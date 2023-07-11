Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Российский фигурист Михаил Коляда завершил карьеру: причины, мнение, психологические проблемы

Я всегда болела за Коляду, и мне не стыдно в этом признаться
Валерия Кукалева
Михаил Коляда завершил карьеру
Комментарии
Валерия Кукалева рефлексирует.

В фигурнокатательных противостояниях я всегда на той стороне, где больше спорта, чем искусства, скольжения и презентации. Медведева против Загитовой? Конечно, я за Загитову — у неё же риттбергерный каскад. Щербакова против Трусовой? Разумеется, за Трусову — она прыгнула пять квадов, а Щербакова всего два.

В этих негласных правилах за всё время было только одно исключение: его имя — Михаил Коляда.

Дальше я наверняка буду изъясняться немного отрывисто — ведь только после объявления о завершении карьеры (как и всегда призываю не обманывать себя приостановками) стало понятно, как много Коляда значил для фигурного катания не только в России, но и в мире.

У меня очень редко случалось полное погружение в программу: настолько, что можно напрочь забыть о происходящем вокруг. Это «Маскарад» Волосожар/Транькова, обе олимпийские программы Юлии Липницкой и… все постановки Коляды. Ну, правда.

«Нуреев» лидирует в нашем рейтинге
20 великих программ в мужском фигурном катании. Какая из них лучшая?
Рейтинг
20 великих программ в мужском фигурном катании. Какая из них лучшая?

В среде журналистов всегда было модно ругать Михаила за его срывы, а потом презирать и осуждать за стендапы в микст-зоне (вернее, за рекордно короткие ответы) — а мне при всём при этом не стыдно сказать, что я всегда за него болела.

В том числе и на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая и разделила карьеру Коляды на до и после — а для меня это стало одним из самых тяжёлых болельщицких переживаний наряду с ванкуверским дуатлоном Александра Легкова. Ещё отлично помню, как мы с админом фан-группы Коляды стояли у бортика на «челленджере» в Эспоо, нервно сцепившись под руки, и переживали так, будто это главный старт сезона. Было нервно, но круто.

Коляда расстраивал бесконечными падениями и, бывало, откровенно бесил в микст-зонах (пока мы все не научились относиться к его ответам философски и с юмором), а потом можно было включить почти любой его прокат и бесконечно наслаждаться — даже с учётом неспасённых четверных. И уже разве важно, что он снова послал коллег к Алексею Николаевичу Мишину?

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я плохо разбираюсь в скольжении и не сравню по этому показателю танцевальные дуэты. Но Коляде всегда хотелось крикнуть: «Миша, да катайся с тройными!» — чтобы увидеть именно искусство, а не обилие многооборотных прыжков.

В последний раз я вживую видела катание Коляды на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге — и ни помарки, ни скромный полупустой стадиончик в Академии фигурного катания на Туполевской не перебили неизгладимого впечатления.

По прошествии лет очевидно, что Михаил Коляда не подходил российской системе, где фигурное катание встроено в парадигму всех видов спорта, где «быстрее, выше, сильнее» и где, кроме победителя, есть просто «все остальные».

Так что было совсем не удивительно, когда Миша признался, что «не вывозит» именно ментально. Не мудрено — после «леща» от Транькова, прочих конферансов Ягудина и ещё многого.

Материалы по теме
Михаил Коляда объяснил, почему решил приостановить карьеру

В нашей фигурке слишком большая конкуренция — здесь нельзя рефлексировать, иначе система тебя задушит. Нельзя кайфовать на льду до 30, как это делали Джейсон Браун и Киган Мессинг — не гении квадов, но лучшие катальщики и яркие вдохновители. И дело даже не в четверном лутце, который после Гран-при Китая в сезоне-2017/2018 мы так и не увидели.

Не замахнусь на лавры Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена (Чен — вообще противоположный типаж фигуриста), однако в более благоприятной для своего таланта среде Коляда вполне бы мог заблистать на уровне того же Сёмы Уно.

Но он уходит, публично признав, что устал морально.

Грустно.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023