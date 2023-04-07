Выбираем лучший фан-клуб в фигурном катании — кого поддерживали громче и ярче всех?

Сезон-2022/2023 стал для наших фигуристов полностью домашним. Но отсутствие международных стартов удалось сгладить тёплым приёмом – на большинстве стартов болельщики готовили крутые акции, печатали баннеры и придумывали интересные подарки для своих кумиров.
Активные группы поддержки начали разрастаться не только у представительниц женского одиночного, но и у парней и даже у танцевальных пар! Чьи акции запомнились вам лучше всего в этом сезоне? Возможно, к чему-то приложили руку вы сами? Настало время выбрать!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Фан-клуб Александры Трусовой
Там, где Саша Трусова, всегда невероятно громко – число болельщиков Саши росло с каждым стартом и продолжает расти. На каждом соревновании с участием Трусовой фанаты устраивали игрушкопады и привозили с собой большие яркие баннеры. Саша же старалась уделить время, чтобы встретиться с фанатами, раздать автографы и сфотографироваться.
Фан-клуб Алины Загитовой
Алина уже несколько лет не выступает на соревнованиях, но это не мешает болельщикам поддерживать её во всех остальных начинаниях! Яркие перформансы с поддержкой на шоу, красные сердечки на льду, плакатики с именем «Алина» по всему зрительному залу и, конечно же, активная поддержка «Красной машины» на Кубке Первого канала!
Фан-клуб Евгении Медведевой
На турнире шоу-программ болельщики Жени Медведевой проявили себя по полной и сделали её номер «Высоко» максимально ярким – фонарики по всей арене, большие светящиеся крылья, баннер с названием песни и многое другое. Пусть на соревнованиях Женя не выступает, фанаты поддерживают её в турах. Уже который год практически каждое шоу Женя получает букет красных роз от своих болельщиков.
Фан-клуб Марка Кондратюка
К мужскому одиночному в этом сезоне приковано повышенное внимание – игрушкопады устраивают и для парней! Например, на финале Гран-при России Марку подарили множество Беззубиков из мультфильма «Как приручить дракона». Баннеры в поддержку Марка часто мелькают на трибунах, игрушки и букеты вручают не только на стартах, но и на многочисленных шоу.
Фан-клуб Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола
Обычно у представителей парных видов не так много болельщиков по сравнению с одиночными, но Вася и Валера сильно выделяются. У них – и игрушкопады, и многочисленные видеоролики фанатов, которые вирусятся в соцсетях, и приз зрительских симпатий турнира шоу-программ.
Фан-клуб Камилы Валиевой
Камила не раз рассказывала о том, что её тепло принимали везде, где бы она ни каталась. Начиная с контрольных прокатов фигуристку радовали яркими баннерами, игрушкопадами и необычными презентами. Помимо групп поддержки в России, у Камилы также есть большое фан-сообщество в Китае – иностранные болельщики также шлют подарки, передают плакаты и игрушки.
Фан-клуб Елизаветы Туктамышевой
От Питера до Красноярска, от Москвы до Перми – Лизу активно поддерживали на всех соревнованиях и даже шоу! Яркие ручные плакаты можно было легко заметить в трансляции, а в коридорах сотни штук разлетались за считаные минуты! Императрицу фигурного катания любят по всей России очень горячо.
Фан-клуб Евгения Семененко
Сразу несколько фан-групп устраивают акции в поддержку этого фигуриста и готовят для него подарки. На турнире шоу-программ болельщики подготовили специальные лайтстики, которые часто можно увидеть на концертах кей-поп групп. А с чемпионата России фигурист увез огромного медведя практически с него ростом. Женя, в свою очередь, отвечает болельщикам взаимностью – чаще всего он последним уходит с катка, раздавая автографы всем желающим.
Фан-клуб Софьи Самоделкиной
В этот трансформационный для Сони сезон фанаты болели за неё на каждом старте и организовывали поддержку не меньшую, чем интернациональные фан-клубы. Баннеры, подарки, плакаты, активная поддержка в соцсетях – как тут не отдать все силы, когда вокруг столько надписей «Софа, жги»?
Фан-клуб Анны Щербаковой
Постолимпийский сезон Аня пропустила, но от этого внимания фанатов меньше не стало. Китайские болельщики отправляют подарки сотнями килограммов и передают букеты из тысячи и одной розы. На турнире шоу-программ фанаты Щербаковой обрадовали её пандападом – а сама фигуристка забрала самого большого зверька, которого аккуратно передавали с первых рядов на лёд.
Фан-клуб Дмитрия Алиева
Дима не раз отмечал: в этом сезоне он почувствовал колоссальную поддержку и внимание публики – и это помогает двигаться дальше и не сдаваться. Это баннеры, это подарки, которые передают на каток, это игрушки, которые с трудом можно поднять в одиночку. А эти многочисленные Пикачу! У хореографа Ольги Глинки теперь целая комната в доме отведена под этих жёлтых аниме-персонажей.
Фан-клуб Михаила Коляды
В этот сложный сезон болельщики Михаила Коляды продолжали поддерживать его, несмотря ни на что. Кто-то ездит на турниры с большими тканевыми баннерами, а кто-то творит от души и рисует что-то своё. На открытых прокатах, например, в трансляцию попал самодельный плакат с фотографией фигуриста с его котом Джаспером. После выступления в «Мегаспорте» Михаил отметил креативность болельщиц.
Фан-клуб Петра Гуменника
В этом сезоне не только самому Петру удалось хорошо закрепиться в числе лидеров сборной, у него появилась достаточно большая группа поддержки. Чаще всего на лёд кидают гусей (с отсылкой к «птичьей» фамилии). Поддерживают Петю даже за пределами катка: например, на музыкальном концерте, где фигурист выступал незадолго до финала Гран-при России.
Фан-клуб Андрея Мозалёва
На каждый старт у болельщиков Андрея готов мешок рыжих и красных лисят, поскольку болельщики называют его Маленьким принцем. Фигурист, в свою очередь, никогда не остаётся в долгу и всегда готов уделить внимание фанатам – идею номера на турнир шоу-программ, например, принёс Андрею именно его фан-клуб!
Фан-клуб Макара Игнатова
В этом сезоне неплохо себя проявила и команда поддержки Макара Игнатова. Не всё получалось у Макара на стартах, но благодаря отдаче болельщиков удавалось справляться с трудностями. И на маленьких городских соревнованиях, и на главных стартах сезона. А в конце сезона баннер с изображением Макара висел в «Юбилейном» рядом с изображениями наших топ-одиночниц!
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