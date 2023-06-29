Загитова фехтует, Валиева брейк-дансит. Чего ждать от фигуристов в День Московского спорта

1 июля в «Лужниках» состоится одно из наиболее крупных и значимых спортивных событий лета в России, приуроченное к 100-летию Московского спорта. Гостей и жителей столицы ждут многочисленные турниры, игры, тренировки, паблик-токи, открытые уроки, мастер-классы и выступления любимых чемпионов на более чем 20 тематических площадках, а также насыщенная активностями детская зона и концерт звёзд российского шоу-бизнеса. Особенно много интересного подготовили в этот день наши фигуристы: они порадуют зрителей показательными номерами, откроют для себя новые виды спорта и проведут фан-встречи.

Программа спортивного праздника рассчитана на весь день: с 12:00 до 21:00. Вход для посетителей свободный, но на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация. Для участия в активностях гостям праздника не понадобится ни специальный инвентарь, ни особый уровень физической подготовки: все тренировки подходят как для профессионалов, так и для новичков. Рекомендуется прийти в удобной одежде и обуви, а также не забыть взять с собой воду и заряд отличного настроения на предстоящий день.

Чтобы везде успеть и не потеряться, организаторы предоставили на официальном сайте интерактивную карту.

Софья Акатьева, Аделия Петросян, Камила Валиева и Алина Загитова на Неделе лёгкой атлетики Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что ждёт любителей фигурного катания?

Фестиваль фигурного катания будет проходить на Малой спортивной арене (локация 12) и продлится полтора часа: с 13:45 до 15:15.

Фигуристы выступят с показательными номерами. Как обещают организаторы праздника на странице во «ВКонтакте», «это будет шоу, которое мы никогда не забудем». Но и это ещё не всё: на льду также появятся победители «Битвы школ» — командного юношеского турнира по фигурному катанию среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет, проходившего с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Список участников

Загитова попробует себя в фехтовании, не останутся в стороне и другие чемпионки

Любимые фигуристы порадуют посетителей Дня Московского спорта своим присутствием не только на фестивале фигурного катания, но и в фан-зонах. Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова и Алексей Ягудин ответят на вопросы ведущих Дениса Стойкова и Эммы Гаджиевой, пообщаются со зрителями и раздадут автографы. Фан-встречи пройдут с 14:00 до 18:00 у БСА «Лужники» в зоне ток-шоу около сектора С (локация 33).

Интересным для болельщиков олимпийской чемпионки Пхёнчхана станет и показательный поединок по фехтованию, в котором Загитова сразится с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян. Для фигуристки это будет дебютный бой. Пройдёт он с 14:30 до 15:00 напротив аквакомплекса «Лужники» у БСА около сектора D (локация 21).

Не оставят поклонников без увлекательных мастер-классов Щербакова, Валиева и Трусова. Аня примет участие в открытом занятии по настольному теннису (локация 15), Камила попробует свои силы в брейк-дансе вместе с хореографами Тагиром Гиндуллиным и Александром Троновым возле МСА (локация 11), а Саша сыграет в петанк (локация 6). Все мастер-классы с фигуристками пройдут в период с 12:00 до 17:00.

А посмотреть можно?

Никаких официальных сведений о трансляции Дня Московского спорта пока нет. Видимо, в полном объёме осветить праздник не представляется возможным: локаций и активностей слишком много, чтобы суметь охватить их все разом.

Покажут лишь концерт. Жители других городов России и те, у кого не будет возможности 1 июля присутствовать в «Лужниках», смогут следить за онлайн-трансляцией музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ» на newradio.ru, в приложении «Нового Радио» для iOS и Android, а также во «ВКонтакте».