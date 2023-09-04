Овечкин, комики или дети? Как спасти «Ледниковый период»

В 2023 году «Ледникового периода» не будет. Совсем-совсем. После перерыва шоу с фигуристами и звёздами продержалось три сезона. С каждым сезоном рейтинги программы становились чуточку хуже, так что такое решение продюсеров понятно.

Реально ли возродить интерес к фигурному катанию в таком шоу-формате?

Сейчас самое рейтинговое шоу на российском ТВ – это «Битва экстрасенсов». Вряд ли возможно скрестить мистику с фигурным катанием в телеформате, не предсказывать же с помощью таро, уронят ли условную Валю Карнавал с поддержки? Для выпуска «Четырёх свадеб» фигуристок и женихов хватит, но скрестить такие разноплановые шоу тоже нереально. А вот над новыми форматами фигурного катания на телевидении подумать можно – хорошие примеры есть и за границей, и у нас.

Какие ТВ-шоу похожего формата выпускали за рубежом?

В Канаде несколько лет на ТВ выходил проект Battle of the blades (в переводе с английского – «Битва лезвий»). С 2009 по 2013 год зрители наблюдали за тем, как известные хоккеисты НХЛ превращаются в фигуристов, затем ещё два сезона вышли в 2019 и 2020 годах.

Второй сезон «Битвы лезвий» выиграла российская пара Екатерина Гордеева/Валерий Буре, второе место вслед за ними заняли Ше-Линн Бурн и Патрис Бризбуа. В третьем сезоне принимала участие Елена Бережная, и до тройки призёров ей добраться не удалось. В четвёртом сезоне Оксана Казакова выступала в паре с Владимиром Малаховым, но пара выбыла из борьбы ещё на второй стадии.

В 2020 году вышел последний на данный момент сезон шоу, победительницей стала олимпийская чемпионка Меган Дюамель в паре с Войтеком Вольски. После этого проект вновь ушёл на бессрочный перерыв – от сезона к сезону рейтинги программы падали.

Успех этого шоу был обусловлен популярностью хоккея в Канаде – там это действительно спорт номер один, чего не скажешь о нашей стране. Бренд «Красной машины» мощный, но главные наши звёзды хоккея выступают за океаном. Было бы, конечно, любопытно посмотреть на пару Загитова/Овечкин, но реализовать это пока невозможно.

Алина Загитова с хоккеистом сборной России Александром Кадейкиным Фото: РИА Новости

В США в середине нулевых на кабельном канале WE tv выходило шоу по формату «Топ-модель по-американски» – Skating Next Star. Шесть фигуристов и шесть фигуристок боролись за $ 25 тыс. призовых, статью в журнале о фигурном катании и один год контракта с Major League Figure Skating.

По ходу сезона фигуристы проходили необычные испытания – например, за 60 секунд без подготовки нужно было сымпровизировать и продемонстрировать судьям всё, что умеешь. Или же научиться прыгать аксель в другую сторону. Или в короткие сроки освоить парное катание, которым никто из участников ранее не занимался.

Шоу стало известно не из-за необычного формата, а благодаря одной из участниц: во втором эпизоде Наталья Канунникова установила мировой рекорд по скорости вращения – 308 оборотов в минуту. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса, однако в проекте в итоге победила другая фигуристка.

«Ледниковый период» под другим углом и с юмором

23 сентября в Канаде состоится премьера документального комедийного сериала о фигурном катании. Главная героиня – комик Кэролин Тейлор, которая загорается идеей поставить себе полноценную парную программу, аналогичную той, которую исполняют профессиональные фигуристы.

I have nothing, названный по песне Уитни Хьюстон – именно под этот трек ставит себе программу Кэролин. Любопытная игра слов, ведь у начинающей фигуристки правда нет ничего, но её берутся учить лучшие в своём деле. В проекте принимали участие Брайан Орсер, Екатерина Гордеева и Давид Пеллетье, Курт Браунинг, Катарина Витт и Тара Липински, Кристи Ямагучи, Адам Риппон. Затесались и действующие фигуристы – чемпионы мира из Японии Рику Миура/Рюити Кихара, которые тренируются в Канаде.

Представьте, если бы кто-то из медийных российских комиков поставил бы себе такую же задачу?

Комик Дмитрий Хрусталёв с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поможет возрождение «Ледникового периода. Дети»?

В 2018 и 2019 годах на Первом канале выходил детский аналог шоу с участием будущих звёзд российского фигурного катания. Школу «Ледникового периода» с постановкой программ прошли Василиса Кагановская, Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Арсений Федотов, Вероника Жилина, Николай Колесников и многие другие юные таланты. Наставниками маленьких фигуристов стали Татья́на Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков, Илья Авербух.

Возможно, такой вариант станет выходом и сейчас – талантливых юных фигуристов в московских и петербургских школах много. А за это время зритель успеет соскучиться и по классическому формату «ЛП».