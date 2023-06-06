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Фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян посоревновались в беге — кто победил?

Ученицы Тутберидзе отказались от борьбы в забеге. Но победительница все равно нашлась
Яна Левхина
Фигуристки соревновались в беге
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Софья Акатьева случайно пересекла финишную прямую раньше соперниц.

Уже второй год подряд фигуристки становятся частью Недели легкой атлетики. В прошлом году в прыжках в длину попробовала себя Александра Трусова — и вполне успешно. Фигуристка показала результат 4,19 м, выполнив второй юношеский разряд. В этом году проявить свои способности позвали сразу четырёх учениц Тутберидзе: Софью Акатьеву, Камилу Валиеву, Алину Загитову и Аделию Петросян. Девушки должны были посоревноваться между собой в забеге на 60 м. Однако от спортивной составляющей фигуристки решили отказаться.

Но победительницу среди них все равно выявили!

Акатьева выиграла благодаря случайности

Пробовать новые виды спорта — один из главных трендов среди фигуристов уже второй год подряд. Они любят новые вызовы и с лёгкостью откликаются практически на любые эксперименты. Поэтому неудивительно, что в рамках Недели легкой атлетики для них организовали отдельный забег. Помимо них, подобной чести удостоились только футболисты. Участницами этого челленджа стали четыре ученицы Тутберидзе: Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян. Было очень интересно, кто же из девушек быстрее пробежит 60 метров.

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Посмотреть на это зрелище собралось огромное количество людей. Никольская приобрела свой облик времён чемпионата мира по футболу. Фанаты фигуристок приехали с флагами, плакатами и букетами. Встретиться со своим кумиром для них в радость при любых обстоятельствах. Только представьте, девушки были на виду не более пяти минут, сам забег и вовсе длился 20 секунд, но люди не пожалели времени, чтобы приехать поддержать своих любимиц. Всё это в очередной раз доказывает бешеную популярность женского одиночного катания.

Никольская улица во время забега

Никольская улица во время забега

Фото: РИА Новости

Конечно, свою роль сыграл и соревновательный момент. Предполагалось, что фигуристки реально будут состязаться в беге, поэтому поклонники не могли не поддержать своих фавориток, а перед забегом среди публики царила интрига. Но вскоре она рассеялась. Фигуристки с первых же секунд дали понять, что не собираются соревноваться, двигаясь в одном темпе, а перед финишной прямой остановились и пересекли её одновременно. В общем, победила дружба! После забега Валиева и Загитова принялись принимать подарки от своих поклонников, а ведущий тем временем поздравил Петросян с днём рождения, вручив торт. Затем фигуристки удалились, решив не общаться со СМИ.

А позже выяснилось, что трюк учениц Тутберидзе не сработал! Пусть девушки и участвовали в шоу-забеге, но всë-таки это спортивное мероприятие, и здесь не может не быть победителя. Поэтому организаторы всё же подвели итоги и определили триумфатора. Им стала Софья Акатьева, которая случайно пересекла финишную прямую раньше, чем её соперницы. Второй стала Камила Валиева, третьей — Алина Загитова, а четвёртой — Аделия Петросян.

Вот полные результаты с секундами:

1-е место: Софья Акатьева — 19.44.
2-е место: Камила Валиева — 19.56.
3-е место: Алина Загитова — 19.66.
4-е место: Аделия Петросян — 19.85.

Но, конечно, это не отменяет того, что полноценного соревнования не случилось, и, кто из учениц Тутберидзе лучшая бегунья, мы не узнаем. Фигуристки лишили нас зрелищного противостояния, и очень жаль.

Софья Акатьева и Камила Валиева

Софья Акатьева и Камила Валиева

Ягудин показал результат круче, чем ученицы Тутберидзе

А вот кто из фигуристов соревновался честно, так это Алексей Ягудин — он стал частью забега звёзд спорта. Соперниками олимпийского чемпиона были шахматист Сергей Карякин, спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев и прыгун в высоту Хавьер Сотомайор. К сожалению, побороться за победу Ягудин не смог, «его время уже ушло», признался он журналистам. Фигурист стал лишь третьим, уступив Карякину и Кокляеву.

Сергей Карякин, Михаил Кокляев, Хавьер Сотомайор и Алексей Ягудин участвуют в забеге

Сергей Карякин, Михаил Кокляев, Хавьер Сотомайор и Алексей Ягудин участвуют в забеге

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот полные результаты:

1-е место: Сергей Карякин — 8.94.
2-е место: Михаил Кокляев — 10.52.
3-е место: Алексей Ягудин — 11.40.
4-е место: Хавьер Сотомайор — 11.92.

«Через одну-две секунды я верил, что что-то может произойти, но в какой-то момент эти люди рядом со мной убежали далеко вперёд, и я понял, что моё время ушло – будь то лёгкая атлетика, будь то фигурное катание и так далее. Поэтому, уже имея такой опыт – на следующий день после 100 метров было тяжело вставать с кровати — я научился на своих ошибках и понял, что как бы ни начинал, всё равно не выиграю. А ещё один шахматист сказал мне: «Как я здорово, плотненько пообедал сегодня! Алексей, расскажите, где финишная прямая, как мы будем стартовать? Что я вообще здесь делаю?» Буквально за две секунды он вырвался вперёд, и я понял – Лёша, всё! Меня учили снимать розовые очки, я их снял.

Если бы меня тренировал Усэйн Болт, был бы результат лучше? Хм… Да. Из-за того, что у меня титановое бедро, болт никогда не будет лишним», — сказал Ягудин в беседе с журналистами.

Стоит отметить, что даже с титановым бедром Алексей показал результаты лучше, чем наши фигуристки. Ягудин пробежал 60 метров почти в два раза быстрее, чем ученицы Тутберидзе. И это впечатляет!

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