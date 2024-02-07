Юниор Тутберидзе берёт титул второй год кряду! Даже падение не помешало Федотову выиграть

В Саранске разыграны первые медали первенства России по фигурному катанию среди юниоров. В среду днём настоящую битву в произвольной программе устроили юноши-одиночники, но чисто откататься удалось далеко не всем.

Иван Рамзенков выдал рабочий прокат с двумя четверными прыжками – тулупом и сальховом. Не все выезды получались качественно, но фигурист шёл на все элементы и вкручивался в них, не допустив ни одной «бабочки». Упорство принесло ученику Кирилла Давыденко третье место по произвольной программе и третье – по сумме двух прокатов. На своём дебютном первенстве Иван сумел завоевать медаль с результатом в 234,03 балла.

Лев Лазарев шёл после короткой программы лишь пятым из-за ошибки на акселе и готовился отыгрывать отставание за счёт произвольной. В первой половине программы у юного фигуриста ЦСКА получились кряду три четверных прыжка – флип, лутц и тулуп.

Во второй половине Лев заявил секвенцию с четверным лутцем, но сумел скрутить только тройной, однако не растерялся и добавил два двойных акселя. Более 180 баллов фигурист сумел набрать за произвольную, в сумме – 259,28. Такой мощной суммы хватило бы и для победы, но здесь всё зависело от дальнейших прокатов соперников.

Лев Лазарев Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Эдуард Карартынян боролся в прокате с четверным тулупом – в первой половине недокрутил прыжок и упал с него, а во второй половине сумел сделать выезд и прицепил к кваду двойной тулуп. Но другие мелкие недочёты не позволили ученику Светланы Соколовской занять место на пьедестале почёта: недокруты на акселе и лутце, неясное ребро на флипе, штраф за одно падение. В итоге Карартынян набрал 229,56 балла, это помогло занять пятое место.

Одногруппник Эдуарда Михаил Тихонов замкнул топ-6 благодаря успешному выступлению в произвольной программе. В короткой программе Миша стал лишь 11-м, но в произвольной справился со всеми своими элементами, включая два четверных тулупа. 228,28 балла набрал Тихонов в сумме, этого результата хватило для шестого места.

Марк Лукин начал свою произвольную с чистого четверного тулупа, но после этого допустил «бабочку» на тройном акселе. К минусам проката ещё можно отнести неудачный тройной лутц, а с остальным контентом ученик Виктории Буцаевой справился успешно: скрутил-таки тройной аксель в каскаде, чисто сделал остальные тройные прыжки и по минимуму потерял на вращениях и хореодорожке. Четвёртое место и 233,96 – хороший результат для Марка, до пьедестала ему не хватило всего семь сотых!

Николай Угожаев шёл после короткой программы вторым и имел хорошие шансы остаться в тройке. Но прокат произвольной не задался с первого элемента: с четверного флипа Угожаев приземлился очень неудачно, а затем упал и с четверного лутца. На обоих прыжках судьи увидели недокрут. Во второй половине проката фигурист допустил ещё две ошибки: вместо двойного акселя прицепил в секвенции одинарный, а завершил прокат двойным риттбергером вместо тройного. Весь этот ворох недочётов привёл к тому, что Угожаев – только 10-й по сумме двух прокатов, с результатом 222,60 балла.

Закрывал произвольную программу Арсений Федотов. Накануне он признался, что защищать титул сложнее, чем дебютировать на первенстве. Перед произвольной у Федотова был неплохой задел по баллам, так что это должно было добавить уверенности в себе.

Четверной лутц в самом начале Арсений выехать не сумел, но дальше буквально запретил себе ошибаться. Два четверных – тулуп и сальхов, два тройных акселя, все вращения четвёртого уровня и хореодорожка на +4 от судей – всё это позволило ученику Этери Тутберидзе не только стать лучшим в произвольной программе, но и защитить титул чемпиона России среди юниоров.