«Кто-то ещё в 2018-м». Загитова и Медведева устроили замес под Новый год!

Дорогие фанаты фигурного катания, вы думали спокойно встретить 2024-й, позабыв о склоках хотя бы на новогоднюю ночь? Ну уж нет – Алина Загитова и Евгения Медведева решили, что нужно поддать огня и попикироваться! Пусть и заочно.
Волну запустила Женя, придя на интервью к Лине Фёдоровой в подкаст Okko «Что там в миксте?»
«Я слышала о том, что Алина Загитова скоро собирается выпускать своё собственное шоу. Как думаешь, какое бы шоу могла выпускать Алина Загитова?» – обратилась к фигуристке ведущая.
«Что-то про безызбежность, наверное», – Медведева, сама запустившая в 2023 году своё шоу, ответила мемным словом Алины.
Алина немедленно отреагировала в телеграм-канале.
«На дворе 2024 год, а кто-то всё ещё в 2018-м», – написала она, добавив плачущий эмодзи.
Конечно, Загитова никак не упоминала свою непримиримую соперницу по Олимпиаде 2018 года. Но цель пикировки очевидна – так что фан-базам придётся оставить оливье с шампанским и проследовать в комментарии.