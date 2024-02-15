В Магнитогорск доехали немногие фигуристы, но виновата даже не эпидемия болезни — чиновники банально не пускают спортсменов.

«Так у нас всё справедливо». Запасным запрещают ехать на Спартакиаду после массовых снятий

Спартакиада сильнейших должна была стать главным турниром второй половины сезона, но, очевидно, эти соревнования станут рядовыми, так как интриги во всех видах практически не осталось, а многие звёзды пропустят старт по разным причинам.

Сначала стало известно, что Алёна Косторная с Георгием Куницей не выступят в Магнитогорске из-за осложнений травмы плеча у партнёрши. Фигуристка объявила, что намерена провести операцию, после чего всё её внимание будет уделено реабилитации.

Потерять такую яркую спортсменку было очень обидно, но болельщики всё ещё надеялись на лучшее. К сожалению, болезни никого не пощадили, и после Косторной участники начали массово сниматься. Пётр Гуменник до последнего желал выйти на лёд, однако из-за двусторонней пневмонии и коронавируса оказался в невыгодном положении — в итоге он не попал в списки Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

По медицинским показаниям выбыла и Софья Муравьёва, которая была, пожалуй, одной из немногих, кто мог бы навязать борьбу Аделии Петросян.

Снялись также Таисия Собинина и Денис Ходыкин, Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

А вишенкой на этом несимпатичном торте стало отсутствие заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая не будет комментировать соревнования.

Самое же неприятное в этой непростой ситуации то, что заменить снявшихся фигуристов никто не сможет. И не только потому, что запасные не успеют добраться до Магнитогорска и нормально подготовиться к старту. Палки в колёса вставляют чиновники, которые заботятся о формальностях (сроки заявок 100% истекли), а не руководствуются здравым смыслом.

Фёдор Зонов, например, не располагает информацией о замене, хотя Семён Соловьёв отказался, равно как и Григорий Фёдоров. Теоретически он мог бы заменить Гуменника, но спортсмена решили не предупреждать о возможном снятии Петра.

С танцевальным дуэтом Александра Прокопец/Александр Васькович поступили ещё хуже, запретив участвовать в Спартакиаде. Об этом «Матч ТВ» сообщила партнёрша:

«Вот так у нас всё справедливо. Мы работали, готовились, катали прокаты в надежде, что поедем, если кто‑то снимется. Мы вторые запасные и, по идее, должны ехать. Готовы приехать хоть сейчас, хоть завтра. Но нам сказали, что «уже поздно».

Александра Прокопец и Александр Васькович Фото: РИА Новости

Есть ли в этом логика? С точки зрения соблюдения протоколов — возможно, но в конечном счёте в Магнитогорске будет довольно скучно, а ведь решить проблему было не так уж и сложно.