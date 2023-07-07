«Мы тебя ждём, наша малышка». После развода и допинга Сотскова наконец обрела счастье

К 23 годам Мария Сотскова пережила целую череду несчастий. Известная фигуристка потеряла отца, болезненно перенесла завершение карьеры, рассталась с мужем и получила дисквалификацию за допинг на 10 лет. Последнее кардинально поменяло её профессиональные планы: пришлось распрощаться с мечтой заниматься постановкой ледовых шоу и программ для спортсменов. Судьба будто ополчилась на хрупкую девушку, без устали проверяя её на прочность.

Но Маша оказалась стойким солдатиком. Мужественно вынесла свалившиеся на неё беды и наконец-то обрела долгожданное счастье. Скоро она станет мамой и с нетерпением ждёт появления лапочки-дочки.

Ждёт этого и её новый возлюбленный — крепкий и сильный. Рядом с ним бывшая одиночница бесконечно сияет улыбкой и явно чувствует себя как за каменной стеной.

«Я не жила, а существовала»

Мария Сотскова очень успешно выступала на юниорских турнирах. Брала золото и серебро на этапах Гран-при, трижды занимала второе место на первенстве России, выигрывала финал юниорского Гран-при, становилась вице-чемпионкой юношеских Олимпийских игр и чемпионата мира среди юниоров.

В начале взрослой карьеры она тоже хорошо себя проявила. Особенно в олимпийском сезоне-2017/2018, когда уступила на чемпионате России лишь Алине Загитовой и завоевала путёвку на главные старты, в том числе на Игры в Пхёнчхане. Взобраться на пьедестал вместе с Загитовой и Медведевой ей там не удалось: Маша остановилась на восьмой позиции. Но её великолепный чистый прокат произвольной программы до сих пор вызывает мурашки — девушка сделала всё, чтобы нивелировать досадное падение в короткой и заслужить от судей высокие баллы.

Мария Сотскова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Казалось, после Олимпиады Маша ещё долго будет кататься и держаться в топе, но у неё начались проблемы с прыжками, а результаты на турнирах поползли вниз. Она не хотела сдаваться и надеялась восстать из пепла, для чего перешла весной 2019-го от Елены Буяновой к Светлане Соколовской. В новом тренерском штабе у спортсменки действительно открылось второе дыхание, однако всё перечеркнула семейная трагедия. Когда Маша готовилась к очередному сезону, у неё умер отец.

«Сборы летом прошли максимально плодотворно, у меня была запредельная мотивация после перехода к Светлане Владимировне Соколовской. Я реально сильно поработала. Но по семейным обстоятельствам вынуждена была прервать сбор в Кисловодске, и после этого… появилась апатия. Я не жила, а существовала. По принципу «побыстрее бы этот день закончился». Тренировка — дом — тренировка. И так шесть дней в неделю», — рассказывала Сотскова «Спорт-экспрессу».

Мария Сотскова Фото: SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

Естественно, после потери одного из самых близких людей Маша не блистала на стартах и досрочно закрыла сезон после этапа Гран-при во Франции, где заняла последнее место. Однако прощаться со спортом она не хотела, надеялась вернуться в обойму.

Решение всё-таки завершить карьеру далось ей с трудом. Скрасило его скорое замужество. Но семейная идиллия продержалась каких-то полгода и омрачилась попутно скандалом с допингом.

«Была мечта стать хореографом-постановщиком ледовых шоу и программ для фигуристов»

Избранником Сотсковой стал молодой музыкальный продюсер Михаил Омельчук. Летом 2020-го они благополучно расписались, отложив саму свадьбу на год из-за пандемии коронавируса. А в сентябре появилась информация, что фигуристке грозит дисквалификация за допинг на 10 лет. Запрещённое вещество — фуросемид — у Маши нашли в пробе, которую она сдавала весной. Девушка уверяла, что на тот момент уже не собиралась больше выступать на соревнованиях, а лекарство принимала по назначению врачей. К сожалению, оправдаться не вышло. Не помогла даже медицинская справка, так как выдала её клиника без лицензии.

На спортсменку обрушилась мощная волна критики, ведь её проступок бросал тень на всё фигурное катание в России. Параллельно личная жизнь Маши дала трещину: в январе её супруг публично объявил о разводе. Весной у влюблённых наметилось примирение, но спасти брак не удалось. Потом Маша признавалась, что этот опыт изменил её жизнь на до и после.

«Если в вашу жизнь приходит «сказочник-фантаст», скорее всего, вы быстро это поймёте», — отзывалась Сотскова в соцсетях о бывшем муже.

Мария Сотскова Фото: Из личного архива фигуристки

На до и после изменила жизнь Маши и положительная допинг-проба. В марте 2021-го её официально дисквалифицировали на 10 лет, назначив датой отсчёта 6 апреля 2020 года. И хотя спортивную карьеру она завершила, это отстранение не позволяет ей реализоваться и в других сферах, связанных с фигурным катанием. Например, ставить спортсменам программы.

«Казалось, моя профессия давно предрешена. Три года назад, когда я поступала в ГИТИС, у меня была мечта стать хореографом-постановщиком ледовых шоу и программ для фигуристов. И чёткий план, как я буду к этой мечте идти…

Но жизнь вносит свои коррективы, и по ряду причин моей мечте не суждено сбыться. До сих пор стараюсь перестроить себя для постановок балета на полу, но только убеждаюсь, что именно лёд — моя стихия. Скоро закончится сессия, и впереди несколько свободных месяцев. Давно думаю, чему бы я хотела обучиться, что в дальнейшем могло бы стать моей профессией. Вариантов много. И, с одной стороны, круто, что мне многое интересно, но с другой — никак не могу определиться», — делилась Сотскова у себя в соцсетях.

«Была уверена, что будет мальчик»

Когда на одного человека сваливается столько бед, очень легко поддаться унынию и впасть в депрессию. Но Маша сумела адаптироваться к новым условиям и настроилась на позитив. Не сразу, однако постепенно она пришла к гармонии с собой и окружающим миром, а следом за этим притянула приятные перемены. В жизнь фигуристки снова ворвалась любовь, но рассказывать о ней она не спешила. Поэтому известие о беременности Маши произвело эффект разорвавшейся бомбы: никто не подозревал, что она состоит в серьёзных отношениях, а тем более готовится стать мамой!

Грандиозную тайну одиночница раскрыла 1 июля, опубликовав в соцсетях видео и фотографии с гендер-пати — вечеринки, посвящённой объявлению пола будущего ребёнка.

Мария Сотскова с отцом своего будущего ребёнка Фото: Из личного архива Марии Сотсковой

«С первого дня, как мы узнали, что ждём малыша, наша жизнь заиграла новыми красками, наша любовь стала ещё сильнее. Я была уверена, что будет мальчик. Но у нас будет доченька, и мы этому безумно рады. Мы тебя очень ждём, наша малышка», — написала Сотскова у себя в соцсетях.

На праздничных кадрах Маша светится от счастья и нежно целуется с любимым мужчиной. Связан ли он как-то с фигурным катанием, неизвестно, но самое главное, что с ним Маше комфортно и уютно. Хрупкая девушка определённо чувствует в высоком, крепком мужчине опору и поддержку. После всех невзгод ей так важно иметь надёжный тыл и защиту.

«Спасибо жизни за людей рядом со мной. За моего мужчину, мужчину моей мечты. За родителей и близких друзей. Все, кто сегодня был с нами и разделил этот важный для нас день, спасибо вам большое. Мы вас любим», — поблагодарила Сотскова в соцсетях близких.

Мария Сотскова на гендер-пати Фото: Из личного архива Марии Сотсковой

О намерении официально закрепить свои отношения, молодые родители не сообщают. Не исключено, что поход в ЗАГС уже состоялся, а после рождения дочки они сыграют и свадьбу. В какой-то степени гендер-пати походила на репетицию будущего торжества: Маша нарядилась в нежное белое платье, которое едва выдавало округлившийся животик. Принять за невесту её было очень легко, да и весь праздник был пропитан романтическим нотками.

Пока же Маша просто наслаждается текущим моментом и с трепетом ждёт появления малышки. Крохотное чудо и любимый мужчина открывают новый этап в её жизни.