Олимпиада, которая всё изменила. Кто настоящие чемпионы: Бережная/Сихарулидзе или канадцы?

Первый и пока последний случай в фигурном катании, когда на Олимпийских играх вручили два золота.

Звание самого громкого скандала в фигурном катании до сих пор заслуживает противостояние Елены Бережной/Антона Сихарулидзе и канадцев Жами Сале/Давида Пеллетье на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. После того как российская пара завоевала золото, а канадская — серебро, североамериканские СМИ объявили судейство необъективным.

Сомнения в справедливости результатов достигли таких масштабов истерики, что Международный союз конькобежцев (ISU) счёл возможным вручить золотые медали также и канадским спортсменам. МОК это решение поддержал, состоялась повторная церемония награждения. На верхнюю ступень пьедестала поднялись сразу две пары — впервые за всю олимпийскую историю фигурного катания. А чтобы впредь подобного не повторилось, судейскую систему вскоре полностью изменили.

Этот беспрецедентный случай по-прежнему вызывает дискуссии на тему, кто из двух пар — истинные олимпийские чемпионы: Бережная/Сихарулидзе, получившие титул изначально, или Сале/Пеллетье, которых якобы засудили в произвольной?

Место для обсуждений уже подготовлено и ждёт мнений современных болельщиков.

«Чемпионат» совместно с телеграм-каналом «Ход коньком» запустил серию баттлов — два раза в неделю мы будем вспоминать самые яркие противостояния, конфликты и споры. А вам предстоит решить, на чьей вы стороне. Переходите в телеграм-канал и голосуйте: кто больше достоин победы на Олимпиаде-2002 — Бережная/Сихарулидзе или Сале/Пеллетье?

Если же вы не помните или совсем не застали легендарную битву двух пар, то прямо сейчас отправляйтесь с нами в путешествие по чертогам памяти.

Канадцы выиграли все старты в олимпийском сезоне

Елена Бережная/Антон Сихарулидзе и Жами Сале/Давид Пеллетье считались основными претендентами на золото Игр-2002. Кроме них, были и другие сильные спортивные пары, но всё же сомнений, кто разыграет главную партию за первое место в Солт-Лейк-Сити, почти не возникало. В предолимпийском сезоне в мире доминировали именно Сале/Пеллетье и Бережная/Сихарулидзе. Причём как раз в таком порядке. Канадские спортсмены выиграли все ключевые старты, трижды обойдя наших ребят: на этапе Гран-при в Канаде, в финале Гран-при и на чемпионате мира.

Итоги последнего — повод для ещё одних споров, но там результаты никто не обжаловал, второго золота не добивались.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе Фото: EMPICS via Getty Images

До поездки на Игры в олимпийском сезоне две пары встретились только в финале Гран-при. Там Жами и Давид снова обыграли Лену с Антоном и окончательно поверили в свою непобедимость. Уверенности канадским спортсменам прибавляла и старая произвольная программа, которую они давно накатали до совершенства. Наши, напротив, до последнего шлифовали новую постановку вместе с тренером Тамарой Москвиной и хореографом Игорем Бобриным.

С приближением Олимпиады в зарубежной прессе (прежде всего североамериканской) всё смелее звучали речи, что доминированию русских в парном катании скоро наступит конец. Шутка ли: представители СССР, а затем России неизменно брали олимпийское золото с 1964 года.

На Лену с Антоном, конечно, всё это давило. Невидимая ответственность продолжать славную историю побед предыдущих поколений легла на них тяжким грузом.

Нелепое падение Сале/Пеллетье в короткой

Олимпиада-2022 — последние игры, на которых в фигурном катании применялась система судейства по шестибалльной шкале: от 0 до 6 (6,0 — максимальный балл). Оценивали прокат фигуристов в целом, а не каждый элемент по отдельности. В короткой программе выставляли оценки за обязательные элементы и презентацию, в произвольной — за технику и презентацию. Баллы всех арбитров складывали и выводили из них среднее арифметическое.

Важно, что в короткой программе определяющее значение имела оценка за обязательные элементы, а в произвольной — за презентацию. При прочих равных победу отдавали паре с более высоким уровнем артистизма в произвольной. Десятки лет эта система устраивала ISU. К тому, что случилось в Солт-Лейк-Сити, члены организации не были готовы.

Безукоризненное выступление Елены Бережной и Антона Сихарулидзе в короткой программе вывело их на текущее первое место. За обязательные элементы семь из девяти судей поставили им 5,8, двое — 5,7. За презентацию восемь судей поставили 5,8, а один — 5,9.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Канадская пара тоже была хороша и обогнала соперников в презентации: шесть судей поставили 5,8, трое — 5,9. Но по обязательным элементам Жами Сале и Давид Пеллетье проиграли: четыре арбитра поставили 5,7, трое — 5,8 и ещё двое — 5,6. Технический контент у пар отличался минимально: и те, и другие исполнили параллельный тройной тулуп, выброс тройной риттбергер, равноценные по сложности тодес, высокую поддержку и вращения. Но Бережная сделала двойную подкрутку третьего уровня сложности, а Сале — двойную подкрутку второго уровня.

Более значительным огрехом, в первую очередь для зрителей, выглядело падение канадцев на финальной позе. Спортсмены просто рухнули вместе на лёд, едва замолчала музыка. Жами и Давид очень удивились внезапному происшествию и со смехом поднялись на ноги, словно не растянулись только что посреди льда на старте всей жизни. Возможно, курьёз действительно не стоил переживаний. Программу-то они откатали чисто, музыка закончилась: какая разница, что было потом?

По сути, оценки за короткую лишь воодушевили Сале/Пеллетье. Арбитры показали: артистическая составляющая у них на высоте — то, что нужно для победы в произвольной. Золото Олимпиады становилось всё более реальным.

Бережная и Сихарулидзе взяли произвольную артистизмом

Решающий день состязаний спортивных пар в Солт-Лейк-Сити ознаменовался неприятным происшествием. Во время разминки сильнейших Жами Сале неожиданно столкнулась с Антоном Сихарулидзе, который ехал спиной. Удар был приличный, но, к счастью, никто не травмировался. Тем не менее напряжение на льду заметно возросло.

Бережная/Сихарулидзе выступали раньше канадцев. Прекрасно выполнили параллельный тройной тулуп, а на секвенции двойной аксель — двойной тулуп Антон ошибся: допустил степ-аут на акселе. Позже он назовёт это помаркой и, в принципе, не слукавит. Остальную часть произвольной они с Леной откатали на одном дыхании. Отличная тройная подкрутка третьего уровня сложности, чуть жестковатое приземление Лены с выброса тройной сальхов и воздушный выброс тройной риттбергер. Поддержки, хоть и не максимальной сложности, но эффектные и очень качественные. И самое главное — полное погружение в образ.

Антон Сихарулидзе, Елена Бережная и Тамара Москвина Фото: ИТАР-ТАСС

За технику Бережная и Сихарулидзе набрали пять оценок 5,8 и четыре — 5,7. За презентацию — семь 5,9 и две 5,8. Конкурентам нужно было очень постараться, чтобы перебить их прокат.

Сале и Пеллетье исполнили произвольную абсолютно чисто. Прыгали те же тройной тулуп и секвенцию из двойного акселя — двойного тулупа, те же выбросы тройной сальхов и тройной риттбергер. Более простую тройную подкрутку компенсировали мощными поддержками. После проката не скрывали ликование: Давид даже поцеловал лёд, а Жами с трудом сдерживала слёзы радости.

Увидев очень высокие оценки за технику (шесть 5,8 и три 5,9), канадцы и зрители посчитали, что Сале и Пеллетье победили. На несколько секунд фигуристы почувствовали себя олимпийскими чемпионами, и тут загорелись оценки за презентацию: пять судей поставили 5,8, четыре — 5,9. Восторг на лицах канадских фигуристов сменился замешательством.

Окончательное же они осознали, что произошло ещё через мгновение: пятеро арбитров поставили их на второе место, на первое — только четыре. У них серебро, золото — у Бережной и Сихарулидзе.

«Пришли и доказали ещё раз всему миру, что мы сильные спортсмены»

Мириться с поражением своей пары Канада не захотела и подала апелляцию на результаты. Пресса же стремительно развернула дискуссию о справедливости судейства. Повод для обвинений нашёлся безупречный: прошёл слух, будто судья из Франции Мари-Рен Ле Гунь призналась ISU, что президент французской федерации заставил поставить её на первое место Бережную и Сихарулидзе. В обмен на эту услугу Россия должна была подсобить французскому танцевальному дуэту Марина Анисина/Гвендаль Пейзера.

Доказать факт сговора не удалось, к тому же российский арбитр в итоге проголосовал в танцах на льду за наших Ирину Лобачёву и Илью Авербуха. Однако истерика американских СМИ заглушила голос здравого смысла.

Раздуванию скандала поспособствовал и запуск на официальном сайте Олимпиады голосования «Кто выиграл соревнование спортивных пар — россияне или канадцы?». Большинство пользователей выбирали канадцев.

Жами Сале и Давид Пеллетье Фото: ИТАР-ТАСС

В итоге ISU дисквалифицировал французскую судью и аннулировал её голоса, а Жами Сале и Давиду Пеллетье предложили вручить золото, как и Елене Бережной и Антону Сихарулидзе. МОК поддержал идею ISU и оперативно организовал повторную церемонию награждения. Должен ведь канадский дуэт в полной мере ощутить себя олимпийскими чемпионами, а не просто обменять серебряные медали на золотые, правда?

В России многие рекомендовали Бережной и Сихарулидзе проигнорировать церемонию, называя её унизительной. Но Лена и Антон с этим не согласились.

«Давайте правильно расставим акценты. Это была никакая не повторная церемония. Это была церемония награждения в турнире спортивных пар, в котором мы участвовали и который выиграли. Почему же мы должны были проигнорировать церемонию? Что же, Жами и Давида наградят на ней золотыми медалями, а мы с Леной будто в гости пришли? Мы должны были там быть, и особых сомнений на этот счёт у нас не возникло. Пришли — и доказали ещё раз всему миру, что мы сильные спортсмены», — пояснил Антон Сихарулидзе «Спорт-экспрессу».

Раздав всем сёстрам по серьгам, ISU приступил к масштабной реформе системы судейства. Новые правила выставления оценок были призваны сделать результаты соревнований более объективными и прозрачными, а также не допустить повторения кейса Солт-Лейк-Сити-2002.

Жами Сале и Елена Бережная Фото: ИТАР-ТАСС

С тех пор случаев двойного чемпионства и в самом деле не случалось. Но фигурное катание всё равно по-прежнему является одним из самых субъективных видов спорта. Там, где огромную роль играет искусство, невозможно исключить человеческий фактор.

Печально известная французская судья, кстати, всё-таки осмелилась заявить, что выступление Бережной и Сихарулидзе на Олимпиаде понравилось ей больше. Она голосовала за них по зову сердца.

«Моё решение отдать первое место российской паре было совершенно искренним и честным. Я действительно посчитала её лучшей», — сказала Мари-Рен Ле Гунь в интервью газете L'Equipe.