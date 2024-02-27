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Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание, состав участников, где смотреть, новые правила и соревнования

Атака от танцоров, баттл элементов и конкурс капитанов. Яркая перезагрузка КПК
Екатерина Авдонина
Кубок Первого канала по фигурному катанию
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Рассказываем об изменениях в правилах турнира, о том, кто вошёл в состав участников, и когда начнутся соревнования.

После небольшой паузы фигурное катание возвращается на большой лёд на развлекательном турнире Кубок Первого канала. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта и будут сильно отличаться от того, что видели болельщики в предыдущие годы.

В этот раз биться за победу будут три команды вместо двух («Красной машины» и «Времени первых»). В их состав войдут по четыре одиночника и одиночницы, по две спортивные пары и два танцевальных дуэта. Последние теперь выступят официально и принесут своим сборным определённое количество очков.

Интересно, что спортсмены могут выступать либо в короткой, либо в произвольной программе. Из новшеств — три дополнительных испытания:

  • конкурс капитанов;
  • челлендж болельщиков (участие принимают фигуристы, исполняющие короткую программу);
  • баттл элементов (участие принимают фигуристы, исполняющие произвольную программу).
Александр Галлямов и Дмитрий Козловский

Александр Галлямов и Дмитрий Козловский

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Состав участников от каждой команды формируется капитанами. В каждом виде предусмотрены запасные, которые в случае необходимости замены до начала официальных тренировок и проведения жеребьёвки приглашаются к участию. Если же замена необходима после старта тренировок, то на лёд выходят фигуристы из состава команды — им придётся катать и короткую, и произвольную программы.

Система оценивания на турнире соответствует действующей схеме ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Если спортсмены набирают одинаковое количество баллов за прокат, то они делят место и набирают соответствующее количество очков. В случае если атлет не может завершить выступление, его команда получает минимальное количество очков, доступное в данном виде программы (5 — у одиночников; 8 — у пар и танцоров).

При равенстве суммы баллов команд побеждает та, которая набрала больше очков во второй день соревнований. Если же равенство сохраняется, то более высокое место занимает сборная, чей капитан одержал победу в конкурсе капитанов.

Важное уточнение! Приглашённым на турнир юниорам разрешено исполнение четверных прыжков в короткой программе, также снимаются все ограничения на предписанные элементы.

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Состав участников

Согласно регламенту турнира, его состав формировался следующим образом: шесть спортсменов, набравших наибольшее количество баллов по итогам чемпионата России и Спартакиады-2024; три спортсмена, занявшие места с первого по третье на первенстве России, по одному спортсмену на каждый одиночный вид и танцы на льду по итогам голосования болельщиков, голосования СМИ и по решению Федерации фигурного катания на коньках России. Ниже список фигуристов, которые примут участие в соревнованиях.

Женщины: Аделия Петросян; Ксения Синицына; Анна Фролова; Вероника Яметова; Алина Горбачёва; Дарья Садкова; Софья Муравьёва; Ксения Гущина; Мария Агаева; Маргарита Базылюк; Алиса Двоеглазова; Лидия Плескачёва.

Мужчины: Евгений Семененко; Владислав Дикиджи; Дмитрий Алиев; Роман Савосин; Марк Кондратюк; Даниил Самсонов; Пётр Гуменник; Матвей Ветлугин; Александр Самарин; Арсений Федотов; Лев Лазарев; Иван Рамзенков.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов; Александра Бойкова/Дмитрий Козловский; Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков; Наталья Хабибуллина/Илья Княжук; Юлия Артемьева/Алексей Брюханов; Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин; Елизавета Худайбердиева/Егор Базин; Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный; Екатерина Миронова/Евгений Устенко; Софья Шевченко/Андрей Ежлов; Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

А кто не попал в число участников турнира?
Ни парня Трусовой, ни фигуриста, который играл корову на льду. Кого не будет на КПК?
Ни парня Трусовой, ни фигуриста, который играл корову на льду. Кого не будет на КПК?

Расписание

1 марта, пятница

Жеребьёвка.

2 марта, суббота

Церемония открытия и показательные выступления.

Баттл элементов / конкурс мастерства на льду.

Короткая программа — 14:00.

3 марта, воскресенье

Конкурс капитанов.

Челлендж с болельщиками.

Произвольная программа — 14:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

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