«Хочу выучить больше элементов ультра-си». Знакомимся с сенсацией первенства России!

Первенство России среди юниоров 2024 года оказалось богато на сенсации. Что у мальчиков, что у девочек на третьих местах оказались те, на кого вообще никто не ставил. Хотя успех Лидии Плескачёвой был чуть более предсказуем, нежели прорыв Ивана Рамзенкова. Ученица Светланы Пановой владеет тройным акселем, и в последнее время ей удалось стабилизировать этот элемент. В произвольной программе на первенстве России она чистейше исполнила прыжок ультра-си, справившись при этом и с остальными элементами программы, благодаря чему гарантировала себе медаль.

Правда, сама Лида не ожидала, что может оказаться на пьедестале. Об этом и о многом другом фигуристка рассказала в интервью «Чемпионату».

— Лида, поздравляю тебя с медалью! Ты сказала, что не ожидала зайти на пьедестал на этом турнире. Но почему? У тебя же был тройной аксель, и по сезону ты хорошо шла.

— Здесь было много девочек с четверными прыжками, думала, что если они всё сделают, то будут в тройке. Например, если Алёна Принёва прыгнет свои четверные лутцы. Не особо верила в себя.

— Обычно, когда случается что-то неожиданное и приятное, внутри возникает бум эмоций. Какие у тебя сейчас чувства?

— Я чувствую очень большую радость. Безумно благодарна публике, очень приятна её поддержка. Мне ещё никогда не кричали перед стартом что-то хорошее, я никогда не расписывалась на коньке, а после этого выступления впервые расписалась.

— Этот старт навсегда останется в твоём сердце?

— Да! Это было незабываемо! Я в полном шоке!

Лидия Плескачёва (справа) на пьедестале первенства России Фото: fsrussia.ru

— Что тебе сказали тренеры? Они тоже не ожидали или верили в тебя?

— Думаю, что верили. Они лучше знают, чем я, они видят со стороны.

— Какие у тебя планы после этого старта? Готовишься повысить планку?

— Я хочу выучить больше элементов ультра-си, чтобы у меня был не только тройной аксель. На тренировках мне пока не удаётся четверной тулуп, но, надеюсь, в скором времени у меня это получится. И четверной сальхов планирую выучить. Я его пробовала, но пока что он у меня получается в недокрут.

— Пока что фокусируешься только на этих прыжках? Я слышала, что некоторым спортсменам лутц, например, легче всего выучить.

— Мне он пока что не под силу, потому что у меня была проблема с рёбрами на лутце и флипе. Только год или два назад получилось их стабилизировать.

— Помимо прыжков, у тебя классное катание, ты очень круто выражаешь эмоции во время прокатов. Тебе всегда так круто удавалась артистическая сторона?

— Когда я была маленькая, меня даже хотели отдать в театральный кружок. Думаю, что это во мне было. Но, конечно, я это развиваю. Я учу стихи, стараюсь их рассказывать с эмоциями.

— Какие ещё у тебя увлечения есть?

— Вообще, у меня всё внимание на фигурное катание. Но не стоит забывать про учебу. Я учусь в онлайн-школе, не в обычной, из-за спорта мне пришлось перейти в неё. А так раньше я занималась фортепиано и акробатикой. Даже есть в интернете видео, как я маленькая выступала с программой.

— А как получилось так, что ты оказалась в фигурном катании?

— Мне оно больше нравилось. В один момент мне сказали выбрать: либо я фигуристка, либо акробатка. Я выбрала фигурное катание.

— То есть ты одновременно ходила и на акробатику, и на фигурное катание?

— И на фортепиано.

— Вау, я вижу, ты прям творческий человек!

— Да, стараюсь развивать в себе эту сторону.

— Это очень круто! А есть ли у тебя пример для подражания, для вдохновения в фигурном катании?

— Да, это Аделия Петросян. Мне нравится, как она катается, нравятся её прыжки, её целеустремленность, она очень серьёзная. Я немного на неё похожа, но мне хочется быть не как она, а самой собой. Ещё я равняюсь на мою одногруппницу Ксению Синицыну. Она очень круто катается, мне очень нравится! Её эмоции во время катания отражаются не только в танце, но и на лице.