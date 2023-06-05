Всё-таки Грузия. Смогут ли Дэвис и Смолкин выступить с новым гражданством уже в 2023-м?

Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин всё-таки меняют флаг — через год с лишним международного бана то, о чём шептались в кулуарах и что было в принципе очевидно, наконец официально подтвердилось.

Дочь Этери Тутберидзе с партнёром получили разрешение выступать за Грузию — об этом сообщила тренер сборной России Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Откуда пошли слухи о переходе?

Дэвис и Смолкин ни разу не приехали в РФ после объявления ISU о запрете россиянам выступать на международных соревнованиях. Их ждали сперва в сентябре на контрольных прокатах, затем на этапах национального Гран-при, потом наконец и на чемпионате России, но фигуристы так и оставались в США, а незадолго до ЧР дали интервью подкасту «Чемпионата» «Ход коньком».

Фигуристы сослались на отсутствие документов у партнёра и сложности с выездом за границу.

«Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно останавливают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждёт меня с чемоданами. Это дикая проблема», — рассказал Смолкин.

И ответил на вопрос о вероятной смене спортивного гражданства:

«Наверное, люди понимают, что, во-первых, нельзя сидеть 10 лет, соревнуясь в России, при всём уважении к соревнованиям, которые там проводятся. Всё-таки каждый спортсмен хочет реализоваться на международной арене».

Но ведь были слухи про Америку?

Сперва журналисты и болельщики обсуждали вариант не с Грузией, а с Америкой: всё-таки, Диана и Глеб живут и тренируется именно в Штатах, часто к ним наведывается Этери Тутберидзе.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с Этери Тутберидзе Фото: из личного архива Дианы Дэвис

Первым об этом сообщил скандальный американский инсайдер Дэйв Лис, и слухи выглядели правдоподобно: у Дианы американское гражданство есть по праву рождения, а Глеб мог рассчитывать на него после свадьбы, которая состоялась прошлым летом. Тогда же фигуристы вошли в состав одного из американских фигурнокатательных клубов и даже планировали выступить на одном из местных соревнований, а потом выступали перед американскими судьями.

Когда вариант с Америкой всё же не получил дальнейшего подтверждения, Лис вкинул инсайд про Израиль: Смолкин якобы может стать гражданином этой страны по отцовской линии (папа Глеба — известный актёр Борис Смолкин).

И всё-таки Грузия

Вариант с Грузией появился в начале года с подачи РИА Новости Спорт. Никто снова ничего не подтверждал – даже президент федерации фигурного катания Грузии Мириам Гиоргбиани.

«Никаких реальных движений в эту сторону нет. Это просто разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обсуждать. При этом мы в Грузии невероятно гордимся Этери Тутберидзе, и если у меня будет возможность, то я буду стараться ей помочь, а уж в чем это выразится – никто пока не знает. Загадывать нельзя, но в данный момент о переходе Дианы с Глебом речи нет», — заявила Гиоргбиани в комментарии Sports.ru.

Теперь всё стало известно: грузинская федерация сделала запрос на переход, а российские коллеги не стали возражать, хотя могли бы – например, Дарио Чиризано не повезло, и он не получил разрешения на трансфер в Чехию.

Но смогут ли Дэвис и Смолкин беспрепятственно выступать на международных стартах уже в новом сезоне-2023/24? Их последнее выступление на международной арене датировано февралём 2022 года — танцоры дебютировали на Олимпийских играх и заняли 14 место. Таким образом, прошёл год и три месяца, но обязательный карантин составляет два года.

Нужно ли им его отбывать? Ведь по некоторым данным, в 2020 году ФФККР ужесточила правила: два года должны отсчитываться не с последнего выступления за рубежом, а с момента обращения иностранной федерации. Скорее всего, никакой карантин не нужен, так как наша федерация дала официальное разрешение.

Но переход обязательно должен одобрить ISU, и здесь возникает загвоздка в виде правила номер 109: нужно либо иметь паспорт новой страны, либо прожить там год. Дэвис и Смолкин совершенно точно не жили год в Грузии, но если с получением паспортов (то есть, натурализацией) проблем и форс-мажоров не возникнет, фигуристы смогут выйти на лёд в новом сезоне.