«Это её состояние тревожило. Какая-то истерика». Что пережила Валиева на Олимпиаде

Дело Камилы Валиевой движется к своему логическому завершению. Слушания, которые пройдут 9-10 ноября, должны стать финальными и привести к вынесению вердикта. Наконец станет известна судьба российской фигуристки и командного золота Олимпиады-2022. Спустя почти два года для общественности появится хоть какая-то ясность. Всё это время публика была вынуждена строить лишь догадки, исходя из небольшого количества информации, которая есть в открытом доступе.

Однако недавно, аккурат перед судом, появилось чуть больше подробностей допинг-истории Камилы Валиевой. Её тренер Этери Тутберидзе дала громкое интервью, в котором рассказала о произошедшем со своей стороны и намекнула на то, какой позиции придерживаются в её команде. Помимо этого, Этери поделилась тем, что происходило с Камилой в Пекине, и ответила вопрос, почему Валиева больше никогда не будет прежним человеком.

Какие важные подробности раскрыла Тутберидзе в своём интервью и чего же ждать от предстоящих слушаний? Рассказываем в материале «Чемпионата».

Что думает Тутберидзе о допинг-деле Валиевой

С Олимпиады в Пекине и вплоть до сентябрьских слушаний в CAS Тутберидзе не давала никаких развёрнутых комментариев по поводу дела Валиевой. Однако перед заседанием 9-10 ноября тренер решила прервать молчание и поделилась некоторыми подробностями в интервью Леониду Слуцкому. Тутберидзе призналась, что у себя в голове проматывала все возможные варианты возникновения допинг-истории, но так ни к чему и не пришла:

«Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что хочу знать правду. Хочу знать, откуда это взялось, что это, почему. У меня столько вопросов! И я думаю, что, наверное, никогда не получу на них ответы. Надо как-то с этим жить».

Чёткой версии, как запрещенное вещество могло попасть в организм ученицы, Этери не высказала. Но тренер намекнула, что к этому могла привести подстава или халатность самой спортсменки.

«Когда её допрашивали, я ей: «Камил, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы?» Она мне: какой-то волонтер угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарёва угостила чаем, кто-то ещё чем-то там ещё. Я говорю: «Серьезно? И ты там мороженое съела, чай попила? И это всё происходило? Камила…»

Тренерский штаб настаивает на том, что применение Валиевой триметазидина было непреднамеренным. Такого же мнения, разумеется, придерживается и линия защиты спортсменки, но вот какова их версия — доподлинно неизвестно. Изначальный вариант со стаканом дедушки врач сборной России на Олимпиаде-2022 Филипп Шветский назвал «первым, что могло прийти в голову».

Также Тутберидзе считает, что о лишении России командного золота не может быть и речи:

«Лично моё мнение — рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Чья это ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Чья это ошибка? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Каким образом она оказалась… Кому вопросы, я даже не знаю: к ВАДА, к лабораториям. Вот пусть тогда печатают новые медали, что хотят делают — это их вина. Не вина команды абсолютно, потому что мы имели спортсмена, он должен был быть чистый. Он откатался, на этом старте он был чистый — медаль не должна быть пересмотрена».

Сборная России на Олимпиаде в Пекине Фото: РИА Новости

Что пережила Валиева на Олимпиаде в Пекине

Помимо этого, Тутберидзе подробно рассказала, что происходило с Валиевой за кулисами Олимпиады. Судя по словам Этери, Камила пережила в Пекине настоящий ужас. Никто и не думал щадить фигуристку, несмотря на то что ей на тот момент было 15 лет и она считалась защищённым лицом. Моральное состояние Камилы осложнялось и тем, что её мама тогда болела коронавирусом в тяжёлой форме. Все проблемы разом навалились на фигуристку, но никто не пытался уменьшить её стресс.

«Я пошла в этот штаб, поднимаюсь, и первое, что вижу: сидит Камила абсолютно бледного цвета, отёкшая, заплаканная… Я увидела это её лицо, и у меня первая мысль, что что-то не так с мамой. Не дай бог, а что ещё может быть? Потом мне начинают объяснять, что с ней здесь уже час допрос был по поводу допинга. Какого допинга? И почему час допрос с ней одной? Её там допрашивали, эти мужики все сидели. И когда нам это сказали, я, честно, даже не поняла, что это за препарат, какой чемпионат России и как это всё.

Дальше они говорят: «Поскольку у неё там допинг обнаружен, её сейчас нужно срочно вывезти из Олимпийской деревни». А это же пандемия, закрытая Олимпиада. Куда вывезти? Вывезти одну, вот в таком состоянии? Я говорю: «Куда её вывезти в 15 лет?» Они говорят: «Сейчас мы найдём какую-нибудь гостиницу, где её поселят». Я: «Нет, ты серьёзно? А кто будет за неё там отвечать? Как это взять так и вывезти?» Говорю: «Нет, вы никуда не повезёте. Как угодно, мы её оставим здесь».

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Они соглашаются, что мы её оставляем, и я прошу: «Хорошо, можно тогда мы будем её с собой просто возить на тренировку?» Чтобы она с нами была в автобусе, где-то в зале или переоделась, когда мы пошли на лёд. Но в любом случае где-то с нами, потому что меня это её состояние тревожило. Какая-то такая истерика. Но нам сказали: «Но это же Олимпийская деревня, автобус, как же так...» Я сказала: «Но она же не преступница, ей 15 лет, ну куда? Вы готовы взять ответственность за девочку?» Нет, там не было такого человека, который бы за неё отвечал. Хорошо, самолётов нет, это же чартерные рейсы, у нас какой-то ближайший только 16-го, что ли, отходил.

Мы договорились, чтобы она приходила в зал, но, не дай бог, на лёд не выходила. Хорошо, она не будет выходить на лёд. Так они там поставили охрану через каждые пять метров, которая сопровождала, проверяла, чтобы спортсмен, видимо, не перепрыгнул через бортик, не вышел на лёд, я не знаю. В этот момент я уже видела, что Камила даже в зале уже не такая, что ли, звонкая. Этот стресс и отсутствие уже какой-либо мотивации… » — рассказала Тутберидзе.

Страшно представить, что тогда творилось в душе Камилы и как она всё это переживала. По словам Этери, прежней она уже не будет:

«Это её вообще очень изменило, потому что это был такой искренний ребёнок. Думаю, у неё больше веры ни к кому нет».

За что борются стороны дела в CAS и когда ждать вердикт

Все эти полтора года с момента положительной допинг-пробы Камила живет в неведении насчет собственной карьеры. Фигуристка продолжает выступать, при этом не понимая, обнулят все её результаты или нет. Но вот скоро должна решиться её судьба — 9-10 ноября пройдут финальные слушания. Напомним, за что борются стороны этого дела в CAS:

Валиева настаивает на непреднамеренном нарушении антидопинговых правил, просит вернуть золото чемпионата России — 2022 и не аннулировать результаты.

РУСАДА требует признания Валиевой виновной, но при этом вину (или халатность) считает незначительной. Предусмотренная санкция в таком случае — выговор.

ISU просит наказать фигуристку дисквалификацией сроком от двух до четырех лет, начиная с 25 декабря 2021 года, с аннулированием результатов.

ВАДА требует наказать фигуристки дисквалификацией сроком на четыре года с 21 декабря 2021 года с аннулированием результатов.

Ждать быстрого вынесения вердикта не стоит. По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, это может занять до года:

«После суда мы точно не узнаем решение, CAS всегда берёт какое-то время на обдумывание. Тут будет зависеть от согласия сторон. Если достигнут согласия, что сначала будет объявлена резолютивная часть, то есть решение без обоснования причин, то оно будет объявлено чуть раньше — это может занять от двух недель до двух месяцев. Однако если стороны не договорятся и захотят получить сразу полное решение с мотивировочной частью, то есть с обоснованием санкций, то это может занять до года, так что всё может затянуться. Но я думаю, что арбитры примут во внимание то, что это решение ждут с нетерпением очень многие спортсмены».

Учитывая это, ничто не будет препятствовать выступлению Валиевой на этапе Гран-при в Казани, который стартует на следующий день после суда.

Делать же какие-то прогнозы насчёт вердикта CAS практически невозможно. Дело крайне непростое, потому и такое длительное. Напомним, слушания, которые должны были завершиться в сентябре, были продлены до ноября из-за просьбы группы арбитров подготовить дополнительные документы. Ожидать можно практически любого исхода. Анна Анцелиович считает, что шансы на положительный для фигуристки вердикт хорошие.

«Какие-то прогнозы мне давать тяжело, потому что я не видела позиций ни одной из сторон — это всë-таки закрытое разбирательство. Из того, что просят стороны — тут разброс огромный: от четырёх лет, которые просит ВАДА, и до отсутствия вины или халатности, как этого просит сама спортсменка. Вариантов очень много. Я думаю, судя по всему, будет то, что просит РУСАДА: применение части по незначительной вине или халатности и в частности по защищенному лицу и, соответственно, снижение санкций на этом основании».