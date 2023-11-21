«Делают более дерзкую девочку, нежели в реальной жизни». Интервью с визажистом Загитовой

Хотя Алина Загитова не участвует непосредственно в самих соревнованиях на Гран-при России, она приезжает на каждый этап и снимает классные влоги с места событий. К съёмкам олимпийская чемпионка готовится тщательно: продумывает не только то, о чём будет говорить с фигуристами, но и образы, в которых появится перед камерой.

Так, на Гран-при в Красноярске она произвела настоящий фурор! За три дня работы предстала в трёх модных луках с нотками дерзости. Для каждого наряда подбирались особые макияж и причёски. Без них такого вау-эффекта определённо не получилось бы.

Всё это время Алину собирала в Красноярске местный талантливый визажист Алёна Фефелова. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» специалист рассказала, как проходила работа с выдающейся одиночницей и почему считает этот опыт подарком судьбы.

«Ответили, что Алине Загитовой. Я, конечно, была шокирована!»

— Алёна, расскажите, как так получилось, что вы стали визажистом Алины Загитовой на Гран-при в Красноярске? Она сама с вами связалась или вас нашёл её агент?

— Со мной связалась не сама Алина Загитова напрямую, а человек из её команды. Потом выяснилось, что визажиста для неё искали через соцсети. Ввели хештег «макияж Красноярск» и устроили отбор из понравившихся кандидатов. Сначала выбирал член команды Алины, а затем отправил ей на согласование. Таким образом, окончательное решение, кто будет её визажистом, Алина принимала сама.

— Сразу согласились или были сомнения?

— Позвонили мне достаточно поздно, так как разница у Красноярска с Москвой четыре часа. Вся команда Алины находилась в столице, поэтому, когда со мной связались, у нас фактически уже наступила ночь. Связь была не очень хорошая, и я не расслышала, кому нужно сделать образ. Позже мне написали в «Телеграме», и я переспросила. Ответили, что Алине Загитовой. Я, конечно, была шокирована! Тем более это мой первый настолько известный клиент. До последнего сомневалась. У написавшего мне человека из её команды оказалась самая обычная фотография на заставке. Подумала: может, это вообще какая-то шутка? Мне назначат встречу, я приеду, а там никого не будет?

Но нет, всё оказалась правдой! На самом деле я ещё пару дней не верила, что это со мной происходит. Однако безумно обрадовалась и, естественно, сразу согласилась! Пришлось даже немного изменить график во второй день работы с Алиной, потому что мы не укладывались по таймингу. Мне нужно было приехать к определённому времени в «Кристалл Арену», а перед этим у меня стояла запись нескольких клиентов. Слава богу, они у меня очень понимающие и вошли в моё положение. Мы буквально на час подвинули запись. Начали с каждым на час раньше, и получилось удобно как для них, так и для меня. К Алине я приехала вовремя.

«На ролики с прокатами Алины я всегда залипала»

— Насколько фигурное катание вам близко: следите за ним, смотрите соревнования?

— За фигурным катанием я не слежу так пристально, как это делают, допустим, его фанаты или те, кто сами катаются. Но в целом я очень люблю этот вид спорта и хотела бы, наверное, им заниматься в детстве, просто судьба сложилась иначе.

Специально соревнования не смотрю, даже ту же Олимпиаду. Но если мне попадаются ролики выступлений фигуристов, то с удовольствием их включаю. Именно благодаря им я знаю, кто такая Алина Загитова. Когда я смотрю эти видео, то поражаюсь, какой выдающийся спортсмен есть в нашей стране. И выдающийся актёр в том числе. На ролики с прокатами Алины я всегда залипала, поэтому, собственно, и не могла поверить в то, что мне выпал шанс с ней поработать.

— Как-то предварительно готовились к работе до встречи с Алиной? Знали заранее, для какой одежды нужно придумать ей образы?

— Что касается подготовки к встрече с Алиной, то конкретно сами образы я не разрабатывала. Они уже были известны, их составлял её стилист. Он подобрал под одежду причёски и макияж, и мне прислали готовые референсы. Однако я могла немного отходить от них с учётом анатомии Алины, её волос и т.д. Где-то слегка скорректировала причёску, сделав более подходящей именно для неё. Изменения согласовывались также с её стилистом.

Первая наша встреча с Алиной состоялась в пятницу, 27 октября. Для образа в этот день нужны были ленты, которых у меня не было. Так что я встала рано утром, чтобы успеть подготовиться: съездила в магазин, всё пересмотрела, нашла нужные ленты и на всякий случай взяла дополнительные аксессуары, заколки и зажимы. Думала, возможно, стоит добавить их в первый образ, но потом поняла, что они будут лишними. Тем не менее эти заколки как раз пригодились для следующего образа. Там они действительно были нужны.

В основном подготовка состояла в том, чтобы собрать кейс к нужному макияжу и докупить какие-то недостающие материалы вроде украшений или приспособлений для причёски.

— Какие-нибудь советы, возможно, давали ей?

— Никаких советов Алине не давала, так как строго отталкивалась от разработанных для неё образов. Некоторые корректировки с профессиональной точки зрения, как я уже говорила, вносила после общения с её стилистом.

«Она очень милая, очень нежная и очень хорошая»

— Алина упоминала об особых пожеланиях, какой результат она хочет получить, какое произвести впечатление?

— Как таковых пожеланий у неё не было, потому что опять же образы придумали заранее. Времени на работу было мало, и его точно не хватило бы на обсуждение каких-то предложений, да и необходимость в этом отсутствовала. Всё уже максимально проработали.

Единственный момент касался того, какое впечатление предполагалось произвести. Максимально ясно это стало, когда я собирала Алину во второй день. Мы к тому времени разговорились, и я пришла к выводу, что из неё делают более дерзкую девочку, нежели она является в реальной жизни. Она очень милая, очень нежная и очень хорошая, а ей придают больше бунтарства, статусности. И это круто! Когда вникаешь в эти образы, знаешь, какой будет первый, какой второй, какой третий, ты прослеживаешь эту линию и понимаешь, какое настроение задумал стилист.

Это, наверное, единственное, на что мы опирались, чтобы сохранить избранный стиль. Единственное, чего придерживались, если отходили немного от задуманных референсов.

— Были какие-то требования к косметике? Из личных средств Алины что-то использовали?

— Никаких требований к косметике Алина не выставляла. Главное было сделать всё быстро и красиво. Из её личных средств, конечно, ничего не брали. Всё использовали исключительно моё. Кое-что я заблаговременно подготовила, так как ей всё-таки нужны были определённые продукты. Я рассказывала об украшениях для причёсок, а в макияже, например, в последний день клеила Алине специальные стразы.

Единственный случай, когда использовалась косметика Алины, это когда она сама собиралась на показательные выступления. Она каталась на открытии Гран-при, а я приехала уже к окончанию её проката, чтобы сделать новый образ для интервью с фигуристами.

— На причёски много уходило времени? Алина не возражала против косичек и двух высоких хвостиков — кажется, для неё они были в новинку?

— Времени уходило не много. Думаю, больше всего его потребовалось на последнюю причёску — заняла примерно 30 минут. Это самое долгое, что у нас было. Остальные делали достаточно быстро. В принципе, если учесть, сколько времени уходило на макияж и причёску, то больше уходило на мейк.

Против косичек и хвостиков Алина вряд ли возражала, потому что был референс, и ей вполне всё понравилось. Более того, мы даже вместе с ней решали в первый день, какие оставить кончики у наших косичек: обрезать ленту или позволить ей игриво болтаться. Может быть, для неё эти причёски и были в новинку, но она точно не была против поэкспериментировать.

«Когда начала работать, чувствовала, как трясутся руки»

— Как в целом вам было сотрудничать с Алиной?

— Работать с Алиной было очень приятно и, безусловно, волнительно. Очень волнительно. Особенно в первый день. Когда я к ней ехала, то уже переживала. А когда начала работать, чувствовала, как трясутся руки. А мне ведь стрелки ещё рисовать! Говорила себе: «Алёна, соберись. Для тебя это просто клиент. Это такая же ответственная ситуация, как и с обычными клиентами. Не должно быть такого, что с кем-то ответственности больше. Со всеми она одинаковая. Почему же тебя трясёт?» Реально было очень волнительно!

В первый день мы почти не разговаривали. Я задала Алине пару вопросов про наш город, спросила, успела ли она его посмотреть. А на второй мы уже общались в суперлайтовом режиме! Поговорили на неформальные темы, немножко посмеялись, перешли автоматически «на ты». Стало очень легко.

— Что было самым сложным в вашей работе?

— Самым сложным в процессе работы было то, что не хватало достаточно времени. Во второй день вообще было лишь 40 минут, чтобы смыть очень яркий макияж после выступления, разобрать залаченнную и загеленную причёску, собрать новую и сделать другой мейк. Поэтому основной трудностью оказался временной лимит.

На третий день таких ограничений не было, и мы выбрали комфортный для нас тайминг. Успели собраться быстрее, чем планировали, сфотографировались, поболтали. Алину тогда на арене также ждали фанаты, и она вышла к ним, чтобы дать автографы и сделать фото. Так что последний день вышел суперлёгкий в плане тайминга, а иных сложностей не было.

Алина Загитова и Алёна Фефелова Фото: из личного архива Алёны Фефеловой

— Это первый раз, когда вы работали с фигуристкой — неважно, известной или нет?

— С фигуристкой я действительно работала впервые, но до этого готовила к выступлениям девочек-танцоров и девушек для участия в конкурсе фитнес-бикини. Макияж для фитнес-бикини куда более сложный. К тому же Алину мы всё-таки собирали не для проката, а для записи интервью. Сценического мейка не требовалось. Но даже если бы речь шла о подготовке Алины к выходу на лёд, я бы справилась, так как имею опыт сценического макияжа.

— А с кем-то из других известных личностей сотрудничали?

— Если говорить об известных личностях в масштабе всей России, то нет. Алина стала моей первой такой знаменитой клиенткой, поэтому я и переживала сильно. Но я знакома с известными танцорами и медийными людьми нашего города и, разумеется, неоднократно с ними сотрудничала. Мы общаемся на постоянной основе, и работа проходит как с хорошими знакомыми.

Был ещё случай, когда я ездила на шоу Гоар Аветисян (бьюти-блогер, телеведущая. — Прим. «Чемпионата»), она тоже знаменита на всю Россию и за её пределами. Однако её я не красила! (смеётся). Она была организатором и ведущей шоу. Конечно, мы с ней контактировали, но быть именно визажистом для человека с такой славой, как у Алины, мне довелось впервые.

«Всё сложилось так, как и должно было: с кем хотела работать, с тем и поработала»

— Обычно фигуристки для соревнований и ледовых шоу делают макияж самостоятельно, как и причёски. Какие бы вы дали им советы, лайфхаки, чтобы этот процесс не отнимал много времени, но и получалось красиво?

— Если давать какой-то совет, то я могу разболтаться на 10 минут! Но вкратце — я фанат качественно сделанной кожи: тон, коррекция. Со сцены, коей в данном случае является ледовая арена, это тоже всё считывается. Поэтому я бы уделила внимание более детальной проработке кожи и наработала скорость.

Например, можно сэкономить время, делая всё одним инструментом — спонжем. Нанести тон, кремовую коррекцию — скульптор и кремовые румяна. Важно — не переборщить с румянами, чтобы издалека не создавалось эффекта замёрзшего лица или чересчур красных щёк. Кроме того, стоит обязательно иметь в своей косметичке хорошую качественную пудру, которая наглухо матирует и высветляет. Таким образом можно сэкономить время и не использовать скульптор, а просто высветлить пудрой необходимые зоны, чтобы получилось более объёмное, оформленное лицо.

Другой лайфхак, который наверняка знают все фигуристки — это использование густых, пушистых ленточных ресниц. А предпочтение лучше отдать несложному макияжу ярких цветов с акцентом одновременно и на глаза, и на губы. Если хочется, чтобы на глазах был не просто один оттенок, то можно накрасить их одним цветом и приобрести так называемые спарклы — тени, которые сияют, на более мягкой основе. Их можно быстро нанести пальцем. Накрасьте глаза одним цветом, возьмите спаркл и нанесите на подвижное веко — мейк будет выглядеть более профессионально и красиво.

— Можете выделить кого-то из фигуристок, у кого вам нравится макияж на соревнованиях? Например, Алёна Косторная как-то экспериментировала со стразами на лице во время Гран-при.

— Так как я упоминала, что особое внимание уделяю коже, то из фигуристок мне очень импонирует макияж на выступлениях у Камилы Валиевой. У неё красиво проработана кожа, подчёркнуты скулы, красивый тон. Блестит там, где надо. Где не надо — заматировано. Макияж глаз — тоже красивый. Но я больше всего люблю, когда красивая кожа.

По поводу Алёны Косторной: макияж со стразами — очень клёвая идея. Тот случай, когда ты можешь потратить минимум времени на глаза и на лицо и отвлечь внимание стразами. При этом есть уже готовые раскладки страз, которые легко приклеиваются на лицо — это очень быстро. Очень! Буквально минута — и готово. Так что тоже можно использовать как лайфхак.

Алёна Косторная Фото: Francois Mori/AP Photo/ТАСС

— А думали, кого из наших фигуристок хотели бы накрасить? Чей образ в короткой/произвольной программах вдохновляет на это?

— На самом деле я очень рада, что так сошлись звёзды и мне выпало посотрудничать с Алиной. Больше всего в мою душу запало её выступление, когда она каталась в образе бело-чёрного лебедя. В этом платье с пайетками, которые внезапно меняются, и белый лебедь превращается в чёрного. Это было шикарно, невероятно и роскошно! Обожаю это её выступление, как она подаёт этот образ. Всё сложилось так, как и должно было: с кем хотела работать, с тем и поработала.

Вообще, я никогда не задумывалась, кого хотела бы подготовить к выступлениям или каким-то мероприятиям из наших фигуристок. Не думала, что в ближайшем будущем такое случится. А в итоге получила потрясающий подарок судьбы! Фортуна и наработанный опыт помогли.