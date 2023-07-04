Жена Маккартни и великая паралимпийка — примеры для Костомарова. Они катались на протезах

В 2023 году мир фигурного катания в России сплотился вокруг трагедии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии и около месяца не приходил в себя. В феврале усилились слухи об ампутации стоп фигуриста, так как на фоне ослабления организма возник некроз. Чемпиону действительно пришлось пережить потерю стоп, но это его не сломило.

Уже в июне Роман выложил два видеоролика, на которых тренировался с протезами. Коллеги Костомарова восхищались его характером, а некоторые, в частности Илья Авербух и Максим Траньков, даже предположили, что он сможет вернуться на лёд.

И это действительно не звучит как нечто невозможное — в мире уже были прецеденты. Причём в мировых аналогах «Ледникового периода»!

Британская паралимпийка мечтает исполнить прыжок

Стеф Райд — паралимпийка, выступавшая в лёгкой атлетике. На Играх 2008 года она завоевала бронзу, в 2012-м и 2016-м – по серебру, но ещё долгое время не могла уйти из спорта, так как не знала, сможет ли найти что-то столь же захватывающее. В итоге спортсменка выбрала фигурное катание и появилась в телешоу «Танцы на льду» — британском «Ледниковом периоде».

Фигурное катание — самый сложный вид спорта, который пробовала Стефани после ампутации правой ноги.

«Перед завершением карьеры я нервничала из-за того, что просто не могла представить ничего более увлекательного, кроме как прыгать в длину, — рассказывала Райд. — Я думала: «Что если я никогда не найду ничего более интересного и проведу остаток жизни, оглядываясь назад и думая, что это была лучшая её часть?»

Легкоатлетка-паралимпийка Стеф Райд Фото: Michael Steele/Getty Images

Но потом я пошла на «Танцы на льду», и передо мной открылся весь мир. Это было так круто! И я подумала: «Ну, если мне тут нравится, то, вероятно, в мире есть и другие вещи, которые я ещё не пробовала, но которые столь же хороши».

Превращение из звезды лёгкой атлетики в фигуристку далось нелегко. Стеф каталась на коньках до аварии, после которой ей ампутировали ногу, но с тех пор ни разу не была на льду. Получив приглашение от создателей «Танцев на льду», Райд попросила своего протезиста сделать ногу, которая позволила бы кататься на коньках. Правильно настроить необычный протез и привыкнуть к нему оказалось очень сложно.

«Каждый раз, когда вы получаете новую ногу, будь то нога для ходьбы или для занятий лёгкой атлетикой, вы просто ненавидите это. Они же все разные! — объясняет Стеф. — Вашему мозгу нужно время, необходимо сформировать отношения с этой новой ногой, ведь это совсем не часть вас».

Райд пришла на свои первые фигурные тренировки в шлеме, ожидая, что бóльшую часть времени будет падать. Но когда протез получил окончательный вид, всё стало налаживаться.

В итоге Стеф вместе с партнёром дошли до восьмого раунда шоу — сперва она сочла это за неудачу, но затем поняла, что светиться на общенациональном телевидении необязательно, чтобы кататься на коньках.

И она продолжила. В январе 2023 года спортсменка прошла первый из восьми тестов, организованный федерацией фигурного катания Британии для оценки навыков фигуристов. Туда входили шаги и повороты, вместе с великой паралимпийкой тест сдавали семилетние дети.

В долгосрочной перспективе Райд хочет освоить более сложные навыки и элементы фигурного катания, а может, даже начать соревноваться. «Я хочу сделать прыжок — будь то аксель или тулуп. Это было бы просто невероятно», — признаётся она.

Бывшая жена Пола Маккартни вдохновляла детей

В британском «Ледниковом периоде» каталась и бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс. Она потеряла левую ногу в 1993 году, когда её сбил полицейский мотоцикл. Миллс не сумела победить в телешоу, но сказала очень правильные и вдохновляющие слова:

«Я взволнована тем, что все дети, которые написали мне, что потеряли конечности, теперь тоже собираются кататься на коньках».

Хизер Миллс Фото: Кадр из шоу Dancing on Ice

В России тоже есть возможности для людей с инвалидностью

Пять лет назад поклонников фигурного катания до глубины души поразила история Ивана Самоделкина — артиста ледового балета, который, работая на даче, повредил ногу культиватором. Врачи прибегли к ампутации из-за заражения, а друзья Ивана запустили сбор на специальный протез для фигурного катания. Вписались Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Александра Степанова.

Три миллиона рублей на спортивный протез тогда не собрали, но он и не потребовался — Самоделкин рассказал, что сначала нужно было научиться справляться со стандартным протезом и только потом тестировать особый.

Иван всё же не вернулся в фигурное катание, но успел попробовать греблю и чирлидинг для спортсменов-паралимпийцев, а ещё стал чемпионом России по баскетболу на колясках. Нет сомнений, если бы он захотел снова оказаться на льду, а не попробовать что-то новое — он бы этого добился.

Но Роману Костомарову будет сложнее, ведь он лишился обеих ног.

По материалам Paralympic.org, Express.co, The Voice.