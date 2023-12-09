Новый командный турнир в нашей фигурке! На льду — юниоры, ведущая — Валиева. LIVE!

В эту субботу — не только финал международного Гран-при.

9 декабря интересный турнир пройдёт и в России — болельщики смогут насладиться фигурным катанием не только на Гран-при ISU. Юниорский Кубок Первого канала — новая задумка ФФККР, немного перекроившей календарь сезона-2023/2024.

Две команды, состоящие из лучших юниоров этого сезона, будут биться за звание победителя. При этом выделить фаворита невероятно трудно, ведь везде есть сильные участники. Две перспективные ученицы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова и вовсе схлестнутся друг с другом, чтобы вывести свои команды вперёд. Так кто же станет главным героем Кубка Первого канала среди юниоров?

Этого мы пока не знаем. Зато известно, что мероприятие проведёт Камила Валиева! И, конечно же, выступит с показательным номером.

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