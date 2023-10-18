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Второй этап Гран-при в Омске, 18-22 октября, расписание, список участников, трансляции, где смотреть

Битва учениц Тутберидзе и Плющенко, испытание для Косторной. Всё о Гран-при в Омске
Екатерина Авдонина
Всё о Гран-при в Омске
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Второй этап «Сердце Сибири» полон интриг — «Чемпионат» делится важной информацией.

Огромная радость для поклонников фигурного катания — в том, что возможность видеть любимых спортсменов на льду теперь есть каждую неделю. Прошло всего пару дней с окончания первого этапа Гран-при России, и вот 18 октября стартует второй — на этот раз в Омске. Соревнования будут идти вплоть до 22 октября: сначала медали разыграют юниоры, а затем и взрослые.

Этап под кодовым названием «Сердце Сибири» остался без представительства танцевальных дуэтов, но меньше интриг от этого не стало. В игру наконец вступят спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов попытаются сделать мощную заявку на сезон, в то время как Алёну Косторную и Георгия Куницу ждёт непростое испытание на прочность.

Плотная борьба ожидается у мужчин, а у женщин и вовсе будет битва четверных, где главными претендентками на победу считаются ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и подопечная Евгения Плющенко Вероника Жилина.
«Чемпионат» рассказывает, что нужно знать о втором этапе в Омске, чтобы ничего не упустить.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

Список участников

На втором этапе Гран-при, как и на первом, выступят только три группы участников — танцевальные дуэты пропустят этот старт.

Женщины: Аделия Петросян, Вероника Жилина, София Захарова, Алина Горбачёва, Мария Агаева, Людмила Фурсова, Арина Видинеева, Зарина Кашапова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина.

Как Аделия Петросян выступила на предыдущем этапе:
«Можно назвать главной конкуренткой Валиевой». Чем так хороша Аделия Петросян? «Можно назвать главной конкуренткой Валиевой». Чем так хороша Аделия Петросян?
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Мужчины: Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Семён Соловьёв, Андрей Анисимов, Александр Бородин, Алексей Ерохов, Максим Петров, Михаил Полянский, Иван Попов, Егор Рухин, Михаил Терновский, Григорий Фёдоров.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алёна Косторная/Георгий Куница, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Кулешова/Владимир Следь.

Расписание

21 октября, суббота
Мужчины. Короткая программа — 12:00.
Женщины. Короткая программа — 13:45.
Спортивные пары. Короткая программа — 15:30.

22 октября, воскресенье
Мужчины. Произвольная программа — 11:30.
Женщины. Произвольная программа — 13:30.
Спортивные пары. Короткая программа — 15:30.

Алёна Косторная и Георгий Куница

Алёна Косторная и Георгий Куница

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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