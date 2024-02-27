Атака от танцоров, баттл элементов и конкурс капитанов. Яркая перезагрузка КПК

Рассказываем об изменениях в правилах турнира, о том, кто вошёл в состав участников, и когда начнутся соревнования.

После небольшой паузы фигурное катание возвращается на большой лёд на развлекательном турнире Кубок Первого канала. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта и будут сильно отличаться от того, что видели болельщики в предыдущие годы.

В этот раз биться за победу будут три команды вместо двух («Красной машины» и «Времени первых»). В их состав войдут по четыре одиночника и одиночницы, по две спортивные пары и два танцевальных дуэта. Последние теперь выступят официально и принесут своим сборным определённое количество очков.

Интересно, что спортсмены могут выступать либо в короткой, либо в произвольной программе. Из новшеств — три дополнительных испытания:

конкурс капитанов;

челлендж болельщиков (участие принимают фигуристы, исполняющие короткую программу);

баттл элементов (участие принимают фигуристы, исполняющие произвольную программу).

Александр Галлямов и Дмитрий Козловский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Состав участников от каждой команды формируется капитанами. В каждом виде предусмотрены запасные, которые в случае необходимости замены до начала официальных тренировок и проведения жеребьёвки приглашаются к участию. Если же замена необходима после старта тренировок, то на лёд выходят фигуристы из состава команды — им придётся катать и короткую, и произвольную программы.

Система оценивания на турнире соответствует действующей схеме ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов за прокат, то они делят место и набирают соответствующее количество очков. В случае если атлет не может завершить выступление, его команда получает минимальное количество очков, доступное в данном виде программы (5 — у одиночников; 8 — у пар и танцоров).

При равенстве суммы баллов команд побеждает та, которая набрала больше очков во второй день соревнований. Если же равенство сохраняется, то более высокое место занимает сборная, чей капитан одержал победу в конкурсе капитанов.

Важное уточнение! Приглашённым на турнир юниорам разрешено исполнение четверных прыжков в короткой программе, также снимаются все ограничения на предписанные элементы.

Состав участников

Согласно регламенту турнира, его состав формировался следующим образом: шесть спортсменов, набравших наибольшее количество баллов по итогам чемпионата России и Спартакиады-2024; три спортсмена, занявшие места с первого по третье на первенстве России, по одному спортсмену на каждый одиночный вид и танцы на льду по итогам голосования болельщиков, голосования СМИ и по решению Федерации фигурного катания на коньках России. Ниже список фигуристов, которые примут участие в соревнованиях.

Женщины: Аделия Петросян; Ксения Синицына; Анна Фролова; Вероника Яметова; Алина Горбачёва; Дарья Садкова; Софья Муравьёва; Ксения Гущина; Мария Агаева; Маргарита Базылюк; Алиса Двоеглазова; Лидия Плескачёва.

Мужчины: Евгений Семененко; Владислав Дикиджи; Дмитрий Алиев; Роман Савосин; Марк Кондратюк; Даниил Самсонов; Пётр Гуменник; Матвей Ветлугин; Александр Самарин; Арсений Федотов; Лев Лазарев; Иван Рамзенков.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов; Александра Бойкова/Дмитрий Козловский; Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков; Наталья Хабибуллина/Илья Княжук; Юлия Артемьева/Алексей Брюханов; Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин; Елизавета Худайбердиева/Егор Базин; Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный; Екатерина Миронова/Евгений Устенко; Софья Шевченко/Андрей Ежлов; Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Расписание

1 марта, пятница

Жеребьёвка.

2 марта, суббота

Церемония открытия и показательные выступления.

Баттл элементов / конкурс мастерства на льду.

Короткая программа — 14:00.

3 марта, воскресенье

Конкурс капитанов.

Челлендж с болельщиками.

Произвольная программа — 14:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.