Косторная только перешла в пары, а уже недовольна. Может, стоило остаться в одиночном?

Дебютное выступление Алёны Косторной в парном катании закончилось настоящим демаршем. Фигуристка оказалась крайне недовольна судейством её пары с Георгием Куницей на этапе Гран-при в Омске и жёстко раскритиковала арбитров в микст-зоне. Претензии Алёны местами обоснованны, но, учитывая уровень пары, совершенно неуместны. Кажется, Косторная рассчитывала с ходу ворваться в элиту парного катания и сильно расстроилась, столкнувшись с суровой реальностью.

Так неужели ожидания Алёны завышены? И если она мечтает о медалях, может, ей стоит вернуться в одиночное? Давайте разбираться.

Почему Косторная осталась недовольна судейством?

После короткой программы на этапе Гран-при в Омске Косторная шокировала публику неожиданным заявлением.

«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют! Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас», — написала Косторная у себя в телеграм-канале.

Сначала никто особо не понял, что конкретно расстроило фигуристку. Оценка в 68,06 балла и промежуточное пятое место для дебюта выглядели вполне достойно и, что самое главное, заслуженно. Конкуренция на этапе была очень высокая, было понятно, что Косторной и Кунице будет тяжело добраться до тройки лучших. Они тренируются меньше года вместе и бросить вызов опытным парам пока не способны. Однако сама Алёна, видимо, так не думала и рассчитывала на большее — иначе её реакцию не объяснить.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

После произвольной программы фигуристка рассказала о причине своего недовольства — ею стало судейство в короткой.

«Я была в шоке, потому что посмотрела сначала всё по уровням и подумала, что действительно можно было чуть-чуть лучше. Но практически всё, что могли, то сделали. Однако потом я посмотрела на вторую оценку и GOE и была в замешательстве, потому что настолько огромная разница между оценкой одного судьи и оценкой другого судьи — она даже по правилам не имеет место быть. И был только один вопрос: покажите мне этого судью, пусть он мне в глаза посмотрит и скажет, что конкретно не понравилось», — сказала Алёна.

Косторной не стоило так реагировать на судейство?

Странности в судействе короткой программы, действительно, были. Поддержку арбитры оценили надбавками от -3 до +3, а в компонентах за мастерство катания фигуристам поставили от 6,75 до 9,25 — такой разницы в оценках по правилам, действительно, быть не может. Несмотря на это, итоговые баллы получились вполне объективными, так что это не тот случай, когда стоит открыто выступать против судей. К тому же тренер пары Сергей Росляков и Георгий Куница, судя по всему, были довольны результатом — об этом говорит их радостная реакция в «кисс-энд-край». А вот Алёна демонстративно спрятала Гошин палец вверх, хотя тогда ещё не видела протоколов.

Георгий Куница, Алёна Косторная и Сергей Росляков Фото: кадр из трансляции

Непонятно, на какой результат рассчитывала Косторная, когда ехала в Омск, но, очевидно, ожидания у неё были завышенными. Конкуренция на этапе была очень высокая, забраться выше четвёртого места можно было бы только в случае провалов соперников. Алёне с Гошей пока нечего противопоставить другим парам, кроме параллельных прыжков — они исполняют старшие тройные. Но это преимущество нивелируется низкими уровнями на подкрутке и тодесе.

«Пока больше сложнейших одиночных элементов, чем парных. Путь очень длинный и в катании, и в скатывании», — отметил Максим Траньков во время комментирования произвольной программы. И с ним сложно не согласиться. Алёне с Гошей предстоит долгая планомерная работа, прежде чем начать конкурировать за призовые места.

Косторной стоит задуматься о возвращении в одиночное?

Если же Косторная мечтала о быстром результате, а не об игре вдолгую, то ей не стоило уходить из одиночного. Сейчас в женском катании не осталось ничего от былой конкуренции. Второй этап Гран-при подряд с грубейшими ошибками выиграла Аделия Петросян, а за ней — пропасть. С чистым катанием, даже без ультра-си, Алёна бы точно оказалась в медалях что в Уфе, что в Омске. Ведь даже в свои слабые сезоны она легко набирала больше 210 баллов. А с тройным акселем могла бы побороться и за победу. Фигуристка заикалась об этом элементе в парном катании, а значит, восстановить его возможно.

В перспективе Косторная могла бы претендовать на высокий результат и на чемпионате России. Новое поколение фигуристок крайне нестабильное, а Валиеву накрыл спад. Борьба за топ-3 для Алёны была бы более чем возможна. А в случае возвращения на международную арену Косторная могла бы претендовать на главные старты как наша самая опытная одиночница.

В парном катании конкуренция на данный момент гораздо ожесточённее. Мало того, что у нас есть титулованные Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, так подрастает ещё и огромная череда молодых, очень сильных пар. Чтобы дотянуться до уровня топ-3 чемпионата России, Алёне с Гошей придётся работать не один год. Пока же даже на вхождение в пятёрку лучших ребятам будет сложно претендовать. Если Косторная действительно хочет чего-то добиться в новом виде, то ей стоит запастись терпением и много-много работать. А не указывать судьям на их ошибки.

Или же, действительно, задуматься о возвращении в одиночное — Алёна там точно не всё сказала.