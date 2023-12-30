Провокационный образ Загитовой, трек Трусовой и рэп Галлямова. Эксперименты года в фигурке

Фигуристы — очень разносторонние люди. В их жизни есть место не только спорту, но и творчеству, экстриму, саморазвитию. Они не сидят на месте и постоянно пробуют что-то новое. Особенно богат на эксперименты оказался 2023 год. Кто-то изменил внешность, кто-то запел, кто-то устроил заплыв с акулами…

«Чемпионат» собрал главные эксперименты года в фигурном катании — какой же из них самый крутой?

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