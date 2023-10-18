Битва учениц Тутберидзе и Плющенко, испытание для Косторной. Всё о Гран-при в Омске

Огромная радость для поклонников фигурного катания — в том, что возможность видеть любимых спортсменов на льду теперь есть каждую неделю. Прошло всего пару дней с окончания первого этапа Гран-при России, и вот 18 октября стартует второй — на этот раз в Омске. Соревнования будут идти вплоть до 22 октября: сначала медали разыграют юниоры, а затем и взрослые.

Этап под кодовым названием «Сердце Сибири» остался без представительства танцевальных дуэтов, но меньше интриг от этого не стало. В игру наконец вступят спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов попытаются сделать мощную заявку на сезон, в то время как Алёну Косторную и Георгия Куницу ждёт непростое испытание на прочность.

Плотная борьба ожидается у мужчин, а у женщин и вовсе будет битва четверных, где главными претендентками на победу считаются ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и подопечная Евгения Плющенко Вероника Жилина.

«Чемпионат» рассказывает, что нужно знать о втором этапе в Омске, чтобы ничего не упустить.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Список участников

На втором этапе Гран-при, как и на первом, выступят только три группы участников — танцевальные дуэты пропустят этот старт.

Женщины: Аделия Петросян, Вероника Жилина, София Захарова, Алина Горбачёва, Мария Агаева, Людмила Фурсова, Арина Видинеева, Зарина Кашапова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Семён Соловьёв, Андрей Анисимов, Александр Бородин, Алексей Ерохов, Максим Петров, Михаил Полянский, Иван Попов, Егор Рухин, Михаил Терновский, Григорий Фёдоров.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алёна Косторная/Георгий Куница, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Кулешова/Владимир Следь.

Расписание

21 октября, суббота

Мужчины. Короткая программа — 12:00.

Женщины. Короткая программа — 13:45.

Спортивные пары. Короткая программа — 15:30.

22 октября, воскресенье

Мужчины. Произвольная программа — 11:30.

Женщины. Произвольная программа — 13:30.

Спортивные пары. Короткая программа — 15:30.