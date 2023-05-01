«Признаюсь, я кулинарный маньяк». Кто из фигуристов лучше всех готовит? Рейтинг

Шоколадный кекс, чизкейк с ягодами, кружевные блинчики, печеньки, сырники и даже хачапури… У вас уже потекли слюнки или вы думаете – при чём тут фигурное катание, где спортсмены порой вынуждены соблюдать строжайшие диеты? На самом деле, одно другому не мешает: фигуристы тоже могут позволить себе любимые вкусняшки, особенно в личном исполнении.
Так приятно после ударных тренировок на холодном катке отправиться в уютную кухню колдовать над очередным кулинарным шедевром или просто порадовать близких с любовью приготовленным блюдом. Из властителей льда выходят не менее отличные повара.
Пора отдать почести их аппетитным творениям и выбрать самого главного кулинара фигурки! Внизу 12 номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Евгения Медведева
Женя не скрывает, что очень любит готовить. Ещё во времена тренировок в Канаде она с удовольствием делала себе завтраки и собирала перекусы в «Крикет клаб». Особой популярностью тогда у неё пользовались рецепты выпечки на сковороде.
«Очень люблю делать оладушки, печь сырники, блинчики. Диету приходится соблюдать, но мне это нравится и не составляет никакого труда. Запретов в плане питания нет никаких. Я позволяю себе и сладости, и другие вкусняшки, но всегда знаю меру. В несоревновательный период могу съесть пирожок вечером — и всё будет нормально», — делилась Медведева в teleprogramma.pro.
Сейчас Жене по-прежнему нравится печь блинчики и оладушки, а ещё различные печеньки, воздушный хлеб и хрустящий багет. Сильна двукратная чемпионка мира и во вторых блюдах: в передаче «Вкусно с Ляйсан» на ТВ-3 повторила котлеты с пюре, которыми питалась в детстве. А в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» идеально приготовила ароматный борщ. По вечерам Женя частенько варит пельмешки и дразнит подписчиков вкусными кадрами.
Елизавета Туктамышева
Лиза обожает вкусно кушать и умеет вкусно готовить. Обычно она не выставляет в соцсетях свои успехи на кухне. Однако преданные фанаты должны помнить, как однажды Императрица самостоятельно подготовила целый новогодний стол и с радостью показала большую миску оливье своего производства.
Позже Лиза отметилась в кулинарном шоу «Оле, гуакамоле», где научилась делать сразу три разных вида тартара с гуакамоле. Спортсменка призналась, что стоять одной у плиты ей не очень нравится, но, когда есть с кем или для кого приготовить, она ловит кайф от процесса.
Александра Трусова
Саша освоила кулинарные премудрости ещё в детстве. Главным образом королева квадов специализируется на выпечке. В прошлом она периодически угощала других детей на катке своими сладостями. Любимым десертом у самой Саши было печенье «орешки» с варёной сгущёнкой, которое она делала дома в специальном приборе — «орешнице».
С переходом на взрослый уровень в фигурном катании девушка стала реже готовить, но любовь к этому делу у неё не остыла.
«У меня есть время для готовки, хотя и очень редко. Когда выпадает минутка, я с удовольствием занимаюсь выпечкой», — цитировала Трусову газета Williams Et Oliver.
Камила Валиева
Для Камилы готовка — обычное занятие в будни. Как минимум раз в день она обязательно стоит у плиты. Первое блюдо освоила совсем малышкой в шесть лет: бабушка научила её жарить яичницу.
Сейчас кулинарные навыки фигуристки, конечно, значительно выросли, и она может накрыть полноценный обед. При этом Камила старается выбирать здоровые рецепты. Например, в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она приготовила жареный лосось под соусом и салат с рукколой и креветками: максимум вкуса и пользы в одном флаконе.
Ведущая Ляйсан Утяшева даже предложила открыть Камиле собственный ресторан. Идея девушке понравилась. Может быть, когда-нибудь она воплотит её в жизнь.
Дарья Усачёва
Даша не только талантливая одиночница, но и потенциально неплохой повар. Уже в детском возрасте она смело бралась за приготовление творожной пасхи. Результат превзошёл все ожидания и удостоился поста в соцсетях. Мало кто ожидал, что юная девочка способна справиться с капризным блюдом, требующим терпения и внимания.
Алина Загитова
Взяв паузу в спортивной карьере, Алина стала активно развиваться в самых разных сферах, в том числе в кулинарном искусстве. Олимпийскую чемпионку вдохновил пример фуд-блогеров, и она собрала приличную коллекцию всевозможных рецептов.
Успехами периодически делилась в соцсетях: салат с тыквой, куриные ножки с овощами, запечённая рыба, кабачки, шоколадный кекс — лишь малая часть побед Алины на кухне.
«Вот так насмотришься аппетитных видео у фуд-блогеров, и ноги как-то сами ведут тебя на кухню, чтобы сделать что-то вкусненькое… Панкейки, пасту, сырники, рагу… Мои сохранённые рецепты — это просто сборник на все случаи жизни и на любое настроение. Так что, признаюсь, я кулинарный маньяк. Сделать видео с любимым рецептом?» — написала Загитова в одном из постов на своей странице в соцсетях.
Кулинарные способности Алина также успела продемонстрировать в YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Там она впервые готовила индейку с кабачками, помидорами и сыром. Справилась безупречно!
Михаил Коляда
Миша не очень любит тратить время на общение с журналистами, но скоротать его за готовкой — милое сердцу дело. Блестящий одиночник не боится кулинарных вызовов и от лица всех мужчин прямо сейчас сражается с девушками за звание главного кулинара. Миша одинаково хорош в блюдах самого разного толка, а его лепка пельменей и вовсе достойна отдельной награды.
«У меня нет такого, что я специализируюсь только на яичнице или макаронах, хотя и то и то хорошо готовлю. Не знаю, в общем-то, могу всё сделать. Борщ сварить, мясо пожарить, гуляшик — вообще без проблем», — рассказывал Коляда в подкасте «Ход коньком».
Алина Горбачёва
Алине всего 15 лет, но с плитой она давно подружилась. Времени, правда, на готовку из-за тренировок и учёбы у неё мало, поэтому кулинарное мастерство она проявляет нечасто.
Зато коронное блюдо юной фигуристки многих удивит: Алина прекрасно печёт торты, которыми угощает тренеров. А самое интересное, что, помимо традиционных десертов, она умеет делать полезные и безопасные для фигуры. Для этого она добавляет в них сахарозаменители и выбирает более натуральные продукты.
Елизавета Нугуманова
Увлечения Лизы за пределами катка не ограничиваются съёмками роликов для соцсетей. Она отлично умеет готовить и пользуется этим талантом. Обычные сырники или восхитительный чизкейк с ягодами — если есть время, девушка способна удивить десертом, словно с картинки.
Изучение новых рецептов вызывает у Лизы восторг. Она с улыбкой принимает приглашения на мастер-классы и повторяет блюда опытных шеф-поваров. А потом ещё и угощает счастливчиков: заботливая и щедрая хозяюшка!
Станислава Константинова
Фигурное катание для Станиславы долгое время было сопряжено с постоянными ограничениями. Но бесконечные диеты также привили спортсменке отличные навыки готовки: Стася внимательно следила за рационом и самостоятельно обеспечивала себе еду на тренировках.
«Могу приготовить курицу, какие-то простые блюда. Но тяги к кулинарии нет. Я не ищу рецепты в интернете, импровизирую. Мои блюда — это обычно разношёрстный салат. Я беру готовое мясо, вместе с ним кидаю в контейнер остальные продукты, смешиваю это всё и беру с собой», — рассказывала Константинова в «БИЗНЕС Online».
С окончанием выступлений на стартах девушка наконец смогла расслабиться, готовить то, что ей нравится и не отказываться в ресторанах от половины порции.
Мария Сотскова
Маша — настоящий изобретатель. Пока соревновалась, постоянно придумывала, как поддерживать спортивную форму и не отказываться от любимых вкусняшек. Своими открытиями она делилась в соцсетях: подписчики были благодарны фигуристке за здоровые рецепты. Чизкейк из авокадо произвёл настоящий фурор!
После завершения карьеры Маша продолжила идти по пути модернизации запретных блюд. Научилась делать пп-хачапури по-аджарски, лёгкие торты на основе ягодного суфле и другие соблазнительные, но ничуть не вредные лакомства.
Елизавета Худайбердиева
Замужество открыло в Лизе желание готовить вкусные завтраки для супруга и проявлять таким способом нежные чувства. К сожалению, в полной мере насладиться кулинарным процессом в минувшем сезоне ей удавалось нечасто. Обычно приходилось быстренько варить кашу, перекладывать её в контейнер и бежать на раннюю тренировку.
Зато в выходные чемпионка России в танцах на льду позволяет себе вдоволь развернуться на кухне и поэкспериментировать с пп-рецептами. Низкокалорийные сырники с ягодами — гордость девушки.
«Такой вот завтрак с ягодами — меньше 300 кк. Получается очень вкусно и без вреда для фигуры. Обязательно расскажу, как приготовить такие сырники и другие вкусные блюда (с пониженной калорийностью — для тех, кто следит за питанием) у себя на YouTube-канале», — делилась Худайбердиева на своей странице в соцсетях.
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