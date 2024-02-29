Участвует в шоу и готовит собственный трек. Валиева ищет себя после дисквалификации

Камилу полностью изолировали от спорта, но она не унывает. В свободное время она готовит, путешествует, общается с Путиным и, конечно, поёт.

Дисквалификация Камилы Валиевой — большая потеря как для неё самой, так и для любителей фигурного катания. Теперь увидеть эту талантливую спортсменку нельзя даже в шоу. Но она не отчаивается и продолжает искать себя вне льда.

За месяц Камила перепробовала массу разных активностей. От посещения различных развлекательных проектов до подготовки собственного музыкального трека.

А ещё Валиева всё-таки посетила Игры будущего, где её поддержал президент России Владимир Путин.

После бана Валиева сменила спортивные шоу на развлекательные

Первый месяц года выдался непростым для Камилы Валиевой: именно в январе было завершено её дело, и в CAS вынесли обвинительный вердикт. За нарушение антидопинговых правил фигуристка была наказана по всей строгости — отстранена от спорта на четыре года и лишена всех завоёванных медалей с момента чемпионата России — 2021.

Камила оказалась полностью изолирована от любимого дела — выступать ей нельзя было не только на международных и внутренних стартах, но даже в шоу, пользующихся государственной поддержкой. Валиева отказалась от тура вместе с Тутберидзе, приостановила сотрудничество с Татьяной Навкой, а также поставила на паузу участие в мастер-классах. Любой другой человек в подобной ситуации впал бы в отчаяние, но спортсменка нашла выход.

Валиева стала активно искать новый вид деятельности, который заинтересовал бы её и был бы легален. В итоге Камила стала звездой медиапространства, за короткий срок перепробовав многое.

В качестве гостьи фигуристка поприсутствовала на шоу «Кондитер. Дети». Также она стала судьёй на игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. В дополнение ко всему Валиева попробовала себя в качестве блогера в тревел-шоу «Маршрут на двоих». Камила путешествовала по Туле, исследуя её достопримечательности.

«Исповедь» Валиевой в Японии и публичная поддержка от Путина

Самым ярким событием для спортсменки стало посещение церемонии открытия фиджитал-турнира Игры будущего в Казани. Валиева оказалась на одной трибуне с президентом России Владимиром Путиным. Этот жест многие расценили как знак поддержки — Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, Дмитрий Губерниев, Ренат Лайшев и другие порадовались за Камилу, которая, очевидно, сейчас переживает сложные времена.

Никита Нагорный, Владимир Путин и Камила Валиева Фото: РИА Новости

Сама фигуристка была рада вновь окунуться в атмосферу большого спорта и выступила с пламенной речью о предстоящем турнире.

«Спорт был и остаётся огромной частью моей жизни, и мне радостно наблюдать, что в нашей стране его развитию уделяют такое внимание! Я побывала на открытии Игр будущего — нового международного турнира в стиле фиджитал, смешения привычного всем спорта и виртуальной реальности. Это совершенно новый формат, который ещё никто не делал в мире. В соревнованиях примут участие порядка 2000 атлетов из более чем 100 стран. Это ещё раз подтверждает тот факт, что наша страна не изолирована от остального мира, а развивается и отлично чувствует себя на мировой арене!» — написала Валиева.

«Мы первая страна, которая устраивает такой международный турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна», — добавила она после.

На этом приключения Камилы не закончились. 3 марта в эфир выйдет репортаж японского телеканала NHK с участием фигуристки. В анонсе под заголовком «Исповедь Валиевой» говорится о её допинг-деле и отстранении россиян от международных стартов. Вероятно, спортсменка решила честно высказаться о сложившейся ситуации.

Будет ли так же откровенна Валиева в собственной песне, её поклонники узнают в апреле. Тогда намечен выход совместного трека Камилы с певицей Mia Boyka. Как показывает практика, спортсменки, которые начинают петь, вкладывают особый смысл в произносимые ими слова (вспомнить хотя бы «Два крыла» Александры Трусовой). Так что будет очень интересно, о чём решила поведать Валиева, чья трагическая судьба вызывает лишь огромное сожаление.