На Гран-при 25 фигуристов успешно исполнили четверные! Статистика перед чемпионатом России

На чемпионат России по фигурному катанию очень сложно делать прогнозы. В особенности в мужском одиночном – конкуренция в этом виде достигла какого-то запредельного уровня!

У девушек сейчас непростая ситуация с ультра-си (чистые попытки тройного акселя и четверного прыжка), а вот в мужском одиночном – расцвет. И во многом от того, насколько чисто парни исполнят свои квады, и будет зависеть итоговый результат.

В этом материале собрана основная статистика прыжков российских фигуристов в серии Гран-при. Почему именно такой выбор? У кого-то из фигуристов были только этапы, кто-то выступал и на более мелких стартах, а у Петра Гуменника и вовсе был выезд в Минск на соревнования в клубном формате – подсчитать абсолютно все старты было бы возможно, но на это ушло бы огромное количество времени и к турниру мужчин мы бы точно не успели.

А наши фигуристы вообще прыгают?

Прыгают, да ещё как! В серии Гран-при России 25 фигуристов-одиночников успешно исполняли четверные прыжки (хотя бы один квад, исполненный с положительным GOE) – это нереально крутая цифра.

Пятеро фигуристов прыгали в программах по три разных вида квадов: Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов и Евгений Семененко справлялись с риттбергером, сальховом и тулупом, Марк Кондратюк – с двумя младшими квадами и лутцем, Андрей Анисимов чисто выезжал тулуп, сальхов и флип. Грустно, что с таким разнообразным набором Анисимову не удалось отобраться на чемпионат России.

Ещё у троих одиночников были попытки собрать три вида, но успешно получалось исполнить только два: у Петра Гуменника было не всё в порядке с лутцем, у Григория Федорова и Ивана Попова – с флипом.

Самые высоко оценённые четверные прыжки серии Гран-при России Фото: «Чемпионат»

Кто выполнил самый качественный четверной прыжок в серии Гран-при России?

В серии Гран-при мы смогли наблюдать пять из шести четверных (четверной аксель в России, увы, пока не делает никто).

Самый высоко оценённый судьями четверной лутц исполнил Владислав Дикиджи в короткой программе на этапе в Москве. У него было ещё три успешных попытки лутца, но оценивали их немного хуже – на 3,45 балла. Чистый ровный выезд, высота, пролёт, крутка, ровная ось – всё сошлось в одном прыжке, а вдвойне классно, что элемент от старта к старту Влад делает стабильно хорошо.

С четверным флипом у российских одиночников туго: только Андрей Анисимов сумел выполнить чистый выезд (Омск, короткая программа), но из-за неясного ребра получил очень низкую надбавку за элемент (0,22).

Четверной риттбергер почти на 15 баллов (GOE +4,20) исполнил Евгений Семененко на этапе Гран-при России в Уфе. Со стороны кажется, что прыжок выглядит очень легко – он поднят на отличную высоту, что позволяет докручивать элемент и выполнять мягкий длинный выезд. Семененко только в этом сезоне вновь начал активно вставлять риттбергер в произвольную, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов делают это дольше, но в этой серии Гран-при с точки зрения качества исполнения конкретного прыжка пальма первенства именно у Жени.

Наибольшую надбавку за четверной сальхов в серии получил Андрей Мозалёв. Фигурист исполнил элемент на +3,10 от арбитров. Жаль, что этот прыжок в арсенале Мозалёва нельзя назвать стабильным, но, когда Андрей его собирает, судьи оценивают этот квад по достоинству. Однако был в серии такой фигурист, который получил за четверной сальхов больше баллов по сумме – проиграл в надбавке за качество, но выиграл за счёт исполнения прыжка во второй половине программы. Четверной сальхов Романа Савосина на Гран-при в Уфе принёс ему 13,58 балла.

Самый крутой четверной тулуп серии Гран-при России – у ученика Артура Гачинского Семёна Соловьёва. В произвольной программе на этапе в Москве судьи оценили квад Соловьёва на +3,80. Но и сам четверной получился как по учебнику, так что вопросов к такой высокой надбавке нет.

Если сравнить все квады с лучшими надбавками, вперёд вырывается Евгений Семененко – его четверной риттбергер оценили выше всех, надбавка за этот элемент выше, чем у Владислава Дикиджи за лутц. Но за счёт базы самый дорогой сольный элемент всё равно у Дикиджи: один прыжок принёс ему больше 15 баллов.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Какой прыжок самый популярный у наших фигуристов?

Среди «старших» квадов наибольшей популярностью пользуется лутц: сразу восемь спортсменов заходили на этот прыжок во время этапов. Исполнить элемент на плюс получилось только у четверых (Дикиджи, Самарин, Кондратюк, Фёдоров).

Наиболее успешный старший квад – это риттбергер. Пятеро фигуристов исполняли этот прыжок на плюс: Евгений Семененко, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Фёдор Зонов и Пётр Гуменник. По надбавке Пётр находится лишь на пятом месте из-за того, что на риттбергере у него часто случаются недокруты – а q (недокрут в четверть оборота) ограничивает GOE.

Какие прыжки фигуристы успешно исполняли в серии Гран-при России Фото: «Чемпионат»

Самый популярный четверной, что логично – это тулуп. 16 фигуристов успешно справлялись с этим квадом в сольном формате и ещё трое – только в каскаде. На втором месте по популярности – сальхов. 12 разных фигуристов успешно исполняли этот прыжок, ещё трое успешно справлялись с каскадами, но неудачно прыгали сольно.

Кому четверные могут принести победу на чемпионате России?

А вот на этот вопрос дать чёткий ответ невозможно. В списке участников есть и фигурист, который прошёл два этапа без единого падения и с хорошим техническим набором (Дикиджи). Есть стабильный фигурист с хорошей презентацией, но набором только из младших четверных прыжков (Савосин).

Есть фигурист, который набрал за один этап с пятью квадами на две программы 300 баллов – это Пётр Гуменник, но его слабое место – недокруты, и на них спортсмен недобирает драгоценные баллы. Есть фигурист, который может исполнять по два четверных во второй половине произвольной – это Марк Кондратюк, но при этом на этапах то и дело случались ошибки на выездах.

Есть фигурист, собравший четыре четверных в одном прокате – это Евгений Семененко, но при этом в том же прокате были потери на непрыжковых и на тройных акселях, что помешало поставить личный рекорд. Есть, в конце концов, нестабильные фигуристы, которые могут исполнить лучший четверной всего чемпионата, если подойдут в хорошей форме – и тогда смогут навязать борьбу за медали.

Лишь одно можно сказать о турнире мужчин в Челябинске со стопроцентной точностью – ожидается невероятное по своему накалу зрелище.