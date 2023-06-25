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Косторная: хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Думаю, получится

Косторная: хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Думаю, получится
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, выступающая в спортивной паре с Георгием Куницей, сообщила о желании выполнить параллельный тройной аксель в программе, а также рассказала о процессе подготовки к турнирам.

«Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится. Пока хотелось бы делать все элементы хорошо, на уровне. Об усложнении будем говорить позже.

Что касается подготовки к соревнованиям, сначала нагрузка повышается, а потом, дня за 3–4 до соревнований, понижается. Организм уже работает не на усталость, а на то, чтобы, наоборот, набрать силы и к турниру выйти максимально натренированным. При этом нужно быть максимально отдохнувшим, в рабочей форме, но чтобы тело было прям взрывное», — приводит слова Косторной «Сириус Журнал».

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