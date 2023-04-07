Выбираем лучший фан-клуб в фигурном катании — кого поддерживали громче и ярче всех?

Сезон-2022/2023 стал для наших фигуристов полностью домашним. Но отсутствие международных стартов удалось сгладить тёплым приёмом – на большинстве стартов болельщики готовили крутые акции, печатали баннеры и придумывали интересные подарки для своих кумиров.

Активные группы поддержки начали разрастаться не только у представительниц женского одиночного, но и у парней и даже у танцевальных пар! Чьи акции запомнились вам лучше всего в этом сезоне? Возможно, к чему-то приложили руку вы сами? Настало время выбрать!

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.