Валиеву не пустили, а Косторная выбыла из-за травмы. Большие потери на Спартакиаде-2024

А за кого будем болеть на турнире в Магнитогорске?

В отсутствие международных стартов главным турниром сезона в России станет Спартакиада сильнейших, где в том числе будут проводиться и соревнования по фигурному катанию. С 16 по 18 февраля в Магнитогорске лучшие спортсмены страны поборются за медали в каждом из четырёх видов.

К сожалению, для поклонников самого красивого вида спорта уже есть несколько неприятных новостей. Список участников заметно поредел. Камила Валиева, которую изначально очень ждали на этом старте, не сможет выступить в силу условий её дисквалификации. Другая известная фигуристка, решившая покорить парное катание, тоже не приедет: Алёна Косторная с партнёром снялись из-за травмы спортсменки. Она решила не рисковать и сделать операцию на плече, чтобы восстановиться к следующему сезону. По медицинским показаниям отказались от участия и Таисия Собинина с Денисом Ходыкиным.

Ещё один топ под вопросом. Пётр Гуменник заболел двусторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавируса. Однако фигурист не объявлял о своём снятии. По словам тренера, атлет намерен выступить, если его последний тест будет отрицательным.

Таким образом, Спартакиада уже понесла большие потери, но это не означает конец интриги. Другие талантливые фигуристы на месте, и они будут готовы показать красивую борьбу. Рассказываем, к чему готовиться во время приближающегося турнира.

Список участников

Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова, Софья Муравьёва, Алина Горбачёва, Вероника Яметова, Людмила Фурсова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Агаева, Елизавета Куликова, Ксения Гущина, София Захарова.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Роман Савосин, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева/Роман Плешков.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.

Расписание

16 февраля, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 13:00.

Мужчины, короткая программа — 14:45.

Спортивные пары, короткая программа — 16:45.

Призёры чемпионата России — 2024 в парном катании Фото: РИА Новости

17 февраля, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 12:00.

Мужчины, произвольная программа — 14:00.

Женщины, короткая программа — 16:15.

18 февраля, воскресенье

Спортивные пары, произвольная программа — 13:15.

Женщины, произвольная программа — 15:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.