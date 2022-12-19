«Приходили мужчины в белых халатах со своей свитой». Знаменитые фигуристы — о шоу в Катаре

Чемпионат мира по футболу не прошёл бесследно для поклонников фигурного катания. Дело в том, что в Катаре вместе с шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» выступили знаменитые фигуристы. Многих эта новость удивила: аудитории у футбола и фигурного катания кардинально разные. Как местная публика восприняла ледовый спектакль? Как фигуристы готовились к выступлениям в Дохе? И удалось ли им проникнуться атмосферой ЧМ? С этими вопросами мы обратились к Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу, которые исполняли в «Спящей красавице» одни из главных ролей.

Призёры чемпионатов мира и Европы подробно рассказали о том, как прошли шоу в Катаре, поделились своими впечатлениями от футбольного ЧМ, а также рассказали о своих дальнейших планах. Маргарита и Повилас ответили, почему больше не участвуют в «Ледниковом периоде», а также поведали, какие роли будут исполнять в предстоящей ледовой сказке Навки в Санкт-Петербурге.



А ещё рассказали, почему в танцах на льду назрел кризис.

«Иногда зрители подходят и говорят: «Ой, нам так понравились ваши злыдни!»

— Маргарита, Повилас, вы недавно вернулись из Катара, расскажите, какие у вас впечатления от поездки?

Повилас: Нам очень понравилось! В первую очередь настроение, в котором пребывает вся страна. Мне кажется, оно передаётся всему миру, всем тем, кто смотрит чемпионат. Мы смогли частично приобщиться к нему в Дохе. Действительно, город украшен, очень много болельщиков, все знакомятся друг с другом, спрашивают, кто откуда приехал, кто за кого болеет.



Маргарита: Мы вообще очень любим Восток, но нечасто там бываем. Обычно это бывает во время отпуска, а с шоу — крайне редко. Для нас кататься для катарской публики было очень необычно, по-другому, нежели для российской. Впечатлений — масса, и они самые хорошие.



— Как вы отреагировали, когда узнали, что поедете на шоу в Катар?

Повилас: Для нас это был сюрприз, но не первый такого рода, потому что нам уже приходилось выступать с шоу во время летних Олимпийских игр в Лондоне.



Маргарита: Да, было что-то похожее на этот формат в Катаре, в фан-зоне стоял каток.



Повилас: Во время футбольного чемпионата мира в 2018 году мы катались в Питере. Так что это было наше третье выступление на крупном летнем мероприятии, где вдруг неожиданно появился лёд. Для зрителей это было неожиданно, для нас — приятно. Запомнится надолго.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас на шоу в Катаре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Расскажите, как проходит подготовка к таким мероприятиям?

Маргарита: Мы везём готовый спектакль, который уже не один десяток раз показали, поэтому какой-то специфической подготовки нет. Просто нужно приехать на место, где будет проходить мероприятие, порепетировать, почувствовать лёд. Тут больше организаторам нужно готовиться: поставить шатёр, подготовить лёд. А мы просто приехали и выступили, как обычно.



Повилас: Когда мы катались в Дохе, самая большая проблема была с доставкой декораций. Перевезти их в Катар было проблемой, поэтому первые два-три дня мы выступали без них. Но потом появились декорации, и всё было здорово.

— А насколько сложно выступать без декораций?

Маргарита: Спектакль от этого, наверное, немножко выглядит по-другому, но для нас ничего практически не меняется. Нельзя сказать, что у нас вообще не было ничего — были экран, мелкие декорации, реквизит. Не было, например, трона и кареты. Но без всего этого можно спокойно обходиться, просто это добавляет больше «изюма».

— Можете подробнее рассказать о ролях, которые вы исполняли?

Маргарита: Мы исполняли роли короля и королевы. Это история двух королевств — мы были правителями одного из королевств — матерью и отцом главного героя.



— Это положительные роли?

Маргарита: Нет, отрицательные. Очень. Мы были людьми, которые всё испортили, всех поссорили (смеётся). В общем-то, вся трагедия произошла из-за них.



Повилас: Но без этого не было бы сюжета! Кто-то ж должен исполнять такие роли (смеётся).



— А каково вам исполнять отрицательные роли? Вам нравится или вы чувствуете себя в них неорганично?

Повилас: Наверное, кататься всё время в одном образе было бы не очень интересно. Без отрицательных персонажей ни одна сказка не обходится, их тоже надо создавать и тоже надо любить, потому что они двигают сюжет.



Маргарита: Надо попробовать влюбить публику в отрицательного персонажа. Иногда зрители подходят и говорят: «Ой, нам так понравились ваши злыдни!» (Смеётся.) Особенно интересно, когда Повиласу так говорят, потому что он по жизни очень положительный человек. Когда его переобувают в коварного персонажа, для людей, которые хорошо его знают, это очень большой контраст.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас на шоу в Катаре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Аня Щербакова производит впечатление очень славного человечка, очень приятного в общении»

— Раньше принцессой Леей в «Спящей красавице» была Алина Загитова, теперь эта роль у Ани Щербаковой. Как вам работа Ани в её дебютной шоу-сказке? Какие у вас впечатления от работы с ней?

Повилас: Очень хорошие, она молодец, старалась изо всех сил. У неё, мне кажется, всё прекрасно получилось.



Маргарита: Да, Аня очень положительная. Мы её не очень хорошо знаем, но она производит впечатление очень славного человечка, очень приятного в общении. При этом в спектакле мы вообще с ней не пересекались, потому что наши персонажи растворяются до того, как появляется уже взрослая принцесса. Король погибает к этому времени, королева тоже уходит на второй план. Аню мы смотрели уже из-за борта и встречались на финале.



Могли зато за неё попереживать, за её тройные прыжки. Их ей довольно сложно было делать, потому что для неё, человека из большого спорта, лёд был маленький. Она привыкла к большим площадкам, где можно хорошенько разогнаться, удобно «зайти» на свой прыжок. А здесь ей приходилось ужиматься, заходить с неудобных ракурсов. Присутствие многочисленных других персонажей на льду тоже, конечно, ограничивало. Можно сказать, что у неё были условия повышенной сложности.

— Каждый год к шоу присоединяются новые фигуристы. Выступаете ли вы в роли наставников для кого-то?

Повилас: Чаще всего это выражается в том, что мы хвалим новеньких, когда они стараются. Очень важно на первом этапе человеку, который вливается в коллектив, сказать что-то хорошее.



Маргарита: Да, мы стараемся поддержать, похвалить. Хотя иногда приходится быть и немножко строгими. Когда с кем-то из новеньких нужно катать вместе номер, то всякие бывают моменты (смеётся).



— Это связано с исполнением каких-то элементов?

Маргарита: Бывает, с исполнением элементов, бывает, что человек что-то забыл, недоучил и начинает двигаться куда-то не в ту сторону.



Повилас: Чаще всего забывают одиночники, которым непривычно кататься в паре.



Маргарита: Да, иногда они даже не знают, как взяться за партнёршу, поэтому приходится и покомандовать (улыбается).

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас с Алиной Загитовой Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Мы приходили в фан-зоны, где люди сидели тысячами. Смотреть матч среди них, видеть их эмоции было очень здорово»

— Как публика в Катаре восприняла ледовое шоу? Вам удалось разглядеть, кто приходил на вас посмотреть?

Повилас: Каждый день приходили мужчины в белых халатах — они сразу выделялись среди всей публики. Иногда мы видели сразу по 8-10 шейхов в зале. Чаще всего они приходили со свитой: приходит шейх — и с ним ещё четыре-пять женщин.



Маргарита: Конечно, были и русские, те, кто приехал в Катар на чемпионат мира, и те, кто живёт там — встретить их было очень приятно. Удалось и пообщаться, и обменяться впечатлениями.



— А кто-нибудь с отзывами к вам подходил?

Маргарита: Это было бы нелегко, после выступления мы сразу уходили за кулисы. Во время репетиций подходили люди. Например, русская девушка с ребёнком, который хочет заниматься фигурным катанием, а условий для этого нет. Муж у неё местный. Так что Катар нуждается в популяризации этого вида спорта! Желаем им, чтобы у них открывались большие катки, потому что интерес явно есть.



— Шоу проходило в небольшом зале на 300 человек. Тяжело выступать, когда мало зрителей?

Повилас: Мы выступали, можно сказать, в цирковом шатре, и там была очень хорошая атмосфера. Взаимодействие с публикой прямо глаза в глаза. Мы катались в двух метрах от зрителей в первых рядах, и, естественно, они очень хорошо видели всю площадку, всех исполнителей. Нам очень нравится кататься в таких залах.



Маргарита: И для нас это привычно, бывают мероприятия, где совсем немного зрителей. В Сочи Парке, где мы недавно катались, тоже был шатёр. Зрителей, конечно, больше раз в десять, но всё равно это не стадион, тоже публика близко. Очень похожая атмосфера.

Зал, в котором проходило ледовое шоу в Катаре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А вы сами успели проникнуться атмосферой чемпионата мира? Может, удалось сходить на какой-нибудь матч?

Повилас: Чаще всего мы смотрели матчи на больших экранах, которые расположены по всему городу. Мы приходили в фан-зоны, где люди сидели тысячами. Смотреть матч среди них, видеть их эмоции, переживания было очень здорово. Мы не такие большие футбольные фанаты, но атмосферу прочувствовали очень хорошо.



Маргарита: Мы очень много гуляли, прочувствовали и местный колорит. Мы очень любим восточную культуру. Ходили там и по рынкам, и по набережной, и по музеям, на кораблике прокатились, кормили кошек.



Повилас: Культурная программа у нас была очень насыщенная. Вечером, когда приходили спать, уже еле на ногах держались.



— Было ли что-то, что вас удивило в Катаре?

Повилас: Удивило то, как город был украшен, сколько грандиозных мероприятий проходило в разных местах. Мне кажется, все, кто приехал, остались в восторженных чувствах.

— В футболе атмосферу во многом создают болельщики. Как вы думаете, было бы здорово, если бы в фигурном катании были такие же фанаты? Или это уже перебор?

Маргарита: Для фигурного катания это был бы перебор. Мы один раз выступали на чемпионате Европы в Словакии, и там публика реагировала примерно по-футбольному. Выступать было очень некомфортно. Всё-таки фигурное катание — это искусство, где приветствуют аплодисментами в начале, потом внимательно смотрят твоё выступление и хлопают в конце. А когда всю твою программу орут так, что ты не слышишь музыку и не можешь сосредоточиться — это нам совсем не подходит. Нам фанатского внимания всегда хватало. Фигурное катание и так достаточно популярно, в России уж 100%.

«В Петербурге мы будем не бабушкой и дедушкой Ани Щербаковой, а её родителями. Такие у нас метаморфозы»

— На новогодних праздниках вы будете выступать со «Спящей красавицей» в Санкт-Петербурге, но уже в других ролях. Можете рассказать про них?

Маргарита: Теперь мы будем не бабушкой и дедушкой Ани Щербаковой, а её родителями (смеётся). Такие у нас метаморфозы. Мы будем исполнять роли Элефианты и Эриана — это главные взрослые герои. Это очень здорово, потому что смена ролей даже внутри одного спектакля — как новая постановка. Плюс в Петербурге будут полёты — нам это очень нравится, это очень украшает шоу. «Спящая красавица» — шоу, можно сказать, «летучее». Когда технически невозможно сделать полёты то, конечно, спектакль проигрывает. В Петербурге, я надеюсь, зрители увидят шоу во всей его красоте, мы прямо в предвкушении.



— На этот раз у вас положительные персонажи?

Повилас: Да.



Маргарита: Но Элефианта всё-таки неоднозначный персонаж. Она меняется от положительного персонажа к отрицательному и потом обратно — это драматическая роль, и исполнять её очень интересно.

Татьяна Навка в роли Элефианты Фото: РИА Новости

— А полёты — насколько это страшно для вас?

Маргарита: Это уже привычно.



Повилас: В ледовых постановках Татьяны Навки очень много спецэффектов, особенно тех, которые связаны с полетами.



Маргарита: Можно сказать, это изюминка её шоу — и «Лебединого озера», и «Спящей красавицы». Это всё к месту — и очень завораживающе.



— Нет страха травмироваться?

Маргарита: Мне кажется, проще травмироваться в катании, чем в полетах. Конечно, случиться может всякое в жизни, но там всё очень надёжно. Захватывает дух немножко, но травмироваться — вряд ли.



— В некоторые дни вы будете катать по три шоу в день. Как выдерживаете такой график?

Маргарита: Видимо, придётся испытать наши физические возможности в нашем возрасте (смеётся).



Повилас: У нас бывали случаи, когда мы и четыре раза в день выступали — это совсем, конечно, тяжело, но три — на грани.

— Такое ощущение, что сейчас у вас нагрузки значительнее, чем в большом спорте.

Маргарита: Декабрь, честно признаемся, у нас обычно тяжелее, чем в спорте. Там таких нагрузок не было. Последний месяц года у нас всегда очень загруженный, и слава богу!

— А есть какие-то лайфхаки, как переносить такие нагрузки?

Маргарита: Хорошо бы знать такие (смеётся).



Повилас: Хорошо спать. Но в целом мы всегда готовы к этим новогодним испытаниям.



Маргарита: Мы заранее настраиваемся, что в декабре будет тяжело, а потом можно будет отдохнуть. И эта новогодняя атмосфера, полные залы дают нам очень много сил. Это особенное удовольствие — кататься в Рождество, в Новый год. Чувствуется, что люди хотят праздника, настроены на положительные эмоции. Всё это суммируется, и мы друг друга заряжаем.



Повилас: И, конечно же, очень много детишек, для них это радость попасть на новогоднюю сказку.



Маргарита: Да, вспоминаем себя детьми — такое счастье было попасть на ёлку! Тогда это было гораздо сложнее. Представляем, как дети ждут нашего спектакля.



Повилас: И на льду атмосфера будет очень праздничная. Будет очень много спецэффектов. Мы знаем, что дети смотрят просто с открытым ртами.



Маргарита: И очень многие говорят: «Мама, я хочу быть фигуристом!» (Смеётся.) И тащат потом бедных родителей на каток.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«В «Ледниковом периоде» мы уже своё, наверное, откатали»

— Также хочу спросить у вас про «Ледниковый период». В этом сезоне вас не было — почему?

Маргарита: И в этом не было, и в прошлом не было. Много причин.



Повилас: Мы уже своё, наверное, откатали. В каждом проекте наступает момент, когда ты понимаешь, что надо остановиться. Это у нас как-то одновременно произошло…



Маргарита: Мы и устали от «Ледникового» немножко, и, честно говоря, уже хочется просто кататься друг с другом. Это всё-таки очень тяжёлый процесс. Поначалу очень увлекательно, но каждый раз обучать человека, который практически не стоит на коньках, очень сложно и долго. Слишком много той работы, которую мы нельзя сказать, что сильно любим. Плюс в «Ледниковом периоде» ты заложник ситуации: если повезёт с партнёром, то четыре месяца пройдут шикарно, а не повезёт — будет сплошное преодоление себя. А нам уже хочется получать от работы на льду только удовольствие.



— В шоу это удаётся?

Маргарита: Абсолютно. В таких шикарных спектаклях, которые делают Татьяна Навка, Илья Авербух, кататься — одно удовольствие. Такого нигде в мире нет. Мы просто счастливые люди и помним об этом каждый день.



— Вы участвовали во многих ледовых шоу, есть ли у вас любимый образ?

Маргарита: У меня их два: Чёрный лебедь в постановке Татьяны Навки и Кармен в спектакле Ильи Авербуха.



Повилас: Я, наверное, не смогу выбрать, мне все роли очень нравились.



Маргарита: Нам всегда очень везёт с ролями, спасибо большое и Татьяне, и Илье. Не бывало такого, что ты что-то делаешь в спектакле и тебе это не совсем интересно.

Маргарита Дробязко в роли Чёрного лебедя Фото: РИА Новости

— А есть ли образы, которые вам хотелось бы воплотить, но пока не удалось?

Маргарита: Чёрный лебедь — это была моя давняя мечта. Наверное, для любой артистки или балерины эта роль — профессиональная высота. В фигурном катании очень многие катались под «Лебединое озеро», но мы никогда за эту тему не брались. И в какой-то момент Татьяна Навка позвонила мне и сказала: «Рита, я долго думала, какой спектакль мы будем катать следующим?». И я говорю: «Лебединое озеро». Она говорит: «Точно. Это будет наша с тобой лебединая песня» (смеётся). Так совпало, что мы все для этого созрели.

«Кризис в танцах на льду назрел давно»

— Следите ли вы сейчас за тем, как развиваются танцы на льду? Нравится ли вам, в каком направлении они идут?

Маргарита: На днях мы как раз услышали новость о том, что канадская федерация разрешила в танцах на льду и в парном катании однополые пары. Нас это ошарашило. Сомнительно развивается фигурное катание, если оно пойдёт в таком направлении. Может, это и не толерантно, но нам всё-таки хочется видеть наш спорт в его традиционном виде.



— Многие пары ушли после олимпийского сезона, как вы думаете, кто теперь будет двигать танцы на льду вперёд? Может, отметили для себя какие-то пары?

Маргарита: Все пары, которые нам очень нравились, закончили после этого олимпийского цикла: Синицина/Кацалапов, Пападакис/Сизерон. Нам очень нравились испанцы Смарт/Диас, которые неожиданно для нас ушли, не добившись ещё тех результатов, которых могли бы достичь. Если Степанова с Букиным будут продолжать кататься — будем за них болеть. А больше у нас из любимчиков пока что никто не вырисовывается.

— Нет ли ощущения, что действительно сейчас в танцах на льду назрел кризис?

Повилас: Этот кризис назрел давно. Новые правила привели к тому, что танцы на льду стали превращаться в техническую рутину из очень похожих поддержек. Художественной составляющей, которая во все времена была очень важна в этой дисциплине, сейчас становится всё меньше. Только топ-пары могут показать не только сложные элементы, но и воплотить историю на льду. Остальные отрабатывают эти элементы, и смотреть становится скучно. В наше время все катались технически не так сложно, но это было захватывающе. Сейчас лишь на немногие пары смотришь от начала до конца с наслаждением, к сожалению.



— То есть в идеале нужно вводить правила, которые будут направлены на развитие искусства в танцах на льду?

Маргарита: Нужно немножко больше свободы дать. Не надо столько обязательных элементов, нужно дать воздух, чтобы люди могли воплотить какую-то идею, чтобы не шли от одного элемента к другому, не успевая ничего, кроме них, показать, чтобы они могли завязать композицию, не торопясь, закончить её. В общем, немножко «Ледникового периода» добавить (улыбается).