«Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех». Интервью со Слуцкой

После окончания спортивной карьеры Ирина Слуцкая развивается в совершенно разных направлениях. Великая чемпионка реализовалась на телевидении, создала свои сборы и соревнования по фигурному катанию, а теперь активно внедряется в нишу ледовых шоу. В этом году Ирина запускает масштабный тур с новогодней сказкой «Двенадцать месяцев», в которой и сама примет участие. В интервью «Чемпионату» Слуцкая подробно рассказала, как решилась на этот шаг и что будет представлять из себя её шоу.

Помимо этого, Ирина ответила на несколько вопросов о воспитании чемпионов (она активно содействует развитию детского фигурного катания в России) и порассуждала о происходящем в нашем спорте. Нужно ли считать проблемой быстрый уход лидеров, стало ли в женском катании меньше артистизма и за что цепляться во время отстранения — обо всём этом читайте в нашем интервью.

«У меня нет задачи, чтобы зрители приходили смотреть исключительно на звезду, я хочу, чтобы мои шоу посещали именно как ледовое представление»

— Ирина, вас можно поздравить с премьерой?

— Да, премьера нашего ледового шоу «Двенадцать месяцев» состоялась! Шоу стартовало в ноябре в самом волшебном месте нашей страны — в Великом Устюге на родине Деда Мороза. Мне показалось это очень знаковым. Уютный русский городок, кругом заснеженный лес, новогоднее настроение, того и гляди, выйдет из чащи девочка-сиротка с вязанкой дров и споёт, как наша героиня: «Жду чуда!». Я очень рада, что дети и взрослые принимали нас так тепло и радушно, звучали долгие аплодисменты, это значит, что нам удалось подарить зрителям немного предновогоднего чуда.

— Расскажите о концепции вашего шоу, чем оно выделяется среди других?

— Основа ледовых шоу — это фигурное катание. Коллектив моего шоу состоит из нашей, не побоюсь этого слова, талантливой и перспективной молодёжи, наших российских фигуристов, юных и более опытных, которые прошли разные школы фигурного катания, у каждого из них своя спортивная и творческая карьера, но главное, что все они влюблены в фигурное катание и хотят видеть себя в нашем спорте в разных форматах. Зрители увидят элементы фигурного катания, элементы акробатики, воздушной гимнастики, узнают знакомый с детства сказочный сюжет, где добро, как всегда, победит зло. Но самое главное — это артисты, которые горят своим делом и будут отдаваться ему на 100%, чтобы почувствовать энергетику от зала.

— Где можно будет увидеть шоу?

— Так как шоу мобильное, оно будет кататься по всей стране — у нас только на сегодняшний день запланировано порядка 40 городов, в том числе Суздаль, город, получивший статус новогодней столицы России, а также гастрольный тур по Беларуси — это шоу с перевозным реквизитом, оно достаточно яркое, с авторской музыкой, с интересной постановкой.

— Вы сами выступаете в роли постановщика шоу?

— Постановщик моих шоу Дмитрий Лапшин — основную часть ставит он, а я всегда на подхвате. Мы репетируем, ставим всё вместе, но бóльшая часть на нём.

Ирина Слуцкая Фото: РИА Новости

— В шоу вы больше делаете ставку на ребят, которые неизвестны широкой публике?

— Я не делаю никаких ставок, я просто хочу, чтобы это шоу получилось волшебным, сказочным и интересным для зрителя и понравилось не только взрослым, но и в первую очередь детям. У нас очень интересная музыка, которая просто завораживает, много различных номеров, сольных и массовых сцен, великолепные яркие костюмы.

— Когда такое обилие ледовых шоу, все пытаются привлечь громкими именами. А как продвигаться без звёзд?

— У меня нет задачи, чтобы зрители приходили смотреть исключительно на звезду, я хочу, чтобы мои шоу посещали именно как ледовое представление, интересное и зрелищное, которое будет доступно для всех и для каждого. Моя задача, чтобы зрители увидели искусство и мастерство фигурного катания в исполнении профессиональных квалифицированных артистов. Да, не все из них стали чемпионами, но это не умаляет их достоинства, они все прекрасно катаются и прекрасно работают.

— Будет ли у вас своя роль в шоу?

— У меня большой опыт участия в ледовых шоу, как международных, так и российских. В своём шоу я играю скромную роль Волшебницы-зимы. Это интегрированный нашим сценаристом персонаж, его нет в традиционной сказке, но у нас же своё прочтение. Мне кажется, что персонаж Волшебницы-зимы – это некое объединяющее начало, это олицетворение всего русского, прежде всего русской природы, на первый взгляд суровой, как наша снежная зима, но на самом деле дающей надежду и дорогу весне и всему новому и светлому. Только для зрителей сразу отметим, что я буду принимать участие в шоу не во всех городах, ведь у нас несколько составов, так как есть совпадения по датам во время гастрольных туров по городам.

— Почему вы решили запуститься так масштабно именно сейчас?

— Я занимаюсь продюсированием шоу не первый год и на протяжении последних четырёх лет ставлю различные представления и организую показательные выступления, несомненно, имею большой опыт работы с коллективом. Моё авторское шоу ежегодно проходит в Доброграде — это уникальный проект на льду природного озера с участием известных российских звёзд фигурного катания. Такой большой тур с детской сказкой «Двенадцать месяцев» я запустила впервые. Почему именно сейчас? Всему своё время. Я не хочу искать какие-то знаки, просто именно сейчас настало то время, когда я могу, когда я готова, поэтому и ставлю это шоу. И отправляется оно в тур сразу по двум странам.

— Было ли что-то, что вас вдохновило поставить это шоу?

— Меня вообще фигурное катание вдохновляет — это одна из моих профессий. Я считаю, что на сегодняшний день я состоялась и как фигуристка, и как телеведущая — это то, без чего я не могу жить. Каждый год фигурное катание для меня видоизменяется: то это школа, то сборы, то ледовые шоу, то показательные выступления. Это то, что постоянно живёт со мной. Это моё вдохновение, это то, что я люблю, то, что я делаю, и то, чем я занимаюсь.

«У меня нет задачи, чтобы зрители приходили смотреть исключительно на звезду, я хочу, чтобы мои шоу посещали именно как ледовое представление»

— Хочу подробнее поговорить о воспитании чемпионов, вы этим тоже в какой-то степени занимаетесь.

— На сегодняшний день у меня есть ледовые сборы, индивидуальные тренировки, где я помогаю своим спортсменам, кого-то ставлю с нуля на коньки — у меня очень много малышей, которые делают первые шаги. Мой самый масштабный проект в области поддержки и развития российского детского спорта — это детско-юношеский турнир по фигурному катанию «Кубок Ирины Слуцкой», который я провожу с 2016 года. Соревнования проходят ежегодно как в Москве, так и в регионах России, и собирают по 300-350 юных спортсменов. Я считаю, что состязания — это просто необходимая часть спортивной жизни ребёнка и, если хотите, важнейшая составляющая воспитательного процесса чемпиона. Задача Кубка — прежде всего поощрение, хотя спортивную часть никто не отменял, и юные спортсмены защищают квалификационные разряды. Но многочисленные призы и подарки, эксклюзивный наградной фонд, атмосфера спортивного праздника придают Кубку особый статус и известность.

— Какова ваша роль в этом процессе?

— Кроме организационной, главная роль, конечно, мотивационная. Здесь всё просто. Когда совсем юные спортсмены видят перед собой своего кумира, получают от него заслуженную награду, имеют возможность общения с ним даже в виде рукопожатия, это дорогого стоит, для многих это заряд на годы вперёд, а порой на всю жизнь.

— В последнее время идёт много дискуссий о том, как правильно растить фигуристов. Как вы считаете, жёсткие методы применимы в работе с детьми?

— Я считаю, у каждого тренера своя методика подготовки.

— А как должен вести себя родитель фигуриста? Должен ли он вмешиваться в тренировочный процесс ребёнка или лучше всё доверить тренеру?

— Когда ребенку про ошибки начинают говорить и тренер, и мама, которая зачастую только поверхностно разбирается в фигурном катании, у ребёнка происходит разрыв понятий и в результате мало что получается. Я считаю, что либо родители с тренерами идут в одном направлении и требуют одного и того же, либо родители дистанцируются и полностью доверяют процесс тренерам. Самый оптимальный вариант, как показывает практика, когда тренеры работают с ребёнком на льду, а родители контролируют процесс вне льда.

Если вне тренировок ребёнок позволяет себе много времени проводить на улице, с друзьями, поздно ложиться, неправильно питаться, то, соответственно, всё это сказывается на льду во время тренировок, и страдают все. Страдает тренер, потому что много сил вкладывает, страдает спортсмен, у которого ничего не получается, переживает мама. Родители должны поддерживать своего ребёнка, подводить к тренировкам в хорошем физическом и психологическом состоянии. А тренер должен тренировать. Это большая командная работа.

— Многие говорят, что РПП — это профессиональная болезнь фигуристок. Можно ли хоть как-то её избежать?

— Честно, я с таким не сталкивалась. Я знаю буквально один-два случая, но, опять-таки, надо прежде всего разобраться, почему это происходит? Здесь очень важна роль родителей, которые должны общаться со своими детьми, аккуратно выяснять, почему ребёнок в стрессе, почему он отказывается от еды. Быть худой — это не про не есть. Быть худой — это про правильное сбалансированное питание. Я слежу за своими детьми: что они едят, когда они едят, особенно за дочерью. Она мне говорит: «Мама, я боюсь поправиться». Я ей объясняю: «Бояться не надо, нужно просто правильно сформировать пищевую привычку. Если хочешь сладкое — съешь утром, не наедайся на ночь. Не нужно есть тазиками». И так далее.

Можно нагрузить этой работой тренера, врача, психолога, но не в каждой школе есть такие возможности. В 90% случаев этого нет, поэтому родители в помощь. Они должны рассказывать своим детям, что происходит с организмом в пубертатный период, что происходит при физических нагрузках. Вообще, родители должны быть подкованы во многих вопросах, уметь слушать и слышать своего ребёнка и выстраивать общение так, чтобы он не боялся родителей, не скрывал что-то от них, а разговаривал с ними открыто.

— Вы много раз рассказывали, что работали со спортивным психологом. Расскажите, в каком случае надо прибегать к этой работе?

— Да, действительно, я работала со спортивным психологом, мне очень нравилось. Я считаю, что хорошо, когда это общение идёт с детства. Психолог очень правильно настраивает, ведь многие боятся публики, боятся соревнований — это всё складывается из каких-то мелочей: где-то тренер голос повысил, где-то мама излишне эмоционально отреагировала, и у ребёнка появляется боязнь, вдруг он ошибётся и на него опять накричат. Если есть возможность заниматься со спортивным психологом с раннего детства, то это очень правильно. Психолог ещё никому никогда не принёс вреда, сейчас это вообще стало трендом. Спортивные психологи пользуются различными подходами и методами, чтобы помочь спортсменам достигать своих целей, находиться в гармонии и равновесии, преодолевать страхи, неудачи и временные трудности, подниматься и идти дальше. Особенно важно получать такую психологическую поддержку юным спортсменам. Ребёнку иногда легче выговориться о своих проблемах с психологом, чем с родной мамой.

«Сегодняшние фигуристы очень артистичные, и они взрослые не по годам. И катаются красиво, и прыгают здорово»

— Насколько вы сейчас погружены в то, что происходит в фигурном катании? Следите за турнирами, за новостями?

— Слежу. Но по мере возможности и наличия свободного времени. Я в любом случае в курсе того, что происходит, стараюсь смотреть турниры и чемпионаты, на Олимпиаде-2022 комментировала фигурное катание на телеканале «Россия-1», но у меня нет такого количества времени, чтобы я могла просмотреть все соревнования. В силу того, что мой ребёнок занимается фигурным катанием, а я несколько раз в году организую свои соревнования для юных спортсменов, я всё равно знаю лидеров. Выступления некоторых спортсменов я специально смотрю и анализирую — есть те, кто мне нравится, есть те, к кому я спокойно отношусь. Жаль, конечно, что лидеры очень быстро уходят, всегда хочется подольше наблюдать за их выступлениями.

Ирина Слуцкая Фото: из личного архива Ирины Слуцкой

— Можно ли считать это проблемой?

— Это вопрос, на который нет ответа. С одной стороны, жаль. Знаете, как интересно наблюдать, например, как каталась юная спортсменка, начала выигрывать, потом у неё пошли в жизни какие-то преодоления — у неё появилась интересная история, которую она пишет прямо на наших глазах. Ты вместе с ней переживаешь эти взлёты, падения, ошибки, взросление, становление. Как зритель ты хочешь пройти со своим спортсменом этот путь. И не просто болеть, а сопереживать. А сейчас получается, что спортсменка начинает выигрывать, а потом раз и всё, ушла в шоу. Нет, шоу — это красиво, зрелищно, ярко, но это не то. Невозможно сравнить шоу и спорт — это абсолютно два разных направления.

Однако сейчас другое время, другие темпы, сам спорт задаёт определённую планку — все прыгают четыре оборота. Мы же понимаем, что это абсолютно новая техника. С той техникой, с которой катались 20 лет назад, прыжок в четыре оборота сделать было невозможно. Сейчас новая техника, когда доворачиваются на льду и в воздухе делают те же три с четвертинкой оборота, просто это выглядит как четыре оборота. Вот сейчас так, и мы должны это принять.

Сравнить то, что было 20 лет назад, и сейчас — вообще невозможно. Система судейства абсолютно другая, техника другая, задачи абсолютно другие. Если раньше ценилась дорожка на одной ноге от борта до борта, то сейчас дорожка – это целое произведение искусства и реальный показатель мастерства, так как дорожка может состоять из множества настолько эффектных шагов, поворотов, различных комбинаций, что можно проехать красиво весь каток. Для чего сравнивать то, что было в начале 90-х, с тем, что происходит в 2023 году? Это абсолютно неправильно. В каждое время есть свои герои, в каждое время есть свои звёздочки, которые выстреливают — вот за них мы болеем и переживаем. А зрителям нужно просто дарить яркие программы, интересную насыщенную жизнь в соцсетях — сейчас это тоже важно.

— Вам в целом импонирует то, к чему пришло женское одиночное катание сейчас?

— А к чему оно пришло?

— Мне кажется, что сейчас стали больше цениться прыжки, а артистической составляющей стало гораздо меньше.

— Я не соглашусь. Сегодняшние фигуристы очень артистичные, и они взрослые не по годам. И катаются красиво, и прыгают здорово. Был, наверное, момент, когда основное внимание сосредоточилось на прыжках и прыгать стали больше, но ты даже при прекрасной технике сейчас не выиграешь без второй оценки. И при том, что у каждого фигуриста свой стиль катания и свои приоритеты, всё равно очень многие показывают потрясающую вторую оценку.

Ирина Слуцкая Фото: из личного архива Ирины Слуцкой

— Вы сказали, что следите за выступлениями определённых спортсменов. Можете раскрыть, кто сейчас заставляет вас продолжать смотреть фигурное катание?

— Я не буду пофамильно называть, чтобы это не оказалось некорректно. Но первая шестёрка достаточно интересная, мне нравится за ними следить, они из разных школ. Есть некоторые спортсмены не из Москвы и не из Санкт-Петербурга, которые тоже притягивают моё внимание. Посмотрим, что будет дальше.

— Было ли что-то, что вас поразило за последние годы в фигурном катании?

— Сложный вопрос.

— Многие говорят, что для них большим событием стал четверной аксель Ильи Малинина. Может, у вас тоже было такое, что вы чего-то не ожидали, а оно произошло?

— Илья — сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения. Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, всё равно они лучше всех.

— Хорошо, а в российском фигурном катании было что-то, что вас удивило?

— Фигурное катание постоянно развивается, у нас появляется много хороших спортсменов. Такого, что произвело бы на меня вау-эффект… Наверное, мы просто много ждём от наших спортсменов. Мне нравится, что у нас появилось много молодёжи, которая действительно притягивает взгляд. А так, пять оборотов у нас вроде ещё никто не прыгал…

— А прыгнет, как думаете?

— Не знаю. Смотря как к этому подойти. Мне почему-то кажется, что кто-то когда-то на это тоже пойдёт. С той техникой, с которой сейчас прыгают, я думаю, это возможно.

«Мне ужасно больно наблюдать за теми, кто сейчас находится на самом пике формы, когда готовы выходить и разрывать всех и вся, но не могут, потому что нельзя»

— Еще одна важная тема, которую я хотела бы затронуть — это отстранение. Как вы считаете, получится ли нам продержать фигурное катание на высоком уровне в этот период или будет сложно?

— Будет сложно. Уже сложно. Но очень хорошо, что спорт сейчас поддерживается на государственном уровне. Здорово, что сейчас есть много различных соревнований, потому что выступать в шоу — это одно, а поддерживать соревновательный дух — это совсем другое, его нельзя терять. У нас есть этапы Гран-при, прыжковые турниры, шоу-программы, у детей тоже много соревнований — это всё очень хорошо. То есть в любом случае есть возможность кататься. Вопрос в другом. Через какое-то количество лет не потеряем ли мы ребят?

Кто бы что ни говорил, каждый спортсмен стремится попробовать свои силы на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Мне ужасно больно наблюдать за теми, кто сейчас находится на самом пике формы, когда готовы выходить и разрывать всех и вся, но не могут, потому что нельзя. Это безумно грустно. Очень хочется верить, что рано или поздно это закончится.

— Как можно мотивировать спортсменов оставаться в такой ситуации?

— Верить в то, что рано или поздно мы всё равно вернёмся в большой спорт, что справедливость восторжествует и спорт будет вне политики. Мне в это хочется верить.

— А за что цепляться прямо сейчас?

— За надежду. Просто делать то, что ты умеешь, и всё. Что мы ещё можем? Надо продолжать жить, продолжать соревноваться, продолжать тренироваться и готовиться. Резерв всё равно должен быть. И в стране, и свой внутренний резерв у каждого из нас. Сейчас организована достаточно хорошая поддержка для спортсменов, поэтому пусть работают, пусть катаются. Надо и другие виды спорта развивать. Какие-то виды спорта принимают нас на международной арене, а это уже показатель того, что ещё не все сошли с ума.