«Это не история про бедняжку». Известная фигуристка поборола рак и стала чемпионкой!

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — очень опытная и мастеровитая пара со своим неповторимым стилем. Но, несмотря на всю их уникальность и техничность, до недавнего времени у них был только один крупный титул — победители финала Гран-при. Сегодня же канадский дуэт одержал ещё одну важную победу — они стали чемпионами четырёх континентов.

«Мы очень довольны. Это такая важная веха в нашей карьере! Мы очень гордимся тем, что смогли выиграть соревнование такого уровня на данном этапе нашей карьеры. Мы очень гордимся тем, как мы катались. На этой неделе мы действительно поверили в себя. Мы присутствовали в обеих программах и катались как чемпионы, какими и являемся», — сказал Поль Пуарье после проката.

Трансляция чемпионата четырёх континентов доступна в Okko.

Эта победа действительно очень важна для фигуристов, особенно после того, что они пережили в прошлом сезоне. Год назад Пайпер диагностировали рак яичников, и её здоровье оказалось под угрозой. Но фигуристка не отчаялась и довольно скоро поборола коварную болезнь. Через что же за это время прошла Гиллес? Рассказываем в материале «Чемпионата». И «это не история про бедняжку» — так говорит сама Пайпер.

Гиллес и Пуарье метили на лидерство в танцах на льду, но помешала болезнь

После Олимпиады-2022 расстановка сил в танцах на льду сильно изменилась. Призёры Игр в Пекине перестали соревноваться, а российские фигуристы были отстранены. В такой ситуации Пайпер Гиллес и Поль Пуарье стали одними из главных претендентов на крупнейшие титулы. Канадцы решили воспользоваться шансом и уже с начала сезона начали показывать потрясающие результаты. Два золота на этапах Гран-при, а затем и фантастическая победа в финале в соперничестве с Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом показали, что Гиллес и Пуарье готовы стать мировыми лидерами танцев на льду.

Однако вскоре фигуристы пропали с радаров. Пайпер и Поль снялись с чемпионата Канады, а затем не поехали и на чемпионат четырёх континентов. Причиной пропуска стартов была названа операция по удалению аппендикса у партнёрши, которая прошла вскоре после финала Гран-при. Поводов переживать за фигуристов не было, однако позже выяснилось, что дела у них обстояли гораздо серьёзнее. У Пайпер обнаружили раковую опухоль в левом яичнике.

Впервые фигуристка почувствовала себя плохо в октябре 2022 года во время этапа Гран-при в Канаде. Поначалу недомогание и резкая боль в животе не смутили Гиллес, однако её муж и тренер настояли на визите к врачу. Пайпер неохотно пошла в поликлинику, где её направили на УЗИ и к гинекологу. У фигуристки обнаружили небольшую опухоль на яичнике, но она хотела разобраться с ней позже, после выступления на чемпионате мира. Однако врач настоял на скорой операции, так как опухоль могла оказаться злокачественной.

«Мне надо выезжать в аэропорт, а я сижу в ступоре и пытаюсь понять, как жить с этой информацией. Вдруг это рак? Мне было очень страшно – пять лет назад от рака умерла моя мама, и я не могла об этом не думать», — делилась Пайпер. Пугающие результаты анализов пришли ей прямо перед соревнованиями в Финляндии.

Прежде чем окончательно заняться своим здоровьем, фигуристка вместе с партнёром прошли всю серию Гран-при. Они стали победителями финала чемпионской серии, заработав первый крупный титул в карьере, и это стало одним из счастливейших моментов в жизни Пайпер. Но радость длилась недолго — вскоре фигуристке предстояла операция.

«Помню, что вернулась в отель вечером, села и сказала себе: пора спускаться с небес на землю. На следующей неделе мне удаляют опухоль, поехали», — вспоминала Пайпер.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в финале Гран-при Фото: Fabrizio Carabelli/Getty Images

«Рак яичников, первая стадия. Звучит так себе, согласитесь»

Операция прошла 19 декабря. Гиллес удалили левый яичник и аппендикс, а опухоль отправили на биопсию. Поначалу фигуристка надеялась, что ей не придётся пропускать часть сезона, и всерьёз рассчитывала на участие в чемпионате Канады. Но вскоре поняла, что это невозможно.

«Поначалу мне было тяжело даже сидеть. Уколы, заживление швов. Когда я пришла в себя после наркоза, то сразу поняла, что о чемпионате страны речи быть не может. Но я вышла на лёд довольно скоро», — рассказывала Гиллес.

Результаты биопсии пришли спустя месяц после операции — в день рождения Пайпер. Девушка узнала, что опухоль действительно была злокачественной.

«Рак яичников, первая стадия. Звучит так себе, согласитесь. Да, опухоль удалили, но кто знает, не вернется ли она? Мне повезло, что онкологию поймали на такой ранней стадии: не устаю повторять, что именно ранняя диагностика может спасти жизнь.

В моём случае симптомом были очень болезненные менструации, но я и подумать не могла, что это может быть связано с раком. Обычно женщины не обращают на это особого внимания, «ничего страшного, я потерплю». Но призываю вас сходить к врачу и провериться. Острая менструальная боль — это ненормально, и говорить об этом не стыдно», — рассказала Гиллес.

Бронза чемпионата мира стала победой

Теперь фигуристка вынуждена регулярно сдавать анализы и посещать врача, но её продолжению карьеры в спорте ничего не угрожает. Несмотря на сложное восстановление, Пайпер была намерена выступить на чемпионате мира, хотя её команда и была готова пожертвовать главным стартом сезона.

«Мы очень хорошо понимали необходимость защитить её здоровье, а также свести к минимуму риск осложнений. Это одна из моих лучших подруг, которую я знаю часть своей жизни. Мы также думали о её психическом благополучии», — рассказывал Поль Пуарье.

Но Пайпер всё же успела набрать форму, хоть в Сайтаме ей и пришлось выступать в корсете из тейпов. Канадцы приехали на чемпионат мира в статусе главных фаворитов — всё-таки позади была победа в финале Гран-при. Но в итоге фигуристы взяли только бронзу, что расценивалось как неудача. Однако сами фигуристы светились от счастья.

«Это было одно из самых сложных соревнований в моей жизни. На меня обрушилось внимание прессы, знакомые спрашивали, как я себя чувствую. А я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что не могла сказать им правду.

Нас поздравляли с бронзой, но никто и понятия не имел, что на самом деле для нас значила эта медаль. Да, для меня это золото, потому что после всего того, что я пережила, даже прилететь в Японию и выступить было победой. И да, я правда счастлива», — призналась позже фигуристка.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с бронзой чемпионата мира Фото: Pablo Morano/Getty Images

«Не хочу, чтобы моя история была поводом для жалости»

Рассказать общественности о своём диагнозе Гиллес решилась 8 мая, в День борьбы против рака яичников. Фигуристка считает важным информировать людей о болезни, чтобы бороться с её распространением.

«Я не хочу, чтобы моя история была поводом для жалости, я хочу, чтобы она поддерживала и вдохновляла. Сейчас со мной всё в порядке, я счастлива. И хочу этого для других. Ко мне подходят люди и благодарят за то, что я рассказываю о своей болезни, я слышу замечательные истории о том, как они решились проверить своё здоровье, обнаруживали опухоль достаточно рано и вылечивали её. Это просто невероятно», — делилась Гиллес.

В этом сезоне фигуристка не испытывает проблем со здоровьем и поддерживает полноценный соревновательный ритм. Пайпер и Поль вновь выиграли два этапа Гран-при, но, к сожалению, не смогли защитить прошлогодний титул в финале — стали только третьими. Крупная победа ждала их на другом турнире — чемпионате четырёх континентов. Гиллес и Пуарье выдали замечательные прокаты в Шанхае, оставив всех соперников далеко позади. Но стоит отметить, что их главные конкуренты, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, на турнире не выступали. С американцами Пайпер и Поль вновь столкнутся на чемпионате мира, где у них есть шанс взять реванш и наконец заработать желанный титул.