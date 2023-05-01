«Признаюсь, я кулинарный маньяк». Кто из фигуристов лучше всех готовит? Рейтинг

Шоколадный кекс, чизкейк с ягодами, кружевные блинчики, печеньки, сырники и даже хачапури… У вас уже потекли слюнки или вы думаете – при чём тут фигурное катание, где спортсмены порой вынуждены соблюдать строжайшие диеты? На самом деле, одно другому не мешает: фигуристы тоже могут позволить себе любимые вкусняшки, особенно в личном исполнении.

Так приятно после ударных тренировок на холодном катке отправиться в уютную кухню колдовать над очередным кулинарным шедевром или просто порадовать близких с любовью приготовленным блюдом. Из властителей льда выходят не менее отличные повара.

Пора отдать почести их аппетитным творениям и выбрать самого главного кулинара фигурки! Внизу 12 номинантов, голосуйте!

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