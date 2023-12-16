Софья триумфально стала чемпионкой России в прошлом сезоне, а теперь её дальнейшая карьера под большим вопросом.

«Хочу оставить след в фигурном катании». Неужели мы не увидим Акатьеву в этом сезоне?

Софье Акатьевой прочили блестящие результаты в этом сезоне и заслуженно называли в числе главных фавориток. Однако 16-летняя воспитанница Этери Тутберидзе успела блеснуть лишь в короткой программе на контрольных прокатах. На соревнованиях она так и не появилась.

Болельщики до последнего верили, что одарённая фигуристка выйдет на старт или хотя бы отправится на чемпионат России — главный турнир для наших спортсменов, в котором год назад она одержала триумфальную победу. Но хрупкая нежная Соня не поедет в Челябинск защищать громкий титул. Более того: крайне сомнительно её участие и во второй половине сезона.

Виной всех бед юной атлетки является коварная травма ноги, с которой она борется ещё с лета. Судьба словно намеренно испытывает Соню на прочность и не позволяет реализовать огромный талант в полной мере.

Очень хотела попасть на юниорский чемпионат мира

Софье Акатьевой удивительным образом не везёт в спортивной карьере. Прежде казалось, её главная проблема — то, что она родилась 7 июля, так как это автоматически отдалило её выход во взрослые и дебют на чемпионате России. Появись она на свет до 1 июля — по старым правилам могла бы поехать на главный национальный старт уже в декабре 2021 года. Но на него Соню не взяли. А из-за повышения возрастного ценза ей нет смысла мечтать об основных международных соревнованиях вплоть до олимпийского сезона-2025/2026. То есть если наших фигуристов наконец-то пустят на чемпионаты Европы и мира в следующем сезоне, то Соня на них не попадёт ни при каких обстоятельствах. Придётся ждать ещё один год, пока не стукнет 18 лет. Очень обидно, но таков регламент.

Софья Акатьева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И всё-таки куда неприятнее то, что Соне не удалось толком проявить себя в юниорский период. Разгромно выиграв свои единственные два этапа Гран-при среди юниоров в 2021 году, она больше нигде за рубежом не засветилась. Финал тогда отменили из-за пандемии коронавируса, а к юниорскому чемпионату мира в марте 2022-го российских фигуристов окрестили персонами нон грата на международной арене. Не пощадили даже детей, а ведь Соня так мечтала сразиться за звание лучше юниорки планеты!

«Рада, что получилось отобраться на юниорский чемпионат мира. Очень надеюсь, что поеду. Очень хотела попасть туда. Постараюсь исправить все свои ошибки. Много работы нужно будет проделать, чтобы показать достойный результат на юниорском мире. Мне интересно там будет выступать, потому что это новый этап в моей жизни», — делилась Акатьева с Федерацией фигурного катания России.

Соне пришлось смириться, что кропотливо изученные ультра-си она вновь вынуждена демонстрировать исключительно на отечественных стартах. Поразительно, что она не потеряла мотивацию и вопреки всему обеспечила себе золото на дебютном чемпионате России — 2023!

Сенсационная победа в конкуренции с Валиевой

Прошлый сезон изначально складывался для Сони не слишком удачно. Досадная травма колена на сборах в Новогорске помешала плодотворной подготовке к соревнованиям, что неминуемо сказалось на её результатах. На Гран-при России она последовательно не справлялась то с короткой, то с произвольной программами. Было странно, что, прыгая и тройной аксель, и четверной тулуп, девушка уступала соперницам с менее сложным контентом. В итоге ни на одном из своих двух этапов Соня не взяла золото. Довольствовалась серебром и бронзой.

Накануне чемпионата России её, конечно, называли среди тех, кто претендует на подиум, но главной фавориткой — едва ли. Слишком уж много она падала на четвёртом этапе Гран-при «Московские звёзды»: три раза подряд в произвольной со всех своих ультра-си. Более вероятным казалось, что вчерашняя юниорка останется без пьедестала. Не выдержит давления и снова нивелирует ошибками убойный прыжковый набор.

Но она, напротив, совершила сенсацию: вырвала титул лучшей фигуристки страны у космической Камилы Валиевой. Соня кристально чисто откатала короткую с воздушным тройным акселем и уверенно захватила лидерство с первого дня. В произвольной на тех же трёх с половиной она на миг дрогнула и допустила падение, но всё остальное выкатала великолепно, включая два четверных тулупа. Камила приземлила два аналогичных квада, но отставание после короткой из-за «бабочки» на тройном акселе решило судьбу золота. Оно по праву досталось Соне, как и титул чемпионки России.

Победу спортсменка приняла довольно скромно, хотя радостных эмоций не скрывала.

«Первая реакция — счастье и радость, потому что для меня огромная честь быть победителем такого турнира», — делилась Акатьева в эфире «Доброго утра» на Первом канале.

Многие ждали, что дальше карьера Сони пойдёт только в гору, но фортуна опять от неё отвернулась.

Софья Акатьева с золотой медалью чемпионата России Фото: РИА Новости

Травма грозит перечеркнуть Соне целый сезон

Последний турнир в прошлом сезоне — финал Гран-при России — ознаменовался для Сони неожиданным поражением. Она заняла лишь четвёртое место, рискнув в произвольной усложнить контент до четырёх ультра-си.

Стратегия себя не оправдала, но, по крайней мере, фигуристка недвусмысленно намекнула, что намерена следовать по пути прогресса и ей есть куда расти. Было очевидно: Соне нужно просто время, чтобы стабилизировать набор из двух тройных акселей и двух четверных тулупов. Задача на новый сезон, и она способна с ней справиться.

Однако летнюю подготовку подопечной Тутберидзе уже по традиции приостановила травма. Правда, на порядок серьёзнее, чем в прошлом году. У Сони обнаружили стрессовый перелом стопы, и она больше месяца не каталась. Вернулась к тренировкам в самом конце июля, но сохраняла позитивный настрой. Да и как иначе, ведь титулом чемпионки России её цели не ограничены.

«Мечтаю добиваться хороших успехов в фигурном катании. Мои мечты сейчас связаны с ним.

Хочу тренироваться и выступать на высоком уровне. Добиваться всевозможных высот. Выступать на крупных соревнованиях, в том числе на международном арене. Хочу оставить свой след в фигурном катании, сделать что‑то первой в истории, поставить рекорд», — рассказывала Акатьева на Forbes Forum.

К контрольным прокатам Соня действительно успела частично подготовиться и презентовала в «Мегаспорте» новую короткую программу под вальс «Маскарад» Хачатуряна. Выступала она без тройного акселя, но и без него была невероятно хороша и покорила публику не только грациозным катанием, но и восхитительным платьем. А вот произвольную не показала, так как над ней ещё нужно было работать.

Софья Акатьева на контрольных прокатах в сезоне-2023/2024 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Болельщики отнеслись с пониманием и терпеливо ждали Соню на соревнованиях. Эксперты рассуждали, что ей по силам соперничать с Валиевой. Но противостояние двух талантливейших одиночниц так и не состоялось. Соню постоянно заявляли, а потом снимали с этапов Гран-при.

Как выяснилось, нога после стрессового перелома по-прежнему её беспокоит. Вероятно, произошёл рецидив, поэтому, как сообщил источник «Матч ТВ», врачи запретили нагружать Соне ногу в течение трёх месяцев. Естественно, в такой ситуации ни о каком участии в чемпионате России не может быть и речи. Спортсменка его пропускает, и маловероятно, что появится на стартах во второй половине сезона. Разве что выступит на турнире шоу-программ, но к спорту данное мероприятие имеет весьма отдалённое отношение.

Остаётся надеяться, что Соня выстоит в этом испытании судьбы и вернётся в строй сильнее, чем прежде. И обязательно поедет на международные соревнования и оставит нестираемый след в фигурном катании.