Мишина и Галлямов зарядили «Зенит» на победу! Как прошёл мастер-класс Москвиной в Игоре

Тамара Москвина проводит мастер-классы в Ленинградской области уже многие годы. И с каждым сезоном эти мероприятия собирают всё больше людей – ведь можно не только взглянуть на новые постановки, но и покататься вместе с чемпионами! Что приготовили фигуристы на этот раз, рассказывает «Чемпионат».

По два номера в Игоре исполнили ведущие пары школы Москвиной. Анастасия Мишина и Александр Галлямов вспомнили победную произвольную программу под Queen, а также вернули показательный футбольный номер с турнира шоу-программ. В этот раз в роли судьи и вратаря выступила сама Тамара Москвина – даже отбила несколько пенальти!

Символично, что ровно в этот день «Зенит» боролся с ЦСКА за Суперкубок России. Матч в Казани закончился со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.

Тамара Москвина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Полностью в футбол Александр Галлямов пока переходить не собирается, но вот медиакоманде «Зенита» помогать будет. Проект «Чисто Питер» был запущен совсем недавно, и Александр уже снялся в ролике, где пробивает фигурные пенальти вместе с актёром Фёдором Федотовым.

«Будет ли ещё взаимодействие с медиафутболом? Всё это будет в зависимости от тренировок, соревнований. И также буду помогать команде, у нас создался прекрасный, шикарный коллектив.

Уже закончились отборы. Ещё, конечно, будет немного формироваться команда, но это уже в финальной стадии. Главный тренер Владислав Радимов уже сформировал игроков, которые наиболее подойдут для всей команды, и даже медийные игроки — просто потрясающие парни», – рассказал фигурист перед выступлением.

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов показали зрителям новую короткую программу под треки Bishop Briggs – ту самую яркую и молодёжную, о которой говорил хореограф Николай Морошкин. В самом прокате Ясмина неудачно приземлилась с выброса, но не вышла из образа до самого конца, а по завершении выступления пара отработала недочёты на бис под чутким руководством Тамары Николаевны. Через 15 минут шоу-номер «Стиляги» Яся и Валера исполнили ярко и без каких-либо недочётов – и выброс в этот раз удался.

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Парам Москвиной в этот раз помогали одиночники из группы Кирилла Давыденко – представили новые программы, показали элементы ультра-си и получили несколько ценных советов по работе с залом и психологической подготовке.

На прочность Тамара Николаевна проверяла Андрея Мозалёва. «Упади, упади, упади», – твердила Москвина, а Андрей в это время заходил на четверной сальхов – и давление-таки не сработало. На открытой тренировке перед мастер-классом у фигуриста не было никаких проблем – хорошо шли и четверной сальхов (в том числе в каскаде), и четверной тулуп.

Группа Давыденко славится своим нетривиальным выбором музыки – вот и здесь ребята удивили. У Андрея Мозалёва – тягучая и завораживающая постановка под композицию группы Apocalyptica – «Romance». Ксения Гущина показала короткую программу под музыку из сериала «Твин Пикс» – «The Bookhouse boys» и «Laura Palmer's Theme». Также перед зрителями выступили и юниоры Кирилла Анатольевича – Дмитрий Шелковников и Иван Рамзенков.

По окончании прокатов все желающие могли выйти на лёд и покататься вместе с чемпионами: изучить азы скольжения, подписать коньки у любимого фигуриста, сделать памятное фото. Если не удалось посетить мероприятие в эти выходные, то можно попытать счастья через три недели. Второй мастер-класс в Игоре запланирован на 5 августа.