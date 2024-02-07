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Ученик Тутберидзе Арсений Федотов выиграл второе первенство России, как выступили Лазарев, Угожаев, Рамзенков, Лукин

Юниор Тутберидзе берёт титул второй год кряду! Даже падение не помешало Федотову выиграть
Анастасия Матросова
Арсений Федотов выиграл второе первенство России
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Невероятный Арсений неудержим на главном старте второй год подряд.

В Саранске разыграны первые медали первенства России по фигурному катанию среди юниоров. В среду днём настоящую битву в произвольной программе устроили юноши-одиночники, но чисто откататься удалось далеко не всем.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Произвольная программа
07 февраля 2024, среда. 13:15 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
269.04
2
Лев Лазарев
Москва
259.28
3
Иван Рамзенков
Санкт-Петербург
234.03

Иван Рамзенков выдал рабочий прокат с двумя четверными прыжками – тулупом и сальховом. Не все выезды получались качественно, но фигурист шёл на все элементы и вкручивался в них, не допустив ни одной «бабочки». Упорство принесло ученику Кирилла Давыденко третье место по произвольной программе и третье – по сумме двух прокатов. На своём дебютном первенстве Иван сумел завоевать медаль с результатом в 234,03 балла.

Лев Лазарев шёл после короткой программы лишь пятым из-за ошибки на акселе и готовился отыгрывать отставание за счёт произвольной. В первой половине программы у юного фигуриста ЦСКА получились кряду три четверных прыжка – флип, лутц и тулуп.

Во второй половине Лев заявил секвенцию с четверным лутцем, но сумел скрутить только тройной, однако не растерялся и добавил два двойных акселя. Более 180 баллов фигурист сумел набрать за произвольную, в сумме – 259,28. Такой мощной суммы хватило бы и для победы, но здесь всё зависело от дальнейших прокатов соперников.

Лев Лазарев

Лев Лазарев

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Эдуард Карартынян боролся в прокате с четверным тулупом – в первой половине недокрутил прыжок и упал с него, а во второй половине сумел сделать выезд и прицепил к кваду двойной тулуп. Но другие мелкие недочёты не позволили ученику Светланы Соколовской занять место на пьедестале почёта: недокруты на акселе и лутце, неясное ребро на флипе, штраф за одно падение. В итоге Карартынян набрал 229,56 балла, это помогло занять пятое место.

Одногруппник Эдуарда Михаил Тихонов замкнул топ-6 благодаря успешному выступлению в произвольной программе. В короткой программе Миша стал лишь 11-м, но в произвольной справился со всеми своими элементами, включая два четверных тулупа. 228,28 балла набрал Тихонов в сумме, этого результата хватило для шестого места.

Как у парней прошла короткая программа:
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Марк Лукин начал свою произвольную с чистого четверного тулупа, но после этого допустил «бабочку» на тройном акселе. К минусам проката ещё можно отнести неудачный тройной лутц, а с остальным контентом ученик Виктории Буцаевой справился успешно: скрутил-таки тройной аксель в каскаде, чисто сделал остальные тройные прыжки и по минимуму потерял на вращениях и хореодорожке. Четвёртое место и 233,96 – хороший результат для Марка, до пьедестала ему не хватило всего семь сотых!

Николай Угожаев шёл после короткой программы вторым и имел хорошие шансы остаться в тройке. Но прокат произвольной не задался с первого элемента: с четверного флипа Угожаев приземлился очень неудачно, а затем упал и с четверного лутца. На обоих прыжках судьи увидели недокрут. Во второй половине проката фигурист допустил ещё две ошибки: вместо двойного акселя прицепил в секвенции одинарный, а завершил прокат двойным риттбергером вместо тройного. Весь этот ворох недочётов привёл к тому, что Угожаев – только 10-й по сумме двух прокатов, с результатом 222,60 балла.

Закрывал произвольную программу Арсений Федотов. Накануне он признался, что защищать титул сложнее, чем дебютировать на первенстве. Перед произвольной у Федотова был неплохой задел по баллам, так что это должно было добавить уверенности в себе.

Четверной лутц в самом начале Арсений выехать не сумел, но дальше буквально запретил себе ошибаться. Два четверных – тулуп и сальхов, два тройных акселя, все вращения четвёртого уровня и хореодорожка на +4 от судей – всё это позволило ученику Этери Тутберидзе не только стать лучшим в произвольной программе, но и защитить титул чемпиона России среди юниоров.

Первенство России по фигурному катанию – 2024. Расписание и результаты
Следим за выступлениями в Саранске в режиме онлайн:
Юниорки Тутберидзе захватят подиум Первенства России? Ждём парад квадов Алисы и Риты! LIVE
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Юниорки Тутберидзе захватят подиум Первенства России? Ждём парад квадов Алисы и Риты! LIVE
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