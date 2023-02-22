В Пхёнчхане Загитова-фигуристка была для меня круче Медведевой-фигуристки, но после завершения карьеры всё изменилось.

Пять лет назад я болела за Загитову. Но теперь гораздо интереснее следить за Медведевой

Пять лет назад, в 2018-м, подходила к концу Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане. Фигуристы к тому времени разыграли медали в командном турнире, мужском одиночном и парном катании и в танцах на льду — осталось узнать победительницу лишь среди женщин.

21 февраля спортсменки откатали короткую программу: Алина Загитова за счёт дорогостоящего каскада тройной лутц — тройной риттбергер опередила Евгению Медведеву с более стандартным прыжковым набором на 1,31 балла. Алина установила мировой рекорд, а этот минимальный разрыв на следующий день остался и после произвольной: за второй вид программы девушки получили одинаковые оценки.

На той Олимпиаде я болела за Алину Загитову.

Алина Загитова в короткой программе на ОИ-2018 Фото: РИА Новости

Стоит сразу прояснить, что я не фанат Алины, как и не хейтер Жени Медведевой — её победе я бы тоже порадовалась, потому что она наша и тоже очень-очень много работала. Просто так сложилось.

Когда звезда Медведевой загорелась после успехов в Сочи Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, я немного отошла в сторону от фигурного катания — в спорте были другие приоритеты. Но зашориться полностью всё равно нельзя, и мне рассказывали, что творится в фигурке. Что у Этери Тутберидзе появилась очередная гениальная девочка, которая бьёт мировые рекорды и вообще никогда не падает, а ещё она невероятно артистичная.

И я посмотрела выступления Евгении — доолимпийские, когда она была в расцвете карьеры. Увидела техничную фигуристку, которая чисто исполняет свои программы — но ничего не почувствовала. Не заметила того артистизма, не заметила, что каждый прокат Медведевой — маленький спектакль, как мне рассказывали. Все программы Жени казались мне одинаковыми. Это не плохо — но для меня это было данностью.

Евгения Медведева на ЧМ-2017 Фото: РИА Новости

Потом во взрослые вышла Алина Загитова, а в декабре 2017-го, когда Медведева пропустила из-за травмы чемпионат России, мне стало очевидно распределение сил на олимпийском турнире.

Загитову ругали многие эксперты во главе с американкой Эшли Вагнер — за несбалансированную произвольную программу, где семь прыжковых элементов расположены во второй половине. Мол, это убивает визуальную сторону программы, убивает впечатление, идёт погоня за прыжками, и не остаётся ничего от искусства.

Но и в этот раз я видела всё совершенно по-другому. Я видела невероятную мощь, невероятный драйв, гениально поставленную и гениально выкатанную программу. И нет, для меня там не было погони за прыжками — только идеальный прокат как с точки зрения техники, так и с точки зрения эмоций. Я пересмотрела олимпийскую произвольную в процессе написания этого текста — и на том акценте, где Алина всё же прицепила к лутцу риттбергер, мурашки бегут и спустя пять лет.

Это было шедеврально, гениально, вдохновенно — и осталось в памяти. При этом ни одной из программ Медведевой я не помню так ярко, как помню олимпийского «Дон Кихота» Загитовой. И мне было безумно жаль Алину, когда даже собственный тренер пыталась принизить её победу.

Нет, это не значит, что Женя — плохая фигуристка. Женя — отличная фигуристка, просто, как сейчас выражаются, «не моя чашка чая». Так бывает, у всех разные вкусы и разное восприятие. И если бы пять лет назад на первое место поставили её, я бы не кричала о заговоре и судейском произволе. Это тоже было бы по-своему честно.

Но когда обе фигуристки завершили карьеру (давайте не будем обманывать себя приостановками), жизненная философия Евгении Медведевой оказалась для меня ближе, чем та, что у Алины Загитовой.

И снова важная оговорка — это не хейт Алины, которая имеет право заниматься тем, что ей интересно, и реагировать на это так, как она считает нужным. Но мы имеем такое же право судить со стороны — и, конечно, обязаны обходиться без оскорблений.

«Ледниковый период», выставочный боксёрский поединок, пение под фонограмму дуэтом с Zivert — Загитова пробует громко и хайпово. И у неё получается не на все сто, как в фигурном катании, а лишь на любительском уровне.

Алина Загитова поёт с Zivert Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Разумеется, никто не требовал от непрофессиональной ведущей дикции матёрых телевизионщиц в первом же выпуске «Ледникового периода» 2020 года. Но прошло уже три сезона, а улучшения если и можно заметить, то с большим трудом. Неопытность Алины была видна даже в тандеме с Алексеем Ягудиным, который тоже пришёл в шоу-бизнес из фигурки — что уж говорить, когда её соведущим на чемпионате России по прыжкам стал матёрый Дмитрий Хрусталёв? За оговорки олимпийской чемпионки было неловко — и зрителям, и самому Дмитрию.

О пении с Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание» положительно не высказался практически никто, кроме преданных фанатов Алины, которые поддержат её в любом начинании (что, конечно, тоже неплохо). Что это было, не понял даже Василий Конов — замгенпродюсера «Матч ТВ», который был главным информационным партнёром и вещателем шоу. «Начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории — крайне непродуманный шаг», — написал Конов.

И проблема в том, что Алина совершенно не прислушивается к критике.

«Я так много попробовала за последний год. И каждый раз мне говорили этого не делать. Или что это не мое. Или ужас-ужас и кошмар. Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной», — писала Загитова, и примерно так — после каждого эксперимента.

Медведева же интегрировалась в постспортивную жизнь — как бы подобрать слово? — более душевно, более трогательно, что ли. Выступления в «Ледниковом периоде», мастер-классы на ВДНХ, комментирование соревнований, коллаб с футбольным «Динамо» — Женя кажется более близкой к простому народу, к болельщикам, к журналистам. Не напускает на себя загадочность и не отделяется невидимой стеной, которая делает недосягаемой Загитову.

Меня не покорила фигуристка Евгения Медведева — в этом можно честно признаться. Но мне гораздо интереснее наблюдать за Медведевой-личностью, и все её начинания кажутся естественными. Начинания же Загитовой грандиозны на стадии анонса, но потом реальность обманывает ожидание.

Ещё раз (самый последний): это не хейт, и Алина имеет полное право делать то, что захочет. Но фигуристка Алина Загитова нравилась мне гораздо больше. И фигуристки Евгении Медведевой, и самой себя пять лет спустя.