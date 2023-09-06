Косторная и Куница дебютировали вместе на турнире! Но это не показали в трансляции

Ровно год прошёл с того момента, как Алёне Косторной сделали непростую операцию на бедре. Тогда фигуристка рассказывала, что впереди – долгий путь восстановления и возвращения. Спустя год Алёна вновь на льду: с соревновательной программой в абсолютно новом для себя виде.
Алёна Косторная и Георгий Куница выступили вне конкурсной программы на первенстве Москвы среди юниоров. Точно так же заявили и другую пару из группы Сергея Рослякова – Таисию Собинину и Дениса Ходыкина. Обидно, что трансляция соревнований оборвалась ровно перед выступлением участников вне конкурса: программу удалось увидеть благодаря записям с трибун.
С этой короткой программой Алёна и Георгий уже однажды выступали при зрителях, но это было ещё весной, на одном из мероприятий Москомспорта. Сейчас у пары есть все тройные элементы – параллельный прыжок, подкрутка и выброс. Впечатление было совсем другим.
«50 оттенков серого» – не новая для Алёны тема: у неё уже был показательный номер с тростью под другую песню из этой франшизы (Never Tear Us Apart). Нынешний выбор – кавер на Crazy In love. Пока прокат без костюмов, в чёрном тренировочном.
Тройной флип, к сожалению, не удался – у Куницы вышел чистый выезд, Косторная упала с прыжка. Многие молодые пары сейчас экспериментируют с лутцем и флипом, и этот дуэт не исключение. Потом ошибка случилась и на тройном выбросе – Алёна вылетела высоко, но приземлилась в степ-аут.
Подкрутка и тодес пока недотягивают до четвёртого уровня сложности, но всё впереди – паре нужно продолжать работать дальше и накапливать соревновательный опыт. Чем больше выступлений и стартов будет в грядущем сезоне, тем качественнее будут становиться их прокаты. По записям выступлений Косторной и Куницы в шоу Евгения Плющенко видно, что пара спрогрессировала за это короткое время.
Ещё год назад Алёна лежала в больнице и не думала особо о парном катании, а сейчас она стремительно врывается в новый для себя вид и идёт со своим партнёром вперёд очень бодро. На следующей неделе пару ждут контрольные прокаты сборной России в «Мегаспорте» – и такой старт в Медведково может стать неплохой проверкой сил перед возвращением на большую арену.
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