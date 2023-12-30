Провокационный образ Загитовой, трек Трусовой и рэп Галлямова. Эксперименты года в фигурке

Фигуристы — очень разносторонние люди. В их жизни есть место не только спорту, но и творчеству, экстриму, саморазвитию. Они не сидят на месте и постоянно пробуют что-то новое. Особенно богат на эксперименты оказался 2023 год. Кто-то изменил внешность, кто-то запел, кто-то устроил заплыв с акулами…
«Чемпионат» собрал главные эксперименты года в фигурном катании — какой же из них самый крутой?
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Ветлугин раскрыл талант пародиста на шоу-турнире
Журналисты благодаря личному общению с Матвеем давно знали о его таланте к пародиям, но для зрителей он раскрылся только на турнире шоу-программ. Ветлугин подготовил оригинальный номер, в котором спародировал Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, позаимствовав даже какие-то мельчайшие фишки их катания. Получилось очень круто и смешно, зрители были в восторге!
Жаль, что профессиональное жюри не оценило номер Матвея, поставив его лишь на 21-е место. Зато именно после этого номера Ветлугин раскрылся для многих как фигурист.
Косторная перешла в парное катание
В начале года Алёна Косторная решила перезапустить карьеру, объявив о переходе в парное катание. Партнёром фигуристки стал Георгий Куница — на тот момент её парень, а теперь уже и муж.
Учитывая ветреность Алёны, не все верили, что фигуристка дойдёт до соревнований, но намерения у них с Гошей оказались серьёзные. Косторная и Куница быстро освоили все парные элементы и уже в сентябре официально дебютировали на контрольных прокатах. Потенциал у ребят бешеный, главное, чтобы они всё не забросили из-за низких мест на старте своей новой карьеры.
Трусова выпустила трек
Мало кто ожидал, что эта фигуристка ударится в пение, но это произошло. Александра Трусова в музыку решила ворваться с ноги — сразу записав собственный трек. Песня «Два крыла» мгновенно стала хитом среди болельщиков фигурного катания, а строчка «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно» наверняка превратилась для многих в девиз 2023 года. Саша планирует и дальше развиваться в музыке: под закат уходящего года она выпустила новый трек «Я не кукла» совместно со своими подругами.
Медведева запустила собственное шоу на YouTube
Евгения Медведева всё глубже погружается в индустрию шоу-бизнеса и блогинга, в этом году у неё появилось своё шоу «БеС комментариев». Концепция проекта состоит в обсуждении комментариев из интернета с приглашённым гостем. Женя выходит за рамки фигурного катания, поэтому приглашает гостей в основном из шоу-бизнеса, хотя одна фигуристка у неё в гостях тоже была — это Александра Трусова.
Быть ведущей полноценного шоу — новый опыт для Медведевой, но она великолепно справляется. Об этом говорят и цифры на её канале: все выпуски, за исключением дебютного, набрали более 100 тысяч просмотров, а интервью с Трусовой близится к миллиону.
Гуменник рискнул поставить программу под Rammstein
В фигурном катании никто не любит рисковать с музыкой: предпочтение в основном отдаётся классике. Поэтому выбор Петра Гуменника в пользу Rammstein — это, определённо, эксперимент. Воплотить метал на льду — невероятно сложная задача, тем более если учитывать, что судьи консервативны. Чтобы их поразить, постановка должна быть выдающаяся.
Но Петя великолепно справился с этим челленджем, хотя препятствий на его пути было немало. Перед контрольными прокатами фигуристу и вовсе запретили кататься под Rammstein, но по ходу сезона Гуменник смог отстоять свою постановку, заменив оригинальную песню Rammstein на кавер российской группы Radio Tapok.
Дикиджи празднует удачные прокаты танцем из TikTok
Владислав Дикиджи — однозначно одно из открытий года в фигурном катании. В этом сезоне спортсмен демонстрирует крышесносные результаты и невероятную стабильность. Для празднования своего триумфа Влад придумал прикольную традицию: после удачного проката произвольной программы он танцует трендовый танец из TikTok прямо на льду. Правда, нужно соблюсти некоторые нюансы, чтобы не схлопотать штраф.
«Судьи сказали, что за это может быть дедакшен, поэтому, если будет чистый прокат, то я постою немного, а уже потом танец, чтобы не зачли это продолжением программы», — рассказывал Дикиджи.
Медведева поучаствовала в шоу «Маска»
Евгения Медведева — интересный персонаж не только в рамках спорта, но и в рамках шоу-бизнеса. Об этом свидетельствует хотя бы её приглашение в телешоу «Маска», в котором знаменитости исполняют песни, скрывшись в необычных костюмах. Женя выбрала для себя образ шаурмы и прошла в нём три тура — затем покинула проект.
«Хочу заметить, что с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица», — признавалась Медведева, намекая, что «Маска» для неё всего лишь весёлый челлендж. Тем не менее совсем с пением Женя после этого не завязала, скоро она появится в новогоднем выпуске телешоу.
Туктамышева поплавала с акулами
Поездка Елизаветы Туктамышевой в Мексику не обошлась без экстрима. Фигуристка исполнила свою необычную мечту поплавать с акулами!
«Сама в шоке, что решилась. До последнего думала, что не прыгну, но это было абсолютно не страшно. Там была самая мирная из всех акул, поэтому я абсолютно не боялась, что может что-то произойти. Эмоций доставило огромное количество», — рассказала Туктамышева.
Галлямов сочиняет рэп
Девочкам можно, а мальчикам — нет? Александр Галлямов тоже мечтает покорять музыкальную индустрию! Фигурист собирается записать рэп-альбом при поддержке одного из лейблов. Говорит, что планы грандиозные!
Пока же музыкальная карьера Саши на стадии прогрева: оба дня на пресс-конференциях чемпионата России фигурист зачитывал журналистам рэп. А ещё предложил Александре Трусовой записать фит!
Галлямов покоряет медиафутбол
Александр Галлямов теперь не только фигурист, но и футболист! В этом году Саше предложили вступить в клуб медиалиги «Чисто Питер», и он согласился. Галлямов играет на позиции нападающего.
«Когда я только пришёл, был немножко не уверен в своих силах. Всё-таки непривычно играть в формате «11 на 11». Но с каждым разом дела шли лучше и лучше. Но важно подчеркнуть — это ни в коем случае не мешает фигурному катанию», — рассказывал Галлямов Sport24.
Валиева осваивает профессию ведущей
Камила Валиева достаточно рано поняла, что нельзя ограничивать свою жизнь одним лишь фигурным катанием. В этом году спортсменка начала осваивать профессию ведущей, причем её дебют состоялся на очень крупном мероприятии — «Новой Песне года». По словам очевидцев, со своей ролью Камила справилась вполне неплохо.
Затем фигуристку пригласили вести юниорский Кубок Первого канала в паре с Максимом Траньковым, и тут уже Валиевой оказалось сложнее справляться с волнением. Камила заговаривалась и много читала с листка, так что простор для роста у нее огромный. При этом многие отмечают, что у Валиевой есть потенциал стать крутой ведущей.
Бойкова снялась в откровенной фотосессии
Волна откровенных фотосессий захлестнула и Александру Бойкову. В начале года фигуристка снялась топлесс в образе белого лебедя. Фотографии получились очень эстетичные и нежные, но оценили такое творчество, конечно же, не все.
Загитова выступила с Zivert
Алина Загитова запела! Фигуристке предложили выступить в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание», и она, конечно же, не смогла отказаться. Алина готовилась к своему певческому дебюту две недели, но в итоге… спела под фонограмму. Выступление Загитовой мало кто оценил положительно, но защитники у фигуристки всё же нашлись. Алина ищет себя, проявляется в разных сферах, так почему бы ей не попробовать выступить на сцене с известной певицей, если есть такая возможность?
Худайбердиева стала блондинкой
У Елизаветы Худайбердиевой было множество перемен в этом году, и, как и у любой женщины, они не могли не отразиться на внешности. Фигуристка решила сменить цвет волос, превратившись из шатенки в блондинку. Восточная внешность и светлые волосы — сочетание очень необычное, поэтому новый образ Лизы вызвал много споров. Но саму фигуристку они мало волновали: Лиза записала видео, на котором показывает средний палец хейтерам, тем самым обозначив, что чужое мнение её не волнует.
Загитова шокировала откровенным образом
Алина Загитова стала отходить от образа скромной девочки, что ярко проявлялось в её стиле. Луки Алины стали более откровенными и дерзкими. Чего стоит только её наряд на премии журнала VOICE, который навёл много шума.
Загитова появилась на красной дорожке в чёрном кружевном платье с корсетом и почти без юбки. Всё до мельчайших деталей придумала она сама. Публика восприняла наряд неоднозначно: кто-то остался в восторге, кто-то же жёстко раскритиковал фигуристку. Но Алина негативные комментарии всерьёз не восприняла.
«Те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту — подобное часто происходит», — заявила Загитова RT.