Ученицы Тутберидзе отказались от борьбы в забеге. Но победительница все равно нашлась

Уже второй год подряд фигуристки становятся частью Недели легкой атлетики. В прошлом году в прыжках в длину попробовала себя Александра Трусова — и вполне успешно. Фигуристка показала результат 4,19 м, выполнив второй юношеский разряд. В этом году проявить свои способности позвали сразу четырёх учениц Тутберидзе: Софью Акатьеву, Камилу Валиеву, Алину Загитову и Аделию Петросян. Девушки должны были посоревноваться между собой в забеге на 60 м. Однако от спортивной составляющей фигуристки решили отказаться.

Но победительницу среди них все равно выявили!

Акатьева выиграла благодаря случайности

Пробовать новые виды спорта — один из главных трендов среди фигуристов уже второй год подряд. Они любят новые вызовы и с лёгкостью откликаются практически на любые эксперименты. Поэтому неудивительно, что в рамках Недели легкой атлетики для них организовали отдельный забег. Помимо них, подобной чести удостоились только футболисты. Участницами этого челленджа стали четыре ученицы Тутберидзе: Акатьева, Валиева, Загитова и Петросян. Было очень интересно, кто же из девушек быстрее пробежит 60 метров.

Посмотреть на это зрелище собралось огромное количество людей. Никольская приобрела свой облик времён чемпионата мира по футболу. Фанаты фигуристок приехали с флагами, плакатами и букетами. Встретиться со своим кумиром для них в радость при любых обстоятельствах. Только представьте, девушки были на виду не более пяти минут, сам забег и вовсе длился 20 секунд, но люди не пожалели времени, чтобы приехать поддержать своих любимиц. Всё это в очередной раз доказывает бешеную популярность женского одиночного катания.

Никольская улица во время забега Фото: РИА Новости

Конечно, свою роль сыграл и соревновательный момент. Предполагалось, что фигуристки реально будут состязаться в беге, поэтому поклонники не могли не поддержать своих фавориток, а перед забегом среди публики царила интрига. Но вскоре она рассеялась. Фигуристки с первых же секунд дали понять, что не собираются соревноваться, двигаясь в одном темпе, а перед финишной прямой остановились и пересекли её одновременно. В общем, победила дружба! После забега Валиева и Загитова принялись принимать подарки от своих поклонников, а ведущий тем временем поздравил Петросян с днём рождения, вручив торт. Затем фигуристки удалились, решив не общаться со СМИ.

А позже выяснилось, что трюк учениц Тутберидзе не сработал! Пусть девушки и участвовали в шоу-забеге, но всë-таки это спортивное мероприятие, и здесь не может не быть победителя. Поэтому организаторы всё же подвели итоги и определили триумфатора. Им стала Софья Акатьева, которая случайно пересекла финишную прямую раньше, чем её соперницы. Второй стала Камила Валиева, третьей — Алина Загитова, а четвёртой — Аделия Петросян.

Вот полные результаты с секундами:

1-е место: Софья Акатьева — 19.44.

2-е место: Камила Валиева — 19.56.

3-е место: Алина Загитова — 19.66.

4-е место: Аделия Петросян — 19.85.

Но, конечно, это не отменяет того, что полноценного соревнования не случилось, и, кто из учениц Тутберидзе лучшая бегунья, мы не узнаем. Фигуристки лишили нас зрелищного противостояния, и очень жаль.

Софья Акатьева и Камила Валиева

Ягудин показал результат круче, чем ученицы Тутберидзе

А вот кто из фигуристов соревновался честно, так это Алексей Ягудин — он стал частью забега звёзд спорта. Соперниками олимпийского чемпиона были шахматист Сергей Карякин, спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев и прыгун в высоту Хавьер Сотомайор. К сожалению, побороться за победу Ягудин не смог, «его время уже ушло», признался он журналистам. Фигурист стал лишь третьим, уступив Карякину и Кокляеву.

Сергей Карякин, Михаил Кокляев, Хавьер Сотомайор и Алексей Ягудин участвуют в забеге Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот полные результаты:

1-е место: Сергей Карякин — 8.94.

2-е место: Михаил Кокляев — 10.52.

3-е место: Алексей Ягудин — 11.40.

4-е место: Хавьер Сотомайор — 11.92.

«Через одну-две секунды я верил, что что-то может произойти, но в какой-то момент эти люди рядом со мной убежали далеко вперёд, и я понял, что моё время ушло – будь то лёгкая атлетика, будь то фигурное катание и так далее. Поэтому, уже имея такой опыт – на следующий день после 100 метров было тяжело вставать с кровати — я научился на своих ошибках и понял, что как бы ни начинал, всё равно не выиграю. А ещё один шахматист сказал мне: «Как я здорово, плотненько пообедал сегодня! Алексей, расскажите, где финишная прямая, как мы будем стартовать? Что я вообще здесь делаю?» Буквально за две секунды он вырвался вперёд, и я понял – Лёша, всё! Меня учили снимать розовые очки, я их снял.

Если бы меня тренировал Усэйн Болт, был бы результат лучше? Хм… Да. Из-за того, что у меня титановое бедро, болт никогда не будет лишним», — сказал Ягудин в беседе с журналистами.

Стоит отметить, что даже с титановым бедром Алексей показал результаты лучше, чем наши фигуристки. Ягудин пробежал 60 метров почти в два раза быстрее, чем ученицы Тутберидзе. И это впечатляет!