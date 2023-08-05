«Была травля: «О, ты слабак!» Как Медведева, Ягудин и другие занимаются с психологами

Фраза «Все проблемы в голове» — не миф. Для победы фигуристам мало лишь хорошей физической формы — надо уметь справляться со стрессом.

Психологические срывы у спортсменов — нередкое явление. На прошедшей Олимпиаде несладко пришлось Камиле Валиевой и Александре Трусовой, но это только те последствия нереального давления, которые мы увидели. На самом деле каждый день фигуристы борются с собой, чтобы не опустить руки и продолжить любимое дело, а затем выдать свой максимум на соревнованиях. И порой им нужна помощь специалиста.

Дмитрий Алиев смог справиться с волнением благодаря работе с психологом, Алексей Ягудин одолел Евгения Плющенко и выиграл Олимпиаду, а Евгения Медведева научилась жить после приостановки спортивной карьеры.

Рассказываем о том, как это произошло.

Работа с психологом вдохновила Алиева

Тема психологического здоровья спортсменов нечасто поднимается в профессиональных кругах, а ведь ментальная подготовка невероятно важна для достижения хороших результатов. Любое соревнование — это стрессовая ситуация для атлета, и чем выше статус старта, тем напряжённее он себя чувствует. Правильный настрой приводит к успеху, но порой одного только тренера оказывается мало, чтобы ощутить уверенность в себе.

Как никто другой об этом знает Дмитрий Алиев, который ещё совсем недавно переживал трудные времена. Несмотря на поддержку Евгения Рукавицына, фигурист не мог полностью выкладываться во время прокатов. Он отмечал, что дело не только в неоптимальной форме (у Алиева были проблемы со спиной), но и в эмоциональном срыве. Затем Дмитрий поразил всех, когда после неудачной короткой программы в финале Гран-при взобрался на вторую ступень пьедестала, прекрасно выступив в произвольной.

Дмитрий Алиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Секрет спортсмена оказался прост: он пообщался с психологом, с которым работает на регулярной основе.

«У меня появился личный психолог. Была такая стадия провала. Но я сейчас точно знаю, что выкарабкиваюсь из этого состояния. Можно сказать, что ото дна оттолкнулся и лечу наверх. Нужно найти, как существовать в мире борьбы. Знаете, не хочется разово выигрывать турнир как попало, когда всё совпадает… звёзды сошлись. Хочется показывать стабильное качественное катание, чтобы было лучше и лучше.

Груз, что я нездоров, упал с плеч. Это придало мне свободы. Хочется теперь переть как паровоз вперёд», — рассказывал Алиев.

Завышенные ожидания навредили Коляде и Воронову

Одним из мощнейших рычагов давления на спортсмена являются неоправданные ожидания болельщиков, но также на него влияет и профессиональное сообщество, которое также желает видеть стабильно высокие показатели. Однако, как бы ни был хорош фигурист, рано или поздно у него начинается спад — физическая форма не может быть стопроцентной всё время, именно поэтому участников крупных стартов специально постепенно подводят к ним, чтобы в нужный момент атлет выдал свой максимум.

Иногда про этот аспект забывают, и спортсмен оказывается между молотом и наковальней, что отрицательно сказывается на его психике. Самым ярким примером этого феномена в российском фигурном катании стал Михаил Коляда, которого принято было называть «нестабильным и ненадёжным». Имея огромный талант, ученик Алексея Мишина не смог до конца реализовать его, хотя пытался. Коляда тоже работал с психологом, и ему помогало.

«Работал какое-то время с психологом. Помогло, он дал мне некоторые инструменты, с помощью которых я сейчас отслеживаю сам свои состояния. Я убеждён, что каждый приходит к этому сам. Когда мама сказала, что надо идти, это не будет работать. А если человек пришёл и сказал, что у меня проблема — вот такая болячка, надо избавляться от неё — тогда надо решать вопрос», — говорил Михаил в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

В похожей ситуации находился и Сергей Воронов, от которого в своё время ждали выдающихся результатов. По совету своего тренера Алексея Урманова фигурист обратился к психологу Владимиру Сафонову. Воронов несколько раз порывался завершить спортивную карьеру из-за неудовлетворения, возникавшего на соревнованиях, но в итоге прокатался до 32 лет. Вместе с Сафоновым они занимались не только настраиванием перед стартами, но и работой над физической формой: психологическая зажатость фигуриста отражалась на его теле, и это мешало ему выполнять многооборотные прыжки. Кроме того, Владимир помогал Сергею выстроить отношения с каждым из его многочисленных тренеров, среди которых были Этери Тутберидзе, Елена Буянова и Инна Гончаренко. Так что, несмотря на скепсис некоторых представителей ФФККР (Валентин Писеев был уверен, что «этим лентяям-разгильдяям и психолог не поможет»), помощь специалиста пошла фигуристу на пользу.

Чёрный маг помог Ягудину выиграть Олимпиаду?

Как же именно строится работа с психологом? Единого свода правил не существует: у каждого специалиста свои методы. Например, Владимир Сафонов рассказывал, что у него была договорённость с Сергеем Вороновым сохранять зрительный контакт во время выступлений и подавать друг другу определённый знак. Такую же технику использовал и Рудольф Загайнов, когда готовил Алексея Ягудина к Олимпиаде 2002 года.

Известная история о том, как фигурист одолел Евгения Плющенко с помощью чёрного мага, началась с того, что ученику Татьяны Тарасовой был необходим моральный подъём перед столь ответственным стартом. Наставница пригласила Загайнова, чтобы тот вернул Ягудину уверенность в себе.

Алексей Ягудин (по центру) на Олимпиаде 2002 года Фото: Henri Szwarc/Getty Images

Фигурист и психолог обменивались бумажными письмами, специалист даже «признавался в любви» подопечному, и это сработало. Но главный эффект Загайнов произвёл на соперника Ягудина. И Плющенко, и его тренер Мишин были уверены, что «чёрный маг» загипнотизировал Евгения, который упал с любимого четверного тулупа в короткой программе и упустил шансы на золото.

«Я упал на четверном прыжке, который знаю как «Отче наш». Выходя, я увидел силуэт Загайнова. Я поймал его тяжёлый взгляд. Потом случилось что-то необъяснимое. Кто-то словно приказал мне: «Раскрывайся! Иди на приземление!» И я послушался, хотя было ещё рано», — вспоминал тот момент Плющенко.

По его признанию, он и сам впоследствии ходил к психологам, чтобы понять, что произошло. От них Евгений узнал о разных техниках, которые помогают спортсменам побеждать, а их соперникам — проигрывать. Его же конкурент испытал на себе эффективность такой методики и наконец признал её целесообразность, попутно раскритиковав позицию скептиков:

«Была некоего рода травля: «О, ты слабак!» Но мне абсолютно насрать на мнение людей. Мне нормально. Если человек нуждается в чьей-то помощи, он идёт к профессионалу», — заявил Ягудин.

Медведева разрешила себе жить после спорта

Обращаются фигуристы за психологической помощью и после завершения карьеры. По мнению Владимира Сафонова, это сложный переходный период для спортсменов, которые ищут своё место в мире. «Это личностные кризисы и даже личная трагедия у 90% атлетов», — считает специалист. Поэтому важно определиться со своим будущим и переключиться на новый режим. Так сделала Евгения Медведева.

«Когда пережила то, что, скорее всего, уже не выйду на лёд, думаю: ладно, хорошо, надо ступать хотя бы маленький шажок в настоящий быт, без тренировок, расписания, строгих диет. Разрешить себе прикалываться, жить, по ночам не спать иногда. Для этого нужно было сопровождение. Мне нужен был профессиональный человек, который скажет: это окей, можно! С этого момента я начала заниматься с психологом», — поделилась Медведева в интервью на Rutube-канале «Чужие письма».

Опыт известных фигуристов показывает, что работа с психологом крайне полезна для спортсмена, главное — найти своего специалиста.