Наша звёздная фигуристка стала мамой. Саша до последнего скрывала от фанатов беременность

Благодаря красотке Александре Степановой многие болельщики влюбились в танцы на льду. Наблюдать за магией, которую творит эта изумительная девушка вместе с партнёром Иваном Букиным на стартах и шоу, всегда было сплошным наслаждением.

После Олимпиады в Пекине двукратные чемпионы России намеревались продолжить карьеру и реализовать свой потенциал до конца. Однако в новый сезон фигуристы так и не вышли. Катание Вани украсило «Ледниковый период», а Саша сосредоточилась на здоровье: якобы залечивала старую травму спины.

Спина её действительно могла начать беспокоить, но по довольно приятной причине. Все эти месяцы она носила под сердцем маленькое чудо. А благополучно став мамой, наконец-то решилась открыть эту радость поклонникам.

«Всегда хотелось личную жизнь оставить при себе»

Прошлым летом Александра Степанова и Иван Букин целый месяц выступали в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». В жарком Сочи они почти каждый день воплощали перед зрителями нежные лавстори, погружая в сказку страсти и чувственности. Но 22 июля настоящую сказку устроили специально для Саши.

Ничего не подозревавшая девушка как обычно отработала с партнёром выступление и вместе с остальными участниками готовилась совершить круг почёта в финале. Но привычный расклад нарушили необычная речь Авербуха о любви и появление на льду незнакомца с роскошными белыми розами. Кто этот парень, Саша узнала сразу. И сразу заплакала от счастья, потому что всё поняла. Её таинственный молодой человек пришёл просить руки и сердца.

Трогательная сцена вызвала восторг публики, а сама героиня вечера несколько дней после этого пребывала в сладостном шоке.

«Как удалось сохранить тайну, что у меня есть молодой человек? Я не скрывала, но и не афишировала. Просто не было тяги распространять эту информацию. Всегда как-то хотелось личную жизнь оставить при себе, потому что это, наверное, единственное, что можно не афишировать и не выкладывать на публику в тех же соцсетях. Да, предложение получилось на публике, однако об этом ни в коем случае не жалею — это мой самый счастливый момент.

Я представляла раньше, как это может быть, но не думала, что всё случится именно так — в этом и была главная неожиданность. А потом я много плакала — в тот самый момент, вечером, и после этого долго отходила. Потому что было невероятно красиво», — рассказывала Александра Степанова Sport24.

Женихом фигуристки оказался Влад Малинов — племянник Светланы Соколовской, у которой тренируются Марк Кондратюк и Александра Трусова. Фигурным катанием Влад не занимается, да и с другим спортом не связан. Главное, что любимая с ним очень счастлива!

Болельщики, конечно, предвкушали свадьбу новоиспечённой пары. Всем не терпелось увидеть красавицу-спортсменку в белом платье, но устраивать торжество влюблённые не спешили. Высокая занятость обоих и желание собрать всех близких никак не позволяли выбрать точную дату.

Влад Малинов и Александра Степанова Фото: Соцсети поклонников дуэта Степанова/Букин

Тогда Александра, скорее всего, ещё не подозревала, что в ближайшие месяцы у неё вырастет животик. Как и то, что в шоу Авербуха она каталась уже беременной. Срок был совсем небольшой — примерно два месяца, поэтому ничто не мешало ей выполнять сложнейшие движения и поддержки. Пропускать сезон из-за смены семейного статуса она тоже не планировала. Вместе с Ваней они накатывали новую произвольную программу и готовились удивлять на российских стартах.

«Она лечится, пока пара взяла паузу»

Объявление о пропуске Степановой/Букиным сезона разбило сердечки их многочисленным поклонникам. Терять столь эффектный танцевальный дуэт в России и в мире были совсем не готовы. Впрочем, спортсмены уверяли, что пауза — действительно пауза, и понадобилась, чтобы восстановить здоровье. Сашу давно регулярно мучили проблемы со спиной. Очередное обострение вынудило отказаться от участия в серии Гран-при России.

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», — сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина «РИА Новости».

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Было ли обострение травмы спины на деле теперь не имеет значения. Желание девушки сохранить от посторонних глаз беременность понятно и заслуживает уважения. Пока Саша с женихом готовились стать родителями, Иван Букин катался в «Ледниковом периоде» и заботливо перетягивал внимание СМИ на себя. Он старательно поддерживал избранную легенду и иногда зажигал надежду, что их дуэт может выйти на соревнования в этом сезоне. Например, на чемпионате России.

«Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру. Мы обязательно с Сашей вернемся. Пока не знаю, когда конкретно вернемся, но, думаю, это будет в скором времени. Насчёт чемпионата России мы еще не решили, посмотрим», — делился Иван Букин в ТАСС в ноябре.

К тому времени в среде болельщиков как раз ходили слухи о беременности Степановой, но сомнений было больше. Всё-таки Саша очень ловко скрывала интересное положение и в итоге родила, так ничем себя не скомпрометировав.

Скрывала до последнего

Каким образом все эти месяцы Александра Степанова держала в секрете, что внутри неё растёт малыш? В первую очередь она редко выкладывала фото в соцсети. Назвать это чем-то сверхнеобычным нельзя. Она и раньше особо не освещала, что происходит в её жизни за пределами катка. Исключение — период межсезонья. Тем не менее Саша напоминала, что у неё всё хорошо, выкладывая редкие, но меткие кадры. В основном портретные или из прошлого: найти животик на них нереально.

Однако в конце декабря спортсменка сделала весьма смелый ход. Опубликовала несколько фото с родного катка вместе с Ваней и тренерами Ириной Жук и Александром Свининым. Саша надела коньки и толстовку из олимпийской экипировки, которая полностью замаскировала приличный срок беременности. В комментариях её поздравляли с возвращением на тренировки.

Александра Степанова со своими наставниками Фото: Из личного архива фигуристки

А спустя ещё три месяца Саша и Ваня удивили переходом к Александру Жулину. Дискуссия о причинах такого решения могла бы продолжаться долго. Но последний пост девушки с двумя чёрно-белыми кадрами делает всё остальное неважным. На фото она выходит с любимым из роддома. Драгоценный свёрток — в крепких руках молодого и бесконечно счастливого папы. Саша — вся светится.

По неподтверждённой со стороны фигуристки информации, она родила девочку. В последний день зимы. Так что целый месяц молодая мамочка наслаждалась новой ролью, а поклонники продолжали гадать: беременна она или нет.

Беременна уже точно не была. Её очаровательная малышка вступила в наш мир и вдохновляет Сашу на новые свершения. Заканчивать карьеру она не собирается. Напротив, они с Ваней надеются дойти до второй Олимпиады.

Когда за плечами надёжный семейный тыл, нет ничего невозможного!