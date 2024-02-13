«Что-то в голове поменялось после травмы». Интервью с фигуристом-открытием первенства

Прошедшее в Саранске первенство России открыло для публики множество талантливых фигуристов. Среди них — и ученик Кирилла Давыденко Иван Рамзенков, взявший бронзовую медаль турнира. Успех фигуриста не был предсказуем, конкуренция даже в юниорском спорте такая, что на пьедестал претендует сразу несколько человек. Но чаще всего всё решает стабильность.

Иван Рамзенков смог выдать два качественных проката в нужное время в нужном месте, благодаря чему и заслужил бронзу первенства. Но наверняка это только начало успешного пути Вани в фигурном катании. 14-летний спортсмен уже планирует усложнения, задумывается о четверном акселе и вдохновляется лучшими фигуристами России и мира.

Знакомимся с Иваном Рамзенковым в нашем интервью!

— Ваня, поздравляю тебя с медалью первенства России! Всех ли целей получилось добиться на этом турнире?

— Цель была войти в шестерку лучших, чтобы остаться в сборной России, и, конечно, чистые прокаты. Чистые прокаты, к сожалению, не удались, но я до конца боролся.

— Бронза — это успех для тебя или хотелось повыше?

— Конечно, успех. Всё-таки у меня были сильные соперники, у них набор сложнее, так что пока я третий.

— Атмосфера соперничества тебя заряжает или порой демотивирует?

— Больше мотивирует. Надо собираться, катать чисто и не волноваться.

— Бывало, что соперники мотивировали тебя на какие-то свершения? Я знаю, что, когда Илья Малинин прыгнул четверной аксель, очень многие фигуристы сразу захотели повторить его успех.

— Да, я тоже когда узнал, что Илья исполнил четверной аксель на соревнованиях, захотел его выучить.

— В ближайшее время ты что-то планируешь усилить?

— Сейчас у меня цель доучить все четверные — это флип и риттбергер. Лутц я уже исполнял чисто на тренировках, но надо бы его показать и на соревнованиях. Ну и в дальнейшем уже хочется со всеми четверными катать программу.

— В этом сезоне планируешь усложнение контента?

— Конечно, я хочу усложнить контент, катать уже с тремя четверными. Я уже пытался показать такой набор, но, к сожалению, не получилось. Это было в моём родном городе Санкт-Петербурге, на соревнованиях на нашей арене. Но там у меня не получился четверной сальхов. Однако я не расслабился и сделал два четверных тулупа.

— Как думаешь, почему пока не получается три четверных? Не хватает физической подготовки или морально сложно настроиться?

— Честно, не знаю. Но три четверных — это всë-таки набор уже мастеров спорта, таких как Андрей Мозалёв, Женя Семененко, Петя Гуменник. Это контент очень сильный, подготовка к нему идёт сложнее. Конечно, выступать с этим набором тяжелее.

Иван Рамзенков на пьедестале первенства России (справа) Фото: fsrussia.ru

— С Андреем ты тренировался на одном льду, но он недавно покинул вашу группу. На тебе это как-то сказалось?

— Нет, не сказалось. Это было его решение, на меня оно никак не повлияло. Желаю ему удачи в группе Этери Тутберидзе.

— Получается, особенно после этой медали, ты теперь лидер группы. Чувствуешь ли это?

— Я бы не сказал, что лидер. У нас в группе есть много способных ребят. Мне кажется, будет неправильно называть меня лидером.

— А в целом какие у вас отношения в группе? Дружеские или всë-таки царит атмосфера соперничества?

— Смотря когда. В дни стартов мы соперники, в остальные дни — дружим.

— Бывают ли у вас спарринги на тренировках, прыжковые баттлы?

— Бывают. Иногда мы можем устроить баттл каскадами, учимся прыгать сложные комбинации.

— Сейчас в целом в мировом мужском катании наблюдается тенденция на усложнение, тот же Илья Малинин вообще все четверные в произвольной программе исполняет. Тебя не пугает, что настолько поднялась планка, что для победы надо показывать что-то неземное?

— Нет, меня это вообще не пугает, меня это мотивирует. Ну и куда же без катания? От катания зависит вторая оценка, ей тоже надо выигрывать, про неё тоже нельзя забывать.

— Ты отобрался на Кубок Первого канала. Но у тебя уже был опыт на юниорской версии этого турнира. Можешь рассказать, как настраивался на него? Действительно это было нечто особенное?

— Да, это был особенный для меня старт. К сожалению, я там не так хорошо выступил, не всё задуманное получилось. Тогда я был недоволен своим прокатом, но старался не расстраиваться и идти дальше.

— Не получилось, потому что давила ответственность за команду?

— Я очень переживал, потому что не хотел подвести свою команду. Возможно, из-за этого произошли ошибки.

— Наверняка ты извлек уроки из того выступления. Как теперь будешь подходить к взрослому Кубку Первого канала?

— Да, уроки я извлек. Сказал себе, что не надо переживать, не надо волноваться. Нужно представлять, что это как прокат на тренировке. Ещё я хочу сейчас доучить лутц, после травмы плеча его не до конца восстановил.

— Следил ли ты раньше за Кубком Первого канала, может, за какую-то команду болел?

— Да, я смотрел, конечно, но ни за кого не болел. Всë-таки все спортсмены работали, старались, каждый показывал свой набор. Как говорится, победит сильнейший.

— Этот сезон у тебя складывается достаточно успешно. Я посмотрела, ты практически всегда в топ-3 находишься.

— Да, хотя сезон для меня тяжелый. Но он лучший. В прошлом сезоне после травмы вышел, был без четверных, только с двумя акселями. Лишь в конце сезона показал четверной. А в этом сезоне показываю два четверных, планирую три. Так что сезон проходит тяжело, но успешно.

— Что-то изменилось в тебе с прошлого сезона, что дало возможность сделать такой большой шаг вперёд?

— Я бы сказал, что по ступенькам поднимался вверх, улучшался, и это принесло результаты. Возможно, что-то в голове поменялось после моей очень серьёзной травмы, операции. После этого в голову пришло, что надо работать ещё больше и улучшать вторую оценку.

Иван Рамзенков Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Хочу немного с тобой перенестись в прошлое. Расскажи, как ты попал в фигурное катание?

— Первый раз на лёд меня привела мама, просто покататься. Я вышел, постоянно падал, но мне всё равно очень понравилось. Я почти каждый день выходил на лёд, старался больше не падать. Попросил отвести меня к тренеру, начал учиться кататься.

— Чем тебя зацепило фигурное катание в том детском возрасте?

— Прыжками! Я тогда вообще не знал, что такое катание, но потом мне объяснили. Я понял, что это важно, и старался над этим работать.

— А в целом у тебя семья спортивная? Может, кто-то ещё каким-то видом спорта занимался?

— Да, мои родители в юности занимались спортом. А сейчас моя младшая сестра занимается фигурным катанием у моего тренера. Ей 9 лет, но она поздно встала на коньки. Она прыгает двойные прыжки, сейчас учит двойной аксель, тройные. Думаю, из неё вырастет хорошая спортсменка.

— Она посмотрела на тебя и тоже решила пойти в фигурное катание?

— Да.

— Круто! Получается, ты уже вдохновляешь людей заниматься фигурным катанием.

— Да. Я очень надеюсь, что моя сестра тоже будет выигрывать медали.

— А есть ли у тебя фигурист, который тебя вдохновляет?

— Из русских фигуристов Петя Гуменник, он сейчас показывает очень крутые результаты, прыгает четверной лутц, красиво катается. Из иностранных спортсменов мне нравится Илья Малинин. Мне нравится, как он очень легко прыгает свои четверные. А ещё в прошлом сезоне мне нравилась его хореодорожка в произвольной программе.

— Если ли что-то, что тебе нравится так же, как фигурное катание?

— Мы с ребятами из моей группы играем в футбол. В футболе тоже за многих болею. А летом обычно играю в волейбол — это тоже мое хобби. Мы с моей двоюродной сестрой обычно ходим играть.

— А смотришь какие-то турниры по футболу, волейболу?

— Волейбол смотрел только по телевизору, а на футбол ходил с папой на нашу питерскую команду «Зенит», за которую я болею. Из иностранных команд болею за «Барселону».