обрела уверенность и не боится проявлять себя за пределами катка

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Выиграв олимпийское золото, Алина Загитова не сразу поняла, что случилось. Это же фантастика — стать олимпийской чемпионкой в первый сезон на взрослом уровне. Конечно, она хотела победить и знала, что это возможно. Техническое превосходство над соперницами было очевидным. И всё-таки реальность происходящего ощутила, когда уже взяла медаль в руки.

«Я такой человек, что привыкла всё держать в себе. Не выплёскиваю свои эмоции. Я очень рада, но ощущение произошедшего, думаю, придёт со временем», — признавалась Загитова после произвольной в Пхёнчхане «Чемпионату».

Однако вместе с титулом олимпийской чемпионки Алина получила солидный груз ответственности и бесконечное внимание, которые сильно её изменили. Весёлый по натуре подросток замкнулся, не зная, как избежать порицания хейтеров. Любая промашка Алины отныне рассматривалась под микроскопом, а нестабильность на стартах из-за грянувшего пубертата развязала рты всем, кто отчаянно болел в Пхёнчхане за другую ученицу Тутберидзе.

Давление в итоге Алина выдержала и завершила крайне сложный постолимпийский сезон хэппи-эндом: выстраданное золото чемпионата мира сделало её коллекцию титулов полной. Но уходить из спорта Алина не собиралась, пыталась найти мотивацию выступать дальше.

Почему задержаться на стартах у фигуристки не вышло — загадка. Она бесстрашно вступила в борьбу с трикселисткой Алёной Косторной и квадистками Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Да, обыграть их только каскадом тройной лутц — тройной риттбергер было проблематично. Но всё же катание Алины украшало соревнования, и с иностранными фигуристками она прочно выдерживала конкуренцию. Неудача в произвольной финала Гран-при-2019 — неприятность, которая не изменила любовь фанатов и не означала, что подобное повторится. Тем не менее Алина объявила о паузе в прямом эфире Первого канала и так из неё и не вышла.

В ледовых шоу олимпийская чемпионка наконец смогла кататься без оглядки на результат и никому ничего не доказывать. Без изматывающих тренировок ради турниров у неё появилось время на жизнь вне катка. Алина поступила в престижный вуз на продюсера и стала постигать мастерство телеведущей в «Ледниковом периоде».

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эта работа оказалась для неё настоящим вызовом и одновременно спасением. Ей так понравилось держать микрофон, что ностальгия по большому спорту постепенно отошла на второй план. Из скромной красавицы Алина превратилась в яркую звезду, которой рады на мероприятиях и далёких от спорта. Переживания из-за критики тоже улетучились. Фигуристка решила воплощать мечты и желания, независимо от того, какая реакция на них последует. Провести поединок с чемпионом по боксу, станцевать под дождём, спеть с известной певицей и встать за пульт с крутым диджеем — всё это Алина с удовольствием воплотила в реальность.

А об олимпийском золоте Алина теперь не стесняется говорить и делает это с гордостью. Она его заслужила огромным трудом и счастлива, что у неё всё получилось.

«Победа на Олимпиаде меня не отпустила. Как она может отпустить? Победа всегда со мной. Я просыпаюсь — у меня медаль перед глазами».