Как веб-дизайнер и адвокат могут выступать на льду? Всё об уникальном шоу из Петербурга

Фигурное катание идёт в массы! С каждым годом становится всё больше людей, кто не только восхищается четверными прыжками и вращениями на экране, но и пробует исполнять элементы фигурного катания самостоятельно.

Существует множество турниров для взрослых любителей, с каждым годом растет количество школ и секций для взрослых по всей России. А в Петербурге прямо сейчас создается уникальный проект – шоу для взрослых фигуристов-любителей, которое можно сравнить с «Ледниковым периодом».

В числе участников проекта – тренер по плаванию, лингвист, учитель китайского языка, адвокат, веб-дизайнер и представители других интересных профессий. Всех их объединили искренняя любовь к фигурному катанию и желание танцевать на льду.

«Чемпионат» рассказывает, как из покупки строительной плитки родился этот уникальный шоу-проект для фигуристов-любителей.

Сразу оговоримся: в фигурном катании есть своё деление на «любителей» и «профессионалов», но в этом материале «любителями» мы называем тех, для кого фигурное катание – это хобби, а не спорт высших достижений.

«Посмотрела шоу Авербуха и безумно захотелось сделать что-то такое же». Как появилась идея проекта «Фигурный класс»?

От зарождения идеи до её конечной реализации прошло практически два года. Инициаторами проекта стали Олеся Аранович, заместитель директора петербургского Дома молодежи, и Ольга Чепурова, искусствовед, тренер и судья по фигурному катанию.

Олеся Аранович продюсер проекта «Фигурный класс» «Точкой отсчета в создании нашего проекта можно считать 22 февраля 2022 года, когда муж мне дал деньги на плитку для ремонта, а я вместо этого купила коньки, приобрела абонемент в школу и начала осваивать фигурное катание с нуля. Долгое время у меня ничего не получалось: стояла у бортика, делала шаг и падала, пока другие уже вовсю катались. Спустя некоторое время поняла, что просто кататься неинтересно, нужно сделать конкретный проект. По образованию я режиссёр. Когда смотрела шоу Ильи Авербуха, то безумно хотелось сделать что-то подобное. Росмолодёжь каждый год запускает гранты под разные проекты. И мы с моим тренером Ольгой Чепуровой подали заявку, чтобы запустить первый сезон. Сформулировали идею проекта, посчитали предварительные сметы, собрали письма поддержки и забыли про это. У нас обеих было в работе много других проектов, было не до того. Когда я находилась в Ханты-Мансийске, в мой гостиничный номер забежали коллеги и сообщили, что мы выиграли грант на реализацию шоу».

Согласование деталей тянулось долго, средства на реализацию «Фигурный класс» получил только в сентябре 2023 года. Грант дали небольшой – 900 тысяч рублей. К слову, столько же стоит снять «Юбилейный» на 12 часов для проведения шоу. Организаторам же в эту сумму нужно было уложить аренду льда, оплату тренеров, свет, звук, костюмы, музыку, постановку. Естественно, на все затраты такой маленькой суммы едва ли хватает, поэтому к сотрудничеству старались привлекать Комитет по спорту и Комитет по молодежной политике.

«Мы довольно поздно запустили кастинг шоу, но не было сомнения, что соберем великолепную команду. Участники нашего шоу – это люди, которые искренне увлечены фигурным катанием и готовы пойти на многое, чтобы реализовать свою мечту – выступать на льду. Сначала мы отсмотрели всех заочно, а 15 октября организовали открытый кастинг при участии экспертов из мира фигурного катания, искусства и спортивной индустрии. В результате отобрали 20 потрясающих участников с разным уровнем спортивной подготовки и одинаково сильным стремлением пройти весь путь вместе с нами», – отмечает куратор проекта Ольга Чепурова.

Что из себя будет представлять само шоу?

Ольга Чепурова куратор проекта «Фигурный класс» «Проект состоит из двух частей: тренировочного блока, в рамках которого участники работают вместе с тренерами на льду и в зале, а также обучаются пластике и актерскому мастерству. И, собственно, шоу, для которого мы ставим оригинальные номера, подбираем сценические (не сугубо спортивные!) костюмы, вместе с визажистами и парикмахерами создаем для каждого завершённый образ. Мы отказались от идеи постановки с единым сюжетом, позволив каждому проявить свою индивидуальность в рамках подходящего амплуа. Позволю себе небольшой спойлер и сразу скажу, что мы готовим не только сольные, но и парные и групповые номера. Главная задача участников – продемонстрировать на льду не просто набор элементов, а целостный образ, рассказать историю на льду».

Как попасть в фигурный класс и дойти до выступления на ледовом шоу?

Чтобы попасть в проект, участники должны были пройти обязательный кастинг. На первом этапе — заполнить анкету и направить видео своего выступления на льду. Экспертный совет отобрал 50 претендентов, которые были приглашены во второй тур, который состоялся в середине октября, где фигуристы должны были выступить со своими программами.

Организаторы отбирали участников среди тех, для кого фигурное катание – это в первую очередь хобби, кто пришёл в спорт уже в взрослом возрасте, и тех, кто начинал свой ледовый путь в детстве, но рано ушел из спорта и вернулся на каток спустя много лет.

В проект могли попасть фигуристы-любители от 18 до 35 лет, которые уже владеют как минимум двумя одинарными прыжками, основными шагами и базовыми вращениями. Однако были и те, кто сумел продемонстрировать владение даже некоторыми двойными прыжками и сложными вращениями, что для любительского уровня очень круто.

Тренерский штаб проекта представляют мастер спорта международного класса, чемпионка мира среди юниоров и экс-партнерша Максима Транькова Наталья Шестакова, хореограф-постановщик юниорской сборной Петербурга Маргарита Тертычная, тренер и судья по фигурному катанию Ольга Чепурова, а также хореографы Мария Новинская (которую фигуристы могут знать как одного из лучших спортивных фотографов) и Алёна Закирова. За актерское мастерство в команде отвечает педагог из РГИСИ Виталий Гынгазов.

Фигуристам-любителям удалось поучиться и у мэтров! По ходу подготовки к шоу участники побывали на мастер-классах с наставником олимпийских чемпионов Алексеем Мишиным и хореографом группы Евгения Рукавицына Валентином Молотовым. «Нам было важно, чтобы ребята вдохновились работой с большими профессионалами своего дела и познали своего рода философию фигурного катания», – комментирует куратор проекта Ольга Чепурова.

Проведение ледового шоу – кульминация «Фигурного класса», то, ради чего создавался проект.

Из-за ограниченного бюджета много времени ушло на поиски подходящей ледовой площадки для проведения шоу. «С поиском арены сложно. Любое шоу — это большая подготовка, нужен, например, монтаж света — не просто три фонарика поставить. Сейчас мы не сделаем, как в «Ледниковом периоде», потому что на это уходит очень много денег, но мы постараемся сделать максимально приближено с теми силами, которые у нас есть», – отмечает Олеся Аранович.

Почему проект называется «Фигурный класс»? Казалось бы, наставники в первую очередь заняты постановками фигуристов, а не усложнением технической базы.

Всё дело в том, что организаторы решили добавить в шоу соревновательную составляющую. Участников поделили на два «фигурных» класса – А и Б. Каждый класс готовит блок номеров: сольное выступление, дуэт и трио. В шоу развернётся настоящий фигурно-актёрский батл, исход которого снова будут решать эксперты, а также, возможно, зрители. Пары соперников были специально подобраны, исходя из уровня подготовки участников.

Ученица Александра Смирнова станет Кровавой барыней

Кто они – участники проекта «Фигурный класс»? Люди разных профессий, искренне влюблённые в фигурное катание. У кого-то в детстве уже был спортивный опыт, кто-то стоит на коньках меньше года, но все они невероятно сильно хотели проявить себя.

Одна из участниц проекта Виктория Кузнецова сейчас занимается у двукратного чемпиона Европы Александра Смирнова. Для неё «Фигурный класс» – это заряд эмоций и возможность сбежать от скуки в учёбе, работе и тренировках.

Виктория Кузнецова участница проекта «Фигурный класс» «Лет в пять я увидела по телевизору чьё-то выступление, кажется, это была Ирина Слуцкая. У меня загорелись глаза, я сказала: «Мам, пошли на каток, я тоже так хочу». Меня привели на каток, около года я каталась в группе здоровья, потом мне сказали, что у меня есть спортивное будущее, я каталась класса до девятого, но у меня очень часто случались травмы из-за нагрузок. По итогу пришлось делать операцию на колене. Я решила ненадолго уйти из спорта, занялась учебой, а в 2020 году меня заметил Александр Смирнов и пригласил в свою школу «Мастер». Он рассказал, что можно кататься как любитель, а я даже не знала, что такое существует. Не хотелось бросать дело, которым начала заниматься очень давно и которое полюбила, поэтому очень быстро согласилась и влилась в коллектив».

«Мне нравится заниматься с тренерами, особенно с Александром. Каждое занятие проходит на позитиве. Даже когда мы не в духе, настроение само собой поднимается. Если приходишь на тренировку хмурый, он говорит: улыбайся, ты должна показывать себя, и всё в этом духе. Выходишь с тренировки с улыбкой, потому что с таким человеком очень комфортно заниматься. Как тренер он супер», – отмечает фигуристка.

На шоу Виктория будет перевоплощаться в главную героиню сериала «Кровавая барыня». Идеи для номеров фигуристам подбирали наставники, ориентируясь на характер и предпочтения каждого.

Что касается технической стороны номеров, то она для любительского уровня исполнения будет довольно сильной. К примеру, Виктория владеет всем набором двойных, а в шоу-программу хочет включить двойной аксель.

Виктория Кузнецова, участница проекта «Фигурный класс» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«Может быть, получится вставить в программу аксель в два с половиной оборота. Дупель — единственный сложный элемент, которым я на данный момент стабильно владею. Есть также все двойные прыжки. Тройные прыжки тренирую с Александром, но пока боюсь их вставлять, потому что они нестабильны, не докручены. А в номере хочется красоты», – рассказала Виктория.

Безусловно, у фигуристов-любителей есть и свои ориентиры среди спортсменов сборной России.

Виктория Кузнецова участница проекта «Фигурный класс» «Черпаю вдохновение в прокатах Камилы Валиевой. Смотря некоторые её выступления, хочется повторить, сделать точно так же. В душе появляется чувство: «Я тоже так могу!» Хочется равняться на неё, конечно. На шоу в роли зрителя я была очень давно, ходила на показательные выступления группы Алексея Мишина в честь дня его рождения. Тогда очень понравилась Лиза Туктамышева, она для меня богиня».

Встать на коньки в 2023-м – и превратиться в парницу

Единственный мужчина в проекте – Олег Андреев, инструктор «Гонки героев» и специалист широкого профиля — пробует себя в качестве парника. В дуэте с ним будет выступать Дарья Блохина, которая встала на коньки только в январе 2023 года, но уже успела добиться определённых успехов.

Парным катанием Олег занимается чуть больше полугода, Даша на момент беседы пробовала себя в новом виде второй день – и у ребят уже успешно получались провозы и низкие танцевальные поддержки.

Дарья Блохина участница проекта «Фигурный класс» «Я очень любила смотреть фигурное катание, наблюдала за спортсменами. У нас в семье есть фигуристка, она мастер спорта, мне нравится ходить и болеть за неё. В какой-то момент я узнала о том, что существует любительское катание и что можно прийти и заниматься с нуля, а что самое интересное — проводится много соревнований. Это меня очень увлекло, я купила коньки, пришла на первое занятие и после этого уже не смогла бросить этот спорт».

Олег Андреев участник проекта «Фигурный класс» «Мне с детства нравился этот вид спорта, смотрел по телевизору, за всех болел — в тот момент была золотая пора Плющенко и Ягудина. Я жил в Сибири, школ у нас не было, но была физкультура на льду. Поэтому с детства хорошо катаюсь. Это было мечтой, три года назад увидел рекламу занятий в интернете, ещё и недалеко от работы. Подумал: «Приду на первое занятие, попробуем».

Программу новоиспеченной паре ставила мастер спорта международного класса в парном катании Наталья Шестакова. Образы фигуристам подобрали из фильма «Грязные танцы». Песню The Time of My Life для своих программ нередко берут и профессиональные фигуристы.

С любительской парой Наталья работает впервые, и ребята многое схватывают на лету, так что опыт можно считать успешным: «Раньше ставила только соревновательные программы, шоу-номера — ещё нет. Я думаю, у нас что-то между танцами и парными катанием, фигуристы делают низкие поддержки, провозы. Ребята очень способные, хорошо едут вместе и чувствуют друг друга. С ними легко работать, они включаются в работу моментально».

Дарья Блохина, Олег Андреев и тренер Наталья Шестакова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

С высокими поддержками пара решила не рисковать. «Насчёт высоких нам тренер сказала: «Нет, ребята, давайте доживем до конца проекта», – шутит Олег.

И у Дарьи, и у Олега есть свои кумиры из числа нынешних звёзд нашей фигурки. «Из фигуристок мне очень нравится Аделия Петросян, её программа «Voila» прошлого сезона — это моя любовь! И Камила Валиева нравится с её красивыми выездами, растяжкой, пластичностью», – отметила в беседе Дарья. У Олега тоже есть кумиры и в одиночном, и в парном катании: «Плющенко и Ягудин — в мужском одиночном, а в парном катании болею за Мишину и Галлямова».

Не страшно ли было пробовать себя в паре, если стоишь на коньках не так уверенно, как профи? Страшно, но в тоже время очень хочется получить уникальный опыт, который не получишь нигде. Подготовка у фигуристов более чем серьёзная: режим тренировок почти как у профессионалов.