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Фигурное катание, юниорский Кубок Первого канала в Калуге, Камила Валиева — ведущая: текстовая трансляция, лайв, онлайн

Новый командный турнир в нашей фигурке! На льду — юниоры, ведущая — Валиева. LIVE!
Анастасия Матросова
Камила Валиева, Маргарита Базылюк
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В эту субботу — не только финал международного Гран-при.

9 декабря интересный турнир пройдёт и в России — болельщики смогут насладиться фигурным катанием не только на Гран-при ISU. Юниорский Кубок Первого канала — новая задумка ФФККР, немного перекроившей календарь сезона-2023/2024.

Две команды, состоящие из лучших юниоров этого сезона, будут биться за звание победителя. При этом выделить фаворита невероятно трудно, ведь везде есть сильные участники. Две перспективные ученицы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова и вовсе схлестнутся друг с другом, чтобы вывести свои команды вперёд. Так кто же станет главным героем Кубка Первого канала среди юниоров?

Этого мы пока не знаем. Зато известно, что мероприятие проведёт Камила Валиева! И, конечно же, выступит с показательным номером.

Всё о новом турнире:
Кубок Первого канала теперь и у юниоров! Разбираемся в сложных правилах и изучаем составы
Кубок Первого канала теперь и у юниоров! Разбираемся в сложных правилах и изучаем составы

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